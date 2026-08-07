Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое.
Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком.
Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком.
Описание экскурсииЧто вас ждет Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое. Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком. По дороге, мы посетим красивейшие водопады: Великан, Ирина и Святой, которые хранят в себе легенды. А в завершение, приятная спа-процедура от самой природы в источнике «Кындык», расположенном в прекрасной эвкалиптовой роще. Вас ждут интересные истории, легенды, рассказы о культуре народа, истории от профессиональных гидов нашей маленькой, но с большой душой, страны. Важно знать Можем составить маршрут совместно, по вашим пожеланиям и предпочтениям, важно чтоб вы получили массу впечатлений и эмоций! В стоимость экскурсии включено:
• услуги профессионального гида-водителя, • трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе. Туристы оплачивают самостоятельно:
• обед, кофе, • входной билет на территорию источника «Кындык» (200руб. /чел). Туристы оплачивают самостоятельно:
Ежедневно 24/7. Время выезда мы подстраиваем для комфорта гостей, предварительно согласовываем до начала экскурсии.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город-герой Ткуарчал
- Заброшенный город Акармара
- Водопад Великан
- Водопад Ирина
- Водопад Святой
- Сероводородный источник «Кындыг»
Что включено
- Услуги гида-водителя,
- Трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Alphard
Что не входит в цену
- Обед, кофе,
- Входной билет на территорию источника «Кындыг» (по желанию) - 600 руб. /чел.
- Внедорожник (по желанию), который повезет к трём водопадам Великан, Ирина и Святой - 3000 руб. за машину до 7 человек
- Входной билет к водопадам - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 24/7. Время выезда мы подстраиваем для комфорта гостей, предварительно согласовываем до начала экскурсии.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
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