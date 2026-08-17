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Контрасты Буэнос-Айреса: зеркальный порт и дух иммигрантов

Прогулка по реке на катамаране, яркая Ла-Бока и стадион «Бомбонера»
Буэнос-Айрес — это город-парадокс.

За 4 часа мы пройдём путь от зеркальных небоскрёбов престижного Пуэрто-Мадеро до изнанки истории — легендарной Ла-Боки.

Вы посмотрите на панорамные виды с воды и побываете в районе первых иммигрантов, построивших аргентинскую идентичность.

Узнаете, как страсть аргентинцев к футболу превратила стадион «Бомбонера» в храм, в каких двориках родилось танго и почему мост Николаса Авельянеды стал символом выживания.
Контрасты Буэнос-Айреса: зеркальный порт и дух иммигрантов
Контрасты Буэнос-Айреса: зеркальный порт и дух иммигрантов
Контрасты Буэнос-Айреса: зеркальный порт и дух иммигрантов

Описание экскурсии

10:30-11:00 — Пуэрто-Мадеро: история превращений

Встретимся у Моста женщины и отправимся к причалу. По пути я расскажу, как бывшие заброшенные доки из красного кирпича превратились в самый престижный и элитный район города. Вы увидите яркий контраст между стеклянными небоскрёбами и старинной индустриальной архитектурой.

11:30-12:15 — прогулка по Рио-де-ла-Плата на катамаране

С воды вам откроется лучший панорамный вид на Буэнос-Айрес: мегаполис превратится в застывший горизонт из стекла и стали. Идеальное время для эффектных фото, которые невозможно сделать с берега.

12:30-14:30 — Ла-Бока: индустриальная мощь

Перейдём к железному стражу Ла-Боки — транспортному мосту Николаса Авельянеды, инженерному чуду начала 20 века. Вы узнаете, почему этот индустриальный гигант стал символом выживания района и как рабочим-иммигрантам удалось отстоять его, сохранив для истории.

Направимся к стадиону «Бомбонера» и осмотрим его снаружи. Этот стадион — не просто арена, а храм, построенный на фундаменте страсти иммигрантского квартала к футболу.

Пройдём по Каминито — улице-музею и душе Ла-Боке. Вы услышите об иммигрантах из Генуи, красивших дома остатками корабельной краски, и рождении танго в тесных двориках-конвентильо.

В завершении прогулки я порекомендую вам аутентичное местечко, где стоит попробовать главный аргентинский стрит-фуд — чорипан под бокал вина или чашечку кофе.

Организационные детали

Речная часть экскурсии проходит на комфортабельном общественном катамаране. На борту есть все средства безопасности. Места предусмотрены как внутри, так и на открытой палубе, поэтому вы можете выбрать наиболее комфортный для себя вариант в зависимости от погоды.

Дополнительные расходы

  • Билет на катамаран — $20 за чел.
  • Питание — $20 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$93
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пуэрто-Мадеро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 29 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
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Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать. Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться. Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.

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