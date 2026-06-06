«Кындыг» — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Температура воды в нём около 100 градусов, но пока она идёт по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы непременно почувствуете прилив сил и бодрости. Они оказывают лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы.
Описание трансфер
- Термальный источник «Кындыг»
- Эвкалиптовая роща
Термальный источник «Кындыг» — это природный горячий источник в живописном районе, известном своими уникальными природными условиями и целебными свойствами воды. Он богат минеральными веществами, которые положительно влияют на здоровье, способствуют расслаблению мышц, улучшению кровообращения и общему оздоровлению организма.
Место привлекает как туристов, так и местных жителей, желающих отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Вокруг источника часто оборудованы зоны для отдыха, где можно провести время на свежем воздухе, а также есть возможность принять лечебные ванны.
Организационные детали
Что включено:
- Транспортно-экскурсионные услуги гида
- Страховка
Дополнительно оплачивается входной билет на источник: взрослый — 400 ₽, детский — 200 ₽
ежедневно в 14:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет (от 6 до 12 лет) из Нового Афона
|1100 ₽
|Взрослый билет (12+) из Нового Афона
|1400 ₽
|Детский билет из Сухума (от 6 до 12 лет)
|850 ₽
|Взрослый билет из Сухума (12+)
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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