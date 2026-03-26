Забудьте о шумных катамаранах. Я приглашаю вас в лабиринт тихих проток дельты реки Парана. Мы отправимся туда, куда не заходят стандартные экскурсии: в узкие каналы, где ветви деревьев смыкаются над головой. Это возможность замедлиться, увидеть уникальный быт у воды и аутентичную Аргентину вдали от городской суеты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Навигация по нетуристическим тропам (2–2,5 ч)

Мы арендуем частный катер и уйдём вглубь островов, подальше от шумных маршрутов. Я покажу вам узкие протоки (arroyos), скрытые от глаз. Вы увидите подлинную жизнь дельты: почтовые лодки, плавучие лавки и антикварные деревянные усадьбы начала 20 века.

Остановка в Gato Blanco (1,5–2 ч)

Если пожелаете, пришвартуемся у одного из самых престижных ресторанов дельты, куда можно добраться только по воде. Отдохнём на террасе с панорамным видом на реку.

Наследие «прекрасной эпохи» и дух Тигре

Вернувшись на сушу, мы отправимся на прогулку по самым элегантным точкам города Тигре.

- Museo de Arte Tigre: полюбуемся монументальным зданием бывшего казино, которое напоминает роскошный европейский дворец

- Club de Regatas La Marina: сделаем эффектные кадры на фоне одного из красивых гребных клубов

Секретная встреча с «хозяевами» дельты

Мы отправимся в особую зону, где в открытой среде обитают капибары. Понаблюдаем за гигантскими добродушными грызунами на расстоянии вытянутой руки.

Организационные детали