Мы арендуем частный катер и уйдём вглубь островов, подальше от шумных маршрутов. Я покажу вам узкие протоки (arroyos), скрытые от глаз. Вы увидите подлинную жизнь дельты: почтовые лодки, плавучие лавки и антикварные деревянные усадьбы начала 20 века.
Остановка в Gato Blanco (1,5–2 ч)
Если пожелаете, пришвартуемся у одного из самых престижных ресторанов дельты, куда можно добраться только по воде. Отдохнём на террасе с панорамным видом на реку.
Наследие «прекрасной эпохи» и дух Тигре
Вернувшись на сушу, мы отправимся на прогулку по самым элегантным точкам города Тигре.
- Museo de Arte Tigre: полюбуемся монументальным зданием бывшего казино, которое напоминает роскошный европейский дворец
- Club de Regatas La Marina: сделаем эффектные кадры на фоне одного из красивых гребных клубов
Секретная встреча с «хозяевами» дельты
Мы отправимся в особую зону, где в открытой среде обитают капибары. Понаблюдаем за гигантскими добродушными грызунами на расстоянии вытянутой руки.
Организационные детали
В стоимость включено: аренда катера, трансфер из отеля и обратно
Дополнительно оплачивается: обед в ресторане Gato Blanco (по меню). Рекомендую попробовать свежую речную рыбу или классическое аргентинское асадо
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы читать дальшеуменьшить
Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать.
Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться.
Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
Наталья прирожденный гид, мы задали пару сотен вопросов и на все получили ответы, сам маршрут отличный, удобный, реально индивидуальный, а не когда тебя одного куда-то отправляют, а гид ждет тебя на точке. Нам всё понравилось, жаль, что мало времени осталось, иначе еще бы попросили разные маршруты. от гида зависит 90% успеха экскурсии. Наталья гид на 1000%!
Наталья
Ответ организатора:
Кристина, какой потрясающий отзыв, спасибо! Вы даже не представляете, как важно для гида получить такое признание. Я искренне убеждена, что читать дальшеуменьшить
индивидуальная экскурсия — это прежде всего живое общение и гибкость, а не сухой пересказ фактов. Ваши вопросы — это лучший комплимент моей подготовке! Мне было невероятно комфортно и интересно с вами. Огромное спасибо за доверие и за то, что оценили мой авторский подход. Пусть этот драйв от поездки сохранится у вас надолго, и очень надеюсь на новые встречи на моих маршрутах! ❤️
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А
Александр
отлично провели время на эскурсии по Тигре! все было комфортно: нас забрали из центра города и вернули туда же, прекрасно покатались на катере по рекам и каналам, пообедали в аутентичном ресторане. посмотрели на капибар! отличное впечатление о другой Аргентине, рекомендуем!
Наталья
Ответ организатора:
Александр, огромное спасибо за такой душевный отзыв! Мне невероятно приятно, что наше путешествие в Тигре оставило у вас такие яркие впечатления. читать дальшеуменьшить
Прогулка по каналам, обед в правильном месте и, конечно, встреча с капибарами — это и есть та самая магия дельты, в которую невозможно не влюбиться! Рада, что вам было комфортно с первой до последней минуты. Для меня это самое главное — чтобы вы просто наслаждались моментом. ❤️
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Нэлля
Наталья, замечательный рассказчик и клиентоориентирована. Казалось, что знаем её вечно. Доехали на комфортным авто, проехались по красивейших местам, очень вкусно пообедали. Увидели капибар, много фотографировались, на другой день Наталья ещё нам выслала фото и видео. везде успели. Однозначно, рекомендую.
Наталья
Ответ организатора:
Нэлля, огромное спасибо за такие теплые слова! Мне было очень приятно провести этот день с вами. Рада, что поездка в Дельту Тигре оставила такие хорошие впечатления. Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя как со старыми друзьями. ❤️
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