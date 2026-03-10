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Индивидуальная
Ночная прогулка по лучшим барам Буэнос-Айреса (18+)
Побывать в 4 аутентичных заведениях и открыть новые грани аргентинской культуры
Начало: На Авенида де Майo
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $200 за человека
Индивидуальная
Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+)
Мастер-класс по дегустации культовых сортов - от торронтес до высокогорного мальбека
10 авг в 18:00
11 авг в 18:00
от $385 за человека
Индивидуальная
Тайны аргентинского терруара: дегустация и обед на винодельне (18+)
Камерная атмосфера, внимание сомелье и гастрооткрытия (из Буэнос-Айреса)
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от $350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасныя экскурсия, на одном дыхании, интересно, весело, познавательно, легко! Мизаил влюбил нас в Бужнос айрес за пару часов:)) спасибо огромное!
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А
Огромная благодарность Михаилу за отличную экскурсию по барам Буэнос Айроса. Интересные локации в сочинении с отличным рассказчиком и собеседником привели к отлично проведенному времени и интересной информации. Все рекомендую.
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В
Совместил приятное с полезным. Отлично провел время! Рекомендую!
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А
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Отличные БАРЫ, замечательная атмосфера и удивительные напитки!!!
Гид — настоящий профессионал: интересно,
Гид — настоящий профессионал: интересно,
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Всего 4 отзыва в Буэнос-Айресе в категории "Только для взрослых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Только для взрослых»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 385. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026