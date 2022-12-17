Что вас ждет

Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое. Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком.

По дороге, мы посетим красивейшие водопады: Великан, Ирина и Святой, которые хранят в себе легенды. А в завершение, приятная спа-процедура от самой природы в источнике «Кындык», расположенном в прекрасной эвкалиптовой роще.

Вас ждут интересные истории, легенды, рассказы о культуре народа, истории от профессиональных гидов нашей маленькой, но с большой душой, страны.

Важно знать:

Можем составить маршрут совместно, по вашим пожеланиям и предпочтениям, важно чтоб вы получили массу впечатлений и эмоций!

В стоимость экскурсии включено:

услуги профессионального гида-водителя,

трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

обед, кофе,

входной билет на территорию источника «Кындык» (200руб. /чел).

Туристы оплачивают самостоятельно: