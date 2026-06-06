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Трансфер из Сухума до термального источника «Кындыг»

Принять лечебные ванны и приятно отдохнуть на свежем воздухе
«Кындыг» — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Температура воды в нём около 100 градусов, но пока она идёт по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы непременно почувствуете прилив сил и бодрости. Они оказывают лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы.
Трансфер из Сухума до термального источника «Кындыг»
Трансфер из Сухума до термального источника «Кындыг»
Трансфер из Сухума до термального источника «Кындыг»

Описание трансфер

  • Термальный источник «Кындыг»
  • Эвкалиптовая роща

Термальный источник «Кындыг» — это природный горячий источник в живописном районе, известном своими уникальными природными условиями и целебными свойствами воды. Он богат минеральными веществами, которые положительно влияют на здоровье, способствуют расслаблению мышц, улучшению кровообращения и общему оздоровлению организма.

Место привлекает как туристов, так и местных жителей, желающих отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Вокруг источника часто оборудованы зоны для отдыха, где можно провести время на свежем воздухе, а также есть возможность принять лечебные ванны.

Организационные детали

Что включено:

  • Транспортно-экскурсионные услуги гида
  • Страховка

Дополнительно оплачивается входной билет на источник: взрослый — 400 ₽, детский — 200 ₽

ежедневно в 14:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Детский билет (от 6 до 12 лет) из Нового Афона1100 ₽
Взрослый билет (12+) из Нового Афона1400 ₽
Детский билет из Сухума (от 6 до 12 лет)850 ₽
Взрослый билет из Сухума (12+)1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

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