Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами

Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить

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Приготовьтесь перенестись в мир ароматов и вкусов, где каждое блюдо – это история, а каждый шаг – погружение в настоящую армянскую атмосферу.

Наш гастротур – это путешествие в прошлое через блюда настоящего, объединяющее людей и культуры в невероятной гармонии.
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Наш день начнется на местном центральном рынке, где вас ждет увлекательное знакомство с разнообразием свежих продуктов, ароматов специй и ярких цветов. С профессиональным местным гидом вы пройдете сквозь этот мир красок и вкусов и вместе мы выберем лучшие ингредиенты для нашего кулинарного путешествия.
  • После яркого вдохновения на рынке мы отправимся в деревню Ошакан, где мы отправимся в увлекательное путешествие по самой деревне и посетим величественный древний храм, где покоится создатель армянского алфавита, откроет перед вами историческое богатство и духовное наследие этой земли.
  • А после, в настоящем армянском доме, наполненном теплом и радушием, начнется наше кулинарное приключение. Наши мастер-классы откроют перед вами тайны приготовления армянских национальных блюд. Готовить вы будете под мудрым руководством опытных наставников. В нашем арсенале есть как вегетарианские, так и невегетарианские варианты, чтобы угодить всем гостям:
    — Спас (кисломолочный армянский суп)
    — Ариса (мясное блюдо, по своему виду напоминающее кашу)
    — Долма (есть вегетарианский и не вегетарианский вариант)
    — Армянские манты
    — Татар бораки (домашняя армянская паста)
    — Гата (национальный армянский сладкий пирог)
    — Халва (сахарный десерт)
    — Хаш (только дегустация, без готовки)
    — и много других армянских блюд!
  • Во время наших мастер-классов вы сможете активно участвовать в приготовлении одного основного блюда и десерта, или же наблюдать и черпать опыт.
  • После трудового творчества накрытый стол будет изобиловать творениями, которые вы только что создали. С бокалом изысканного армянского вина в руке вы погрузитесь в калейдоскоп вкусов, открывая для себя новые измерения ароматов.

Организационные детали

  • Ваше участие в гастрономическом путешествии будет включать в себя приготовление основного блюда, десерта, а также угощение бокалом армянского вина. Каждая деталь заранее обговаривается с организатором, чтобы ваш опыт соответствовал вашим ожиданиям и предпочтениям.
  • Все расходы, включая трансфер из Еревана в Ошакан и обратно, полностью покрыты.
  • Дополнительные расходы могут возникнуть, если вы решите добавить что-либо к заранее обговоренному к меню.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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