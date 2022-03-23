Мы заглянем на «Золотые пляжи Абхазии»: города Гагра и Пицунда, селения Мюссера и Лыхны, форелевое хозяйство (на выбор по маршруту).
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В Пицунде вы проведете время на одном из её чудесных пляжей, посетите Патриарший собор в Питиунд, реликтовую рощу. В Гагре, мы посетим Приморский парк принца Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш», которому более 100 лет. Со смотровой площадки на горе Мымзишха увидим весь город Гагра как на ладони. Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна сходов, развалины дворца абхазского царя Леона, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов. чая. Возможно по согласованию, заменить, например, Пицунду на Мюссеру (храм Амбара базилика V века, дачи Сталина и Горбачева) или скальный монастырь на форелевом хозяйстве в с. Отхара. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный Питиунт
- Гагрская колоннада
- Патриарший собор
- Приморский парк
- Ресторан «Гагрипш»
- Роща пицундской сосны
- Скульптура «Ныряльщики за жемчугом»
- Храм Св. Ипатия Гагрского
- Центральный пляж Пицунды
- Храм X века Успения Божией Матери
- Лыхнашта
- Развалины дворца абхазского царя
- Чайный домик
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово, что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно
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А
Нескончаемые шутки, улыбка, смех и нескончаемое гостеприимство от Мизана - все это сделало наш мини отпуск просто восхитительным! Обязательно вернемся и продолжим исследование! Мизан, мы не прощаемся, а говорим досвидания! Спасибо большое, это было круто!
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М
Искренне выражаемое большую благодарность яркому, сильному великолепному профессионалу своего любимого дела, ГИДУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ МИЗАНУ АШУБА, а КРАСИВАЯ, ЧУТКАЯ ЕЛЕНА покорила наши сердца!!!
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Ю
Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
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А
Огромное спасибо Мизану за любовь к своей стране и желание поделиться своей любовью с её гостями! Мизан - прекрасный и много знающий гид, патриот и очень приятный в общении человек.
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Е
С удовольствием провели день на этой экскурсии, отличный гид Аляс, комфортная машина. Всё расскал и показал, спасибо
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