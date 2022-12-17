Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии

Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал

Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое.

Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком.
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии

Что вас ожидает 🤩

  • Город-герой Ткуарчал
  • Заброшенный город Акармара
  • Водопад Великан
  • Водопад Ирина
  • Водопад Святой
  • Сероводородный источник «Кындыг»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое. Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком.
По дороге, мы посетим красивейшие водопады: Великан, Ирина и Святой, которые хранят в себе легенды. А в завершение, приятная спа-процедура от самой природы в источнике «Кындык», расположенном в прекрасной эвкалиптовой роще.
Вас ждут интересные истории, легенды, рассказы о культуре народа, истории от профессиональных гидов нашей маленькой, но с большой душой, страны.

Важно знать:

Можем составить маршрут совместно, по вашим пожеланиям и предпочтениям, важно чтоб вы получили массу впечатлений и эмоций!

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги профессионального гида-водителя,
  • трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед, кофе,
  • входной билет на территорию источника «Кындык» (200руб. /чел).

Туристы оплачивают самостоятельно:

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-водителя
  • Трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе
Что не входит
  • Обед, кофе
  • Входной билет на территорию источника «Кындык» (200руб. /чел)
Место начала и завершения?
Ваш отель в Абхазии, Сочи, Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи☀️На весь день

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