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Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами

Погрузитесь в атмосферу Армении через её кухню. Вас ждёт посещение рынка, древнего храма и мастер-классы по приготовлению национальных блюд
Путешествие начинается на центральном рынке Еревана, где можно выбрать свежие ингредиенты. Затем экскурсия продолжается в Ошакане, где находится древний храм. В завершение дня в армянском доме пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Гости смогут попробовать свои силы в кулинарии и насладиться результатами с бокалом армянского вина. Это уникальная возможность окунуться в традиции и вкусы Армении, объединяющие людей и культуры
5
5 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Уникальные кулинарные мастер-классы
  • 🕌 Посещение древнего храма
  • 🛍️ Покупка свежих ингредиентов на рынке
  • 🍽️ Дегустация национальных блюд
  • 🚗 Трансфер включён в стоимость

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для участия в кулинарном путешествии - с мая по сентябрь, когда погода в Армении тёплая и комфортная для прогулок. В это время рынок полон свежих овощей и фруктов. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной мероприятия проходят в помещении, что позволяет насладиться атмосферой независимо от погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами

Что можно увидеть

  • Центральный рынок Еревана
  • Древний храм в Ошакане

Описание мастер-класса

  • Наш день начнется на местном центральном рынке, где вас ждет увлекательное знакомство с разнообразием свежих продуктов, ароматов специй и ярких цветов. С профессиональным местным гидом вы пройдете сквозь этот мир красок и вкусов и вместе мы выберем лучшие ингредиенты для нашего кулинарного путешествия.
  • После яркого вдохновения на рынке мы отправимся в деревню Ошакан, где мы отправимся в увлекательное путешествие по самой деревне и посетим величественный древний храм, где покоится создатель армянского алфавита, откроет перед вами историческое богатство и духовное наследие этой земли.
  • А после, в настоящем армянском доме, наполненном теплом и радушием, начнется наше кулинарное приключение. Наши мастер-классы откроют перед вами тайны приготовления армянских национальных блюд. Готовить вы будете под мудрым руководством опытных наставников. В нашем арсенале есть как вегетарианские, так и невегетарианские варианты, чтобы угодить всем гостям:
    — Спас (кисломолочный армянский суп)
    — Ариса (мясное блюдо, по своему виду напоминающее кашу)
    — Долма (есть вегетарианский и не вегетарианский вариант)
    — Армянские манты
    — Татар бораки (домашняя армянская паста)
    — Гата (национальный армянский сладкий пирог)
    — Халва (сахарный десерт)
    — Хаш (только дегустация, без готовки)
    — и много других армянских блюд!
  • Во время наших мастер-классов вы сможете активно участвовать в приготовлении одного основного блюда и десерта, или же наблюдать и черпать опыт.
  • После трудового творчества накрытый стол будет изобиловать творениями, которые вы только что создали. С бокалом изысканного армянского вина в руке вы погрузитесь в калейдоскоп вкусов, открывая для себя новые измерения ароматов.

Организационные детали

  • Ваше участие в гастрономическом путешествии будет включать в себя приготовление основного блюда, десерта, а также угощение бокалом армянского вина. Каждая деталь заранее обговаривается с организатором, чтобы ваш опыт соответствовал вашим ожиданиям и предпочтениям.
  • Все расходы, включая трансфер из Еревана в Ошакан и обратно, полностью покрыты.
  • Дополнительные расходы могут возникнуть, если вы решите добавить что-либо к заранее обговоренному к меню.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 892 туристов
Барев, меня зовут Анаит и я гид по Армении. Я и моя команда профессиональных гидов знакомы с каждым уголком нашей страны и нашего родного города. Мы с любовью составляем уникальные
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авторские маршруты, которые позволяют в полной мере ознакомиться с историей, культурой и обычаями Армении. Армения — это дудук и шашлык, суджух и лаваш, ковры и озеро Севан, благородные горы и густые зеленые леса, абрикосы, Арарат — коньяк и гора, гостеприимство, тосты… А еще — бесчисленные старинные монастыри и крепости, утренние кофепития и бесконечно яркие люди. Армению надо увидеть своими глазами, попробовать на вкус и насладиться ее ароматами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Отличное мероприятие для всей семьи. Мы узнали много про культуру и историю Армении и научились готовить традиционные блюда. Благодарим за возможность приготовить те блюда, которые нас больше всего интересовали. Все получилось очень вкусно! Хозяйка и экскурсовод добрые прекрасные люди. Спасибо!
Отличное мероприятие для всей семьи. Мы узнали много про культуру и историю Армении и научились готовить
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К
Посетили данное кулинарное путешествие 24 апреля. Это было НЕЧТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Так душевно, вкусно, тепло во всех отношениях. Все было пропитано любовью от момента нашей встречи с Сюзанной на рынке до
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самого отъезда домой. Уже с первых минут встречи началась наша познавательная программа с интереснейшими рассказами об истории Армении и Еревана, затем встреча с кулинарной феей тетей Анаит, с легкой подачи которой мы приготовили наивкуснейшую толму и гату❤️🔥 под интереснейшие разговоры. Гид Сюзанна провела интереснейшую экскурсию по церкви и рассказала увлекательную историю создания армянского алфавита и письменности. Очень очень рекомендую всем данное мероприятие и желаю испытать эти искренние эмоции. Это стОит того! Мечтаем вернуться и вновь сотворить кулинарный шедевр 🧑🍳❤️🔥 Девочки, спасибо вам огромное! Вы украли кусочек нашего сердца ♥️ Олег&Карина

Посетили данное кулинарное путешествие 24 апреля. Это было НЕЧТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Так душевно, вкусно, тепло во всех
Посетили данное кулинарное путешествие 24 апреля. Это было НЕЧТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Так душевно, вкусно, тепло во всех
Посетили данное кулинарное путешествие 24 апреля. Это было НЕЧТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Так душевно, вкусно, тепло во всех
Посетили данное кулинарное путешествие 24 апреля. Это было НЕЧТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Так душевно, вкусно, тепло во всех
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Е
Экскурсия «Армянское гостеприимство и мастер-класс по приготовлению пирога Гата и бораки с мясом» — это настоящее погружение в армянскую культуру и традиции. Для нас это был не просто мастер-класс, а
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целый праздник, полный теплоты, душевности и потрясающих вкусов.

Нас встретили как долгожданных гостей: сразу ощущается знаменитое армянское гостеприимство. Мы узнали много интересного о национальной кухне, ее традициях и секретах, а затем сами попробовали приготовить знаменитые блюда — гату и бораки. Под руководством опытной и доброжелательной Анаит каждый шаг был простым и понятным, даже если у вас нет особых кулинарных навыков.

Особенно приятно, что процесс приготовления сопровождался рассказами о культуре и истории блюд. Мы не только учились готовить, но и погружались в атмосферу настоящего армянского дома. Финалом стал совместный обед, где мы смогли попробовать собственноручно приготовленные угощения. Это был незабываемый момент — делиться блюдами, смеяться и наслаждаться вкусами вместе с новыми знакомыми.
После обеда у нас была совместная прогулка с экскурсоводом Сюзанной, которая сопровождалась рассказом о создании армянского алфавита.
Рекомендую этот мастер-класс всем, кто хочет лучше узнать Армению и почувствовать себя частью её традиций. Это уникальный опыт, который оставляет теплые воспоминания и желание вернуться снова.

Экскурсия «Армянское гостеприимство и мастер-класс по приготовлению пирога Гата и бораки с мясом» — это настоящее
Экскурсия «Армянское гостеприимство и мастер-класс по приготовлению пирога Гата и бораки с мясом» — это настоящее
Экскурсия «Армянское гостеприимство и мастер-класс по приготовлению пирога Гата и бораки с мясом» — это настоящее
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Е
Экскурсия была просто невероятной! Мы приготовили потрясающую армянскую долму и наслаждались каждым моментом. Огромное спасибо Анаит за отличный выбор и угощение потрясающим вином. Гостеприимство, с которым нас встретили, сделало это путешествие по-настоящему особенным. Это был лучший опыт в Армении🥰
Экскурсия была просто невероятной! Мы приготовили потрясающую армянскую долму и наслаждались каждым моментом. Огромное спасибо Анаит
Экскурсия была просто невероятной! Мы приготовили потрясающую армянскую долму и наслаждались каждым моментом. Огромное спасибо Анаит
Экскурсия была просто невероятной! Мы приготовили потрясающую армянскую долму и наслаждались каждым моментом. Огромное спасибо Анаит
Экскурсия была просто невероятной! Мы приготовили потрясающую армянскую долму и наслаждались каждым моментом. Огромное спасибо Анаит
Экскурсия была просто невероятной! Мы приготовили потрясающую армянскую долму и наслаждались каждым моментом. Огромное спасибо Анаит
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С
Побывали в увлекательном кулинарном путешествии в гостеприимной армянской семье Анаит. Готовили долму и выпекали гату. Потом все вместе наслаждались приготовленным. После обеда была прогулка до местной достопримечательности. Расставались уже как старые, добрые друзья. Остались теплые впечатления от общения с Анаит и ее мамой. Спасибо вам!!!
Побывали в увлекательном кулинарном путешествии в гостеприимной армянской семье Анаит. Готовили долму и выпекали гату. Потом
Побывали в увлекательном кулинарном путешествии в гостеприимной армянской семье Анаит. Готовили долму и выпекали гату. Потом
Побывали в увлекательном кулинарном путешествии в гостеприимной армянской семье Анаит. Готовили долму и выпекали гату. Потом
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Входит в следующие категории Еревана

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