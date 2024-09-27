Водопад Святой Ипполит – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Святой Ипполит» в Сухуме, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Божественная Рица
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
14 000 ₽ за экскурсию
В Новый Афон из Сухума
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
9000 ₽ за экскурсию
Высокогорье Апсны
Джиппинг
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
15 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 сентября 2024
    Божественная Рица
    Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
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    этом не малая заслуга Мизана. Профессионал, мастер своего дела, патриот, горячо любящий свою родину. Более того, человек, который отстаивал свободу с оружием в руках! Уважение и поклон этому человеку!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2023
    Божественная Рица
    Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию
  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
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    поэтично он открывает мир своей прекрасной Родины. Рекомендую всем, кто ценит свое время и любит умные, духовные, добрые путешествия. После такого невозможно не влюбиться в Абхазию. Спасибо!

  • В
    Варвара
    15 марта 2022
    Высокогорье Апсны
    Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
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    что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно и с большой любовью рассказать о своей земле. Это не просто сухие цифры и факты, а душевные рассказы, притчи и истории, которые заставляют плакать, улыбаться и просто задуматься о жизни и о душе.

  • Л
    Людмила
    10 марта 2022
    Высокогорье Апсны
    Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Водопад Святой Ипполит»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Божественная Рица
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  3. Высокогорье Апсны
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Водопад Святой Ипполит" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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