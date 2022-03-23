Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы заглянем на «Золотые пляжи Абхазии»: города Гагра и Пицунда, селения Мюссера и Лыхны, форелевое хозяйство (на выбор по маршруту). 5 8 отзывов

Радуга Ваш гид в Сухуме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: В Пицунде вы проведете время на одном из её чудесных пляжей, посетите Патриарший собор в Питиунд, реликтовую рощу. В Гагре, мы посетим Приморский парк принца Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш», которому более 100 лет. Со смотровой площадки на горе Мымзишха увидим весь город Гагра как на ладони. Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна сходов, развалины дворца абхазского царя Леона, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов. чая. Возможно по согласованию, заменить, например, Пицунду на Мюссеру (храм Амбара базилика V века, дачи Сталина и Горбачева) или скальный монастырь на форелевом хозяйстве в с. Отхара. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Античный Питиунт

Гагрская колоннада

Патриарший собор

Приморский парк

Ресторан «Гагрипш»

Роща пицундской сосны

Скульптура «Ныряльщики за жемчугом»

Храм Св. Ипатия Гагрского

Центральный пляж Пицунды

Храм X века Успения Божией Матери

Лыхнашта

Развалины дворца абхазского царя

Чайный домик Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты Место начала и завершения? По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.