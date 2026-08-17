Контрасты Буэнос-Айреса: зеркальный порт и дух иммигрантов
Прогулка по реке на катамаране, яркая Ла-Бока и стадион «Бомбонера»
Буэнос-Айрес — это город-парадокс.
За 4 часа мы пройдём путь от зеркальных небоскрёбов престижного Пуэрто-Мадеро до изнанки истории — легендарной Ла-Боки.
Вы посмотрите на панорамные виды с воды и побываете в районе первых иммигрантов, построивших аргентинскую идентичность.
Узнаете, как страсть аргентинцев к футболу превратила стадион «Бомбонера» в храм, в каких двориках родилось танго и почему мост Николаса Авельянеды стал символом выживания.
Описание экскурсии
10:30-11:00 — Пуэрто-Мадеро: история превращений
Встретимся у Моста женщины и отправимся к причалу. По пути я расскажу, как бывшие заброшенные доки из красного кирпича превратились в самый престижный и элитный район города. Вы увидите яркий контраст между стеклянными небоскрёбами и старинной индустриальной архитектурой.
11:30-12:15 — прогулка по Рио-де-ла-Плата на катамаране
С воды вам откроется лучший панорамный вид на Буэнос-Айрес: мегаполис превратится в застывший горизонт из стекла и стали. Идеальное время для эффектных фото, которые невозможно сделать с берега.
12:30-14:30 — Ла-Бока: индустриальная мощь
Перейдём к железному стражу Ла-Боки — транспортному мосту Николаса Авельянеды, инженерному чуду начала 20 века. Вы узнаете, почему этот индустриальный гигант стал символом выживания района и как рабочим-иммигрантам удалось отстоять его, сохранив для истории.
Направимся к стадиону «Бомбонера» и осмотрим его снаружи. Этот стадион — не просто арена, а храм, построенный на фундаменте страсти иммигрантского квартала к футболу.
Пройдём по Каминито — улице-музею и душе Ла-Боке. Вы услышите об иммигрантах из Генуи, красивших дома остатками корабельной краски, и рождении танго в тесных двориках-конвентильо.
В завершении прогулки я порекомендую вам аутентичное местечко, где стоит попробовать главный аргентинский стрит-фуд — чорипан под бокал вина или чашечку кофе.
Организационные детали
Речная часть экскурсии проходит на комфортабельном общественном катамаране. На борту есть все средства безопасности. Места предусмотрены как внутри, так и на открытой палубе, поэтому вы можете выбрать наиболее комфортный для себя вариант в зависимости от погоды.
Дополнительные расходы
Билет на катамаран — $20 за чел.
Питание — $20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$93
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пуэрто-Мадеро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 29 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы читать дальшеуменьшить
Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать.
Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться.
Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.
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