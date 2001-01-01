Крупнейшее хранилище рукописей — Матенадаран

Построен в 1920 году и хранит более 17 тысяч рукописей. Расположен в конце центральной улицы Еревана — М. Маштоца. У фасада поставлены памятники Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита, и других великих армянских историков. Также внутри действует музей 🖼 Святого Григория

Церковь достаточно новая — ей всего 19 лет, построена в 2001 году в честь 1700-летия принятия Христианства в Армении. Является крупнейшим собором в Ереване и вторым в Закавказье. Расположена перед торговым центром «Россия».

Древняя крепость Эребуни

Крепость Эребуни построена Урартским царем Аргишти Первым в 782 г. до нашей эры и является первым архитектурным монументом, откуда началось зарождение Еревана, как города. Внутри крепости действует музей.

Организационные детали: