Буэнос-Айрес — это город-парадокс. За 4 часа мы пройдём путь от зеркальных небоскрёбов престижного Пуэрто-Мадеро до изнанки истории — легендарной Ла-Боки. Вы посмотрите на панорамные виды с воды и побываете в районе первых иммигрантов, построивших аргентинскую идентичность. Узнаете, как страсть аргентинцев к футболу превратила стадион «Бомбонера» в храм, в каких двориках родилось танго и почему мост Николаса Авельянеды стал символом выживания.

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Описание экскурсии

10:30-11:00 — Пуэрто-Мадеро: история превращений

Встретимся у Моста женщины и отправимся к причалу. По пути я расскажу, как бывшие заброшенные доки из красного кирпича превратились в самый престижный и элитный район города. Вы увидите яркий контраст между стеклянными небоскрёбами и старинной индустриальной архитектурой.

11:30-12:15 — прогулка по Рио-де-ла-Плата на катамаране

С воды вам откроется лучший панорамный вид на Буэнос-Айрес: мегаполис превратится в застывший горизонт из стекла и стали. Идеальное время для эффектных фото, которые невозможно сделать с берега.

12:30-14:30 — Ла-Бока: индустриальная мощь

Перейдём к железному стражу Ла-Боки — транспортному мосту Николаса Авельянеды, инженерному чуду начала 20 века. Вы узнаете, почему этот индустриальный гигант стал символом выживания района и как рабочим-иммигрантам удалось отстоять его, сохранив для истории.

Направимся к стадиону «Бомбонера» и осмотрим его снаружи. Этот стадион — не просто арена, а храм, построенный на фундаменте страсти иммигрантского квартала к футболу.

Пройдём по Каминито — улице-музею и душе Ла-Боке. Вы услышите об иммигрантах из Генуи, красивших дома остатками корабельной краски, и рождении танго в тесных двориках-конвентильо.

В завершении прогулки я порекомендую вам аутентичное местечко, где стоит попробовать главный аргентинский стрит-фуд — чорипан под бокал вина или чашечку кофе.

Организационные детали

Речная часть экскурсии проходит на комфортабельном общественном катамаране. На борту есть все средства безопасности. Места предусмотрены как внутри, так и на открытой палубе, поэтому вы можете выбрать наиболее комфортный для себя вариант в зависимости от погоды.

Дополнительные расходы