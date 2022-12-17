Что вас ждет
Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое. Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком.
По дороге, мы посетим красивейшие водопады: Великан, Ирина и Святой, которые хранят в себе легенды. А в завершение, приятная спа-процедура от самой природы в источнике «Кындык», расположенном в прекрасной эвкалиптовой роще.
Вас ждут интересные истории, легенды, рассказы о культуре народа, истории от профессиональных гидов нашей маленькой, но с большой душой, страны.
Важно знать:
Можем составить маршрут совместно, по вашим пожеланиям и предпочтениям, важно чтоб вы получили массу впечатлений и эмоций!
В стоимость экскурсии включено:
- услуги профессионального гида-водителя,
- трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед, кофе,
- входной билет на территорию источника «Кындык» (200руб. /чел).
Туристы оплачивают самостоятельно: