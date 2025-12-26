Путешествие начинается на центральном рынке Еревана, где можно выбрать свежие ингредиенты. Затем экскурсия продолжается в Ошакане, где находится древний храм. В завершение дня в армянском доме пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Гости смогут попробовать свои силы в кулинарии и насладиться результатами с бокалом армянского вина. Это уникальная возможность окунуться в традиции и вкусы Армении, объединяющие людей и культуры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в кулинарном путешествии - с мая по сентябрь, когда погода в Армении тёплая и комфортная для прогулок. В это время рынок полон свежих овощей и фруктов. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной мероприятия проходят в помещении, что позволяет насладиться атмосферой независимо от погоды.

Сейчас август — это идеальное время.