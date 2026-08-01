Армения глазами виноделов: сбор урожая и рождение вина
По дороге из Еревана на виноградники - посещение Сагмосаванка, Ованаванка или Аштара
Несколько недель в году виноградники Армении живут в особом ритме: спелые гроздья собирают, сортируют и отправляют на переработку.
В этой поездке вы не просто посетите винодельню, а станете участником настоящего сбора урожая и увидите, как он превращается в вино.
Описание экскурсии
Исторические места
Перед поездкой на винодельню посетим одну из выразительных локаций региона: Сагмосаванк над Касахским ущельем, Ованаванк или старинный Аштарак. Маршрут зависит от расположения винодельни и графика сбора урожая. В любом случае вы получите по пути содержательный рассказ об истории и культуре страны.
Сбор винограда
На винограднике вы познакомитесь с настоящими виноделами, узнаете, как определяют зрелость ягод, и примете участие в сборе урожая. В зависимости от рабочего процесса хозяйства вы также увидите сортировку гроздей и первые этапы переработки винограда.
Винодельня и дегустация
После виноградника заглянем на производство и в погреб. Вы проследите путь от свежей ягоды до готового вина, узнаете о роли стали, дуба и глиняных кувшинов и попробуете вина предыдущих урожаев. Мы поможем вам разобраться в сортах, технологиях и стилях без сложной терминологии. Дегустацию можно дополнить обедом или ужином на винодельне около виноградников.
Примерный тайминг
Ереван → Сагмосаванк/Ованаванк/Аштарак — 40 мин
Осмотр храма и ущелья — 30–40 мин
Дорога до винодельческого хозяйства — 30–50 минут (зависит от выбранной локации)
Экскурсия на винодельне с посещением виноградников — 1 ч
Дегустация и обед (по желанию) — 1–1,5 ч
Возвращение в Ереван — 30–50 мин
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств и ваших пожеланий.
Организационные детали
В стоимость входят трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Camry, Hyundai Solaris или аналоге, входные билеты и питьевая вода
Дополнительно оплачиваются дегустация и обед/ужин на винодельне — 15 000–20 000 драмов (€36—48) за чел.
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость за каждого следующего человека — 20 000 драмов (€36)
Участие в экскурсии детей возможно по предварительному согласованию. Дегустации — только для участников 18+
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 161 туриста
Мне можно задавать любые вопросы о вине. Я — автор-организатор гастрономических туров и винный гид с дипломом британской школы винного бизнеса. Мне посчастливилось объехать 80 городов мира, отведать кухню разных читать дальшеуменьшить
стран и бесповоротно влюбиться в виноделие. Надеюсь, такой же трепетной любовью получится зажечь и вас.
Экскурсии провожу с замечательной командой. Это необычные гиды: все они — истинные коренные жители, настоящие профессионалы своего дела, имеют специальное образование в области туризма и винной индустрии. Мы родились там, где вино — не просто культура, а соль земли. А наши экскурсии — это истории об интересных людях, их жизни и невероятно трудном, но увлекательном занятии.
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