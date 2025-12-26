Путешествие начинается на центральном рынке Еревана, где можно выбрать свежие ингредиенты. Затем экскурсия продолжается в Ошакане, где находится древний храм. В завершение дня в армянском доме пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Гости смогут попробовать свои силы в кулинарии и насладиться результатами с бокалом армянского вина. Это уникальная возможность окунуться в традиции и вкусы Армении, объединяющие людей и культуры
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍷 Уникальные кулинарные мастер-классы
- 🕌 Посещение древнего храма
- 🛍️ Покупка свежих ингредиентов на рынке
- 🍽️ Дегустация национальных блюд
- 🚗 Трансфер включён в стоимость
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в кулинарном путешествии - с мая по сентябрь, когда погода в Армении тёплая и комфортная для прогулок. В это время рынок полон свежих овощей и фруктов. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной мероприятия проходят в помещении, что позволяет насладиться атмосферой независимо от погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Центральный рынок Еревана
- Древний храм в Ошакане
Описание мастер-класса
- Наш день начнется на местном центральном рынке, где вас ждет увлекательное знакомство с разнообразием свежих продуктов, ароматов специй и ярких цветов. С профессиональным местным гидом вы пройдете сквозь этот мир красок и вкусов и вместе мы выберем лучшие ингредиенты для нашего кулинарного путешествия.
- После яркого вдохновения на рынке мы отправимся в деревню Ошакан, где мы отправимся в увлекательное путешествие по самой деревне и посетим величественный древний храм, где покоится создатель армянского алфавита, откроет перед вами историческое богатство и духовное наследие этой земли.
- А после, в настоящем армянском доме, наполненном теплом и радушием, начнется наше кулинарное приключение. Наши мастер-классы откроют перед вами тайны приготовления армянских национальных блюд. Готовить вы будете под мудрым руководством опытных наставников. В нашем арсенале есть как вегетарианские, так и невегетарианские варианты, чтобы угодить всем гостям:
— Спас (кисломолочный армянский суп)
— Ариса (мясное блюдо, по своему виду напоминающее кашу)
— Долма (есть вегетарианский и не вегетарианский вариант)
— Армянские манты
— Татар бораки (домашняя армянская паста)
— Гата (национальный армянский сладкий пирог)
— Халва (сахарный десерт)
— Хаш (только дегустация, без готовки)
— и много других армянских блюд!
- Во время наших мастер-классов вы сможете активно участвовать в приготовлении одного основного блюда и десерта, или же наблюдать и черпать опыт.
- После трудового творчества накрытый стол будет изобиловать творениями, которые вы только что создали. С бокалом изысканного армянского вина в руке вы погрузитесь в калейдоскоп вкусов, открывая для себя новые измерения ароматов.
Организационные детали
- Ваше участие в гастрономическом путешествии будет включать в себя приготовление основного блюда, десерта, а также угощение бокалом армянского вина. Каждая деталь заранее обговаривается с организатором, чтобы ваш опыт соответствовал вашим ожиданиям и предпочтениям.
- Все расходы, включая трансфер из Еревана в Ошакан и обратно, полностью покрыты.
- Дополнительные расходы могут возникнуть, если вы решите добавить что-либо к заранее обговоренному к меню.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 892 туристов
Барев, меня зовут Анаит и я гид по Армении. Я и моя команда профессиональных гидов знакомы с каждым уголком нашей страны и нашего родного города. Мы с любовью составляем уникальные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличное мероприятие для всей семьи. Мы узнали много про культуру и историю Армении и научились готовить традиционные блюда. Благодарим за возможность приготовить те блюда, которые нас больше всего интересовали. Все получилось очень вкусно! Хозяйка и экскурсовод добрые прекрасные люди. Спасибо!
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К
Посетили данное кулинарное путешествие 24 апреля. Это было НЕЧТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Так душевно, вкусно, тепло во всех отношениях. Все было пропитано любовью от момента нашей встречи с Сюзанной на рынке до
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Е
Экскурсия «Армянское гостеприимство и мастер-класс по приготовлению пирога Гата и бораки с мясом» — это настоящее погружение в армянскую культуру и традиции. Для нас это был не просто мастер-класс, а
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Е
Экскурсия была просто невероятной! Мы приготовили потрясающую армянскую долму и наслаждались каждым моментом. Огромное спасибо Анаит за отличный выбор и угощение потрясающим вином. Гостеприимство, с которым нас встретили, сделало это путешествие по-настоящему особенным. Это был лучший опыт в Армении🥰
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С
Побывали в увлекательном кулинарном путешествии в гостеприимной армянской семье Анаит. Готовили долму и выпекали гату. Потом все вместе наслаждались приготовленным. После обеда была прогулка до местной достопримечательности. Расставались уже как старые, добрые друзья. Остались теплые впечатления от общения с Анаит и ее мамой. Спасибо вам!!!
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