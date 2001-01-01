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Архитектурное наследие Еревана

5
2 отзыва
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по культурным достопримечательностям Еревана.

Вас ждёт все самое-самое: одно из самых крупнейших хранилищ рукописей в мире, самый красивый собор в Ереване и одна из 9 самых древних крепостей — Эребуни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $65 за экскурсию

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Архитектурное наследие Еревана
Архитектурное наследие Еревана

Что вы увидите

  • Матенадаран
  • Церковь Св. Григория
  • Древняя Крепость Эребуни
Крупнейшее хранилище рукописей — Матенадаран
Построен в 1920 году и хранит более 17 тысяч рукописей. Расположен в конце центральной улицы Еревана — М. Маштоца. У фасада поставлены памятники Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита, и других великих армянских историков. Также внутри действует музей 🖼 Святого Григория
Церковь достаточно новая — ей всего 19 лет, построена в 2001 году в честь 1700-летия принятия Христианства в Армении. Является крупнейшим собором в Ереване и вторым в Закавказье. Расположена перед торговым центром «Россия».
Древняя крепость Эребуни
Крепость Эребуни построена Урартским царем Аргишти Первым в 782 г. до нашей эры и является первым архитектурным монументом, откуда началось зарождение Еревана, как города. Внутри крепости действует музей.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуга гида
  • Фото услуга
  • Угощение в машине
  • Один Сигвэй
  • Бесплатный WiFi
  • Транспортные расходы и время ожидания
  • Для гостей в машине всегда есть: угощение, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Архитектурное наследие Еревана
Архитектурное наследие Еревана
Архитектурное наследие Еревана
Архитектурное наследие Еревана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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2 отзыва оставили туристы

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