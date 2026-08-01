Несколько недель в году виноградники Армении живут в особом ритме: спелые гроздья собирают, сортируют и отправляют на переработку. В этой поездке вы не просто посетите винодельню, а станете участником настоящего сбора урожая и увидите, как он превращается в вино.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторические места

Перед поездкой на винодельню посетим одну из выразительных локаций региона: Сагмосаванк над Касахским ущельем, Ованаванк или старинный Аштарак. Маршрут зависит от расположения винодельни и графика сбора урожая. В любом случае вы получите по пути содержательный рассказ об истории и культуре страны.

Сбор винограда

На винограднике вы познакомитесь с настоящими виноделами, узнаете, как определяют зрелость ягод, и примете участие в сборе урожая. В зависимости от рабочего процесса хозяйства вы также увидите сортировку гроздей и первые этапы переработки винограда.

Винодельня и дегустация

После виноградника заглянем на производство и в погреб. Вы проследите путь от свежей ягоды до готового вина, узнаете о роли стали, дуба и глиняных кувшинов и попробуете вина предыдущих урожаев. Мы поможем вам разобраться в сортах, технологиях и стилях без сложной терминологии. Дегустацию можно дополнить обедом или ужином на винодельне около виноградников.

Примерный тайминг

Ереван → Сагмосаванк/Ованаванк/Аштарак — 40 мин

Осмотр храма и ущелья — 30–40 мин

Дорога до винодельческого хозяйства — 30–50 минут (зависит от выбранной локации)

Экскурсия на винодельне с посещением виноградников — 1 ч

Дегустация и обед (по желанию) — 1–1,5 ч

Возвращение в Ереван — 30–50 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств и ваших пожеланий.

Организационные детали