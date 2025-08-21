Экскурсия по Еревану и Эчмиадзину предлагает путешествие по главным достопримечательностям Армении.
Площадь Республики и «Каскад» в Ереване впечатляют своей архитектурой, а Эчмиадзинский собор и храм Звартноц расскажут о духовном наследии страны.
Участники узнают о советском наследии, уникальных ремесленных изделиях и роли Армении в мировой истории. Подходит для всех, кто хочет познакомиться с культурой и традициями Армении
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 🗺️ Исторические и культурные рассказы
- 🎨 Ремесленные изделия и сувениры
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📜 Легенды и истории о христианстве
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Каскад
- Вернисаж
- Эчмиадзинский собор
- Церковь Святой Гаянэ
- Церковь Святой Рипсиме
- Храм Звартноц
Описание экскурсии
В Ереване:
- Площадь Республики — главная площадь столицы со зданиями из розового туфа. Вы узнаете об архитектуре Армении и её советском наследии.
- «Каскад» — знаменитый комплекс и музей под открытым небом, который соединяет центр города с вершиной холма. Вы подниметесь по ступеням мимо скульптур и фонтанов. Полюбуетесь видом на Ереван и гору Арарат.
- Вернисаж — уличный рынок, где представлены ремесленные изделия, украшения, ковры и сувениры. Здесь можно увидеть уникальные образцы армянской культуры и приобрести памятные подарки.
В Эчмиадзине:
- Эчмиадзинский собор — символ духовного наследия Армении. Вы услышите легенду о его основании и рассказ об уникальной архитектуре и культурном значении.
- Церковь Святой Гаянэ — она посвящена святой мученице Гаянэ. Её архитектура и история отражают силу веры и культуры.
- Церковь Святой Рипсиме — памятник раннесредневековой армянской архитектуры, посвящённый святой Рипсиме, чья история связана с утверждением христианства.
- Храм Звартноц — памятник армянской архитектуры 7 века, расположен неподалёку от Эчмиадзина.
Гид расскажет:
- как Армения стала первой христианской страной.
- каким образом копьё Лонгина и фрагменты Ноева ковчега связаны с армянской и мировой историей.
- как был основан Эчмиадзин и разрушен храм Звартноц.
- какова роль Армении в развитии мирового культурного наследия.
- как традиции и вера живут в современном Ереване и Эчмиадзине.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Pilot или Toyota Alphard.
- Обязательно указывайте при бронировании, если нужны автокресла для детей до 9 лет.
- Дополнительно оплачивается вход в храм Звартноц — 1000–1500 армянских драмов за чел.
- Время в пути между локациями — 30–40 минут в зависимости от трафика. Время на локациях: Ереван — 2–3 часа, Эчмиадзин — 2–2,5 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встречаемся напротив Каскада - рядом с памятником Александру Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Валентина
21 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Так получилось, что записалась в этот день только я и очень приятно, что организаторы не отменили поездку!
Очень внимательное отношение и гида Астхик, и водителя машины (кажется, Нарек) стали дополнительным украшением поездки.
Окончательно меня покорило посещение храма Звартноц. Хочется возвращаться и любоваться этой красотой снова и снова!
Вячеслав
4 мая 2025
Сегодня посетили экскурсию Ереван и Эчмиадзин. Нашим гидом был Авик. Хотим выразить ему огромную благодарность за очень содержательную, насыщенную, продуманную и интересную программу. Авик восхитил нас своими глубокими историческими знаниями,
Марина
4 мая 2025
Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!
