Построен в 1920 году и хранит более 17 тысяч рукописей. Расположен в конце центральной улицы Еревана — М. Маштоца. У фасада поставлены памятники Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита, и других великих армянских историков. Также внутри действует музей 🖼 Святого Григория
Церковь достаточно новая — ей всего 19 лет, построена в 2001 году в честь 1700-летия принятия Христианства в Армении. Является крупнейшим собором в Ереване и вторым в Закавказье. Расположена перед торговым центром «Россия».
Древняя крепость Эребуни
Крепость Эребуни построена Урартским царем Аргишти Первым в 782 г. до нашей эры и является первым архитектурным монументом, откуда началось зарождение Еревана, как города. Внутри крепости действует музей.
Организационные детали:
Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуга гида
Фото услуга
Угощение в машине
Один Сигвэй
Бесплатный WiFi
Транспортные расходы и время ожидания
Для гостей в машине всегда есть: угощение, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.