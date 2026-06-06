«Кындыг» — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Температура воды в нём около 100 градусов, но пока она идёт по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы непременно почувствуете прилив сил и бодрости. Они оказывают лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Термальный источник «Кындыг»

Эвкалиптовая роща

Термальный источник «Кындыг» — это природный горячий источник в живописном районе, известном своими уникальными природными условиями и целебными свойствами воды. Он богат минеральными веществами, которые положительно влияют на здоровье, способствуют расслаблению мышц, улучшению кровообращения и общему оздоровлению организма.

Место привлекает как туристов, так и местных жителей, желающих отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Вокруг источника часто оборудованы зоны для отдыха, где можно провести время на свежем воздухе, а также есть возможность принять лечебные ванны.

Организационные детали

Что включено:

Транспортно-экскурсионные услуги гида

Страховка

Дополнительно оплачивается входной билет на источник: взрослый — 400 ₽, детский — 200 ₽