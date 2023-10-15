Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить
Приготовьтесь перенестись в мир ароматов и вкусов, где каждое блюдо – это история, а каждый шаг – погружение в настоящую армянскую атмосферу.
Наш гастротур – это путешествие в прошлое через блюда настоящего, объединяющее людей и культуры в невероятной гармонии.
Наш гастротур – это путешествие в прошлое через блюда настоящего, объединяющее людей и культуры в невероятной гармонии.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наш день начнется на местном центральном рынке, где вас ждет увлекательное знакомство с разнообразием свежих продуктов, ароматов специй и ярких цветов. С профессиональным местным гидом вы пройдете сквозь этот мир красок и вкусов и вместе мы выберем лучшие ингредиенты для нашего кулинарного путешествия.
- После яркого вдохновения на рынке мы отправимся в деревню Ошакан, где мы отправимся в увлекательное путешествие по самой деревне и посетим величественный древний храм, где покоится создатель армянского алфавита, откроет перед вами историческое богатство и духовное наследие этой земли.
- А после, в настоящем армянском доме, наполненном теплом и радушием, начнется наше кулинарное приключение. Наши мастер-классы откроют перед вами тайны приготовления армянских национальных блюд. Готовить вы будете под мудрым руководством опытных наставников. В нашем арсенале есть как вегетарианские, так и невегетарианские варианты, чтобы угодить всем гостям:
— Спас (кисломолочный армянский суп)
— Ариса (мясное блюдо, по своему виду напоминающее кашу)
— Долма (есть вегетарианский и не вегетарианский вариант)
— Армянские манты
— Татар бораки (домашняя армянская паста)
— Гата (национальный армянский сладкий пирог)
— Халва (сахарный десерт)
— Хаш (только дегустация, без готовки)
— и много других армянских блюд!
- Во время наших мастер-классов вы сможете активно участвовать в приготовлении одного основного блюда и десерта, или же наблюдать и черпать опыт.
- После трудового творчества накрытый стол будет изобиловать творениями, которые вы только что создали. С бокалом изысканного армянского вина в руке вы погрузитесь в калейдоскоп вкусов, открывая для себя новые измерения ароматов.
Организационные детали
- Ваше участие в гастрономическом путешествии будет включать в себя приготовление основного блюда, десерта, а также угощение бокалом армянского вина. Каждая деталь заранее обговаривается с организатором, чтобы ваш опыт соответствовал вашим ожиданиям и предпочтениям.
- Все расходы, включая трансфер из Еревана в Ошакан и обратно, полностью покрыты.
- Дополнительные расходы могут возникнуть, если вы решите добавить что-либо к заранее обговоренному к меню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у центрального рынка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anahit — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 23 туристов
Барев, меня зовут Анаит и я гид по Армении. Я и моя команда профессиональных гидов знакомы с каждым уголком нашей страны и нашего родного города. Мы с любовью составляем уникальные авторские маршруты, которые позволяют в полной мере ознакомиться с историей, культурой и обычаями Армении. Армения — это дудук и шашлык, суджух и лаваш, ковры и озеро Севан, благородные горы и густые зеленые леса, абрикосы, Арарат — коньяк и гора, гостеприимство, тосты… А еще — бесчисленные старинные монастыри и крепости, утренние кофепития и бесконечно яркие люди. Армению надо увидеть своими глазами, попробовать на вкус и насладиться ее ароматами!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Гастрономические
На весь день
Мастер-классы
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Выпечка пахлавы, гаты и назуков в ереванской кондитерской - своими руками
кондитерская Lady G
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
€35 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
в районе Давидашен
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
€50 за человека
Индивидуальная
10 часов
Лучший способ узнать армянскую кухню
Гастрономический тур на один день с мастер-классом и ужином в гостях у коренных жителей
По желанию гостя
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
250€225 за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду