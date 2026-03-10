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живо, с юмором и душой. Узнали много неожиданных фактов, увидели места, куда сами бы точно не добрались. Время пролетело незаметно! Организация на высшем уровне — всё чётко, комфортно и без спешки. Огромное спасибо за атмосферу и впечатления! Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть город не «по-туристически», а по-настоящему ❤️