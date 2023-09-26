ежедневно в 10:00

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История + вино = Армения

Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Главная цель этой экскурсии — путешествие в мир вина Армении. Но не пропустим и пару знаковых достопримечательностей по пути.

Вы посетите частную винодельню, крупный винный завод и современный Музей истории вина: узнаете Армению как очаг винодельческой культуры, познакомитесь с производством, услышите о наших прославленных винах и, конечно, продегустируете их с экспертами. Изучите средневековый монастырь Сагмосаванк и увидите огромный каменный алфавит!
4.6
5 отзывов
История + вино = Армения
История + вино = Армения
История + вино = Армения

Описание экскурсии

Всего 45 минут дороги из Еревана — и вы окажетесь в живописном регионе, где с юга открывается вид на Арарат, а с севера протягивается спящий вулкан Арагац. На его склонах вы посетите культурные достопримечательности и два интересных винных завода.

Монастырь Сагмосаванк 13 века на утёсе в ущелье реки Касах. Вы услышите о местном священнике, спасшем сельчан во времена нашествия монголов. Расшифруете особенности архитектуры и полюбуетесь пейзажами.

Аллея букв. На плато с огромными каменными буквами я расскажу о великом мыслителе и лингвисте Месропе Маштоце, о значимости армянского алфавита для народа и его мистической связи с таблицей Менделеева. И конечно, помогу каждому найти первую букву своего имени.

Маленькая семейная винодельня. Её основатель вернулся на историческую родину из Калифорнии и применил свои знания и опыт в производстве оригинальных вин. Винный эксперт покажет вам виноградники (в зависимости от сезона) и мараны (погреба), расскажет об устройстве, особенностях и достижениях винодельни. В конце вас ждёт дегустация авторских вин с сырным ассорти.

Один из самых больших и успешных винных заводов Армении. Для вас проведут экскурсию по цеху, дистилляционного залу и погребу. Как в Армении появилось виноделие? Какие традиции хранят виноградари? А какие новейшие технологии используют? Как делают игристые вина и как появляются пузырьки? Вы услышите ответы, а затем научитесь дегустировать вино и правильно говорить о нем.

Музей истории вина. Это не просто залы с древними экспонатами — это музей винных традиций, вкусов и ароматов. Здесь вы проследите путь вина с библейских времен и откроете его грани, связанные с обрядами и ритуалами. Увидите кожаный башмак, которому 5500 лет, и узнаете, что у него общего с вином.

Дополнительные опции

  • При желании группы мы организуем вкусный обед с национальными блюдами в ресторане при заводе.
  • Мы с радостью посоветуем вам атмосферный винный ресторан в Ереване и забронируем столик — там вы сможете поужинать после экскурсии.
  • Кроме того, мы можем организовать для вас вечер с винной дегустацией в компании сомелье. Стоимость — 20 000 драмов с человека (5 видов вина и лёгкие закуски включены в стоимость).

Организационные детали

Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включены транспортные расходы, сопровождение гида, билеты в Музей истории вина
  • Дополнительно оплачиваются экскурсии с дегустациями на винодельне и на заводе (от 5000 до 20 000 драмов на человека)
  • Организация обеда обсуждается заранее, учитывается пожелание всех участников группы. Стоимость фиксированного меню от 6000 драмов (15€).

Как проходит экскурсия

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — на месте гиду в местной валюте
  • Экскурсии на винодельнях и в музее проводят гиды и эксперты на местах. В остальных локациях и по пути с вами буду я или другой гид из нашей команды.
  • В зависимости от сезона и графика работы заводов программа может незначительно меняться (мы предупредим вас заранее)

Также есть возможность заказать услуги профессионального фотографа и видеографа: сделать приятные фото на память или снимки для соцсетей, записать трендовый короткий ролик, а может даже провести творческую фотосессию. Вы можете обсудить с нашим фотографом все детали до поездки и задать вопросы. С каждой локации вы получите порядка 5 фотографий и маленькое видео. Стоимость услуги — 60 000 драмов.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4404 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
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в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем. А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском. Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Елена
Познавательная экскурсия с великолепными видами на виноградники!
Сама винодельня компактная, со своей атмосферой любви к винограду и вину. Приятным дополнением служит колокольня, на которую можно подняться и насладиться чудесными пейзажами, а
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так же позвонить в колокол с пожеланием плодородия этой земле.
В экскурсию входит дегустация нескольких очень достойных и качественных вин. Можно заказать даже резервные экземпляры. А если есть желание пообедать, то можно попробовать свежие, вкусные закуски и основные блюда из мяса или рыбы.
Отдельно хочется отметить гида Ашота. Это человек, который искренне старается и делает путешествие комфортным, красочным, насыщенным и познавательным!
Приятно, когда люди любят свою работу и ценят каждого клиента!
Однозначно рекомендую!

Познавательная экскурсия с великолепными видами на виноградники!
Познавательная экскурсия с великолепными видами на виноградники!
Познавательная экскурсия с великолепными видами на виноградники!
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Елена
Благодаря замечательному Ашоту, отменным винам, а также грамотной организации мероприятия, мы получили массу ярких впечатлений и узнали много нового. Посетили очень уютную винодельню, где углубились в детали каждого из видов
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вина, разбирались в тонкостях вкуса и аромата. Рекомендую заказывать на этой винодельне обед: очень вкусно и сытно! Замечательной была и дегустация на втором заводе, где посетили также Музей вина. Впечатления от данной экскурсии самые наилучшие! Однозначно рекомендую!

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д
Впечатления от самой экскурсии, от организационных моментов, от людей, с которыми общались, и, конечно же, от нашего гида Ашота - самые замечательные! Все наши пожелания были учтены. День прошёл динамично, позитивно, интересно, солнечно и очень вкусно!
Рекомендуем! Ашот 10 из 10!
Экскурсия:"История+вино=Армения!" - 5звёзд!
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Э
Советую посетить. Грамотно составленный маршрут, интересно, увлекательно и занимательно. Масса впечатлений, живописная природа, вкусные по-домашнему приготовленные закуски и обед. Совершенно неутомительно! Рекомендую!!!
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К
Сложилось ощущение, что тур был сделан на коленке. На самом винном заводе, нас и другую группу угощали разными винами, на первой винодельне на дегустации не меняли бокалы после белого вина,
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наливали туда же красное. Как я поняла, у нас просто был не тот "пакет", хотя изначально про это нигде не говорилось. Гида на первой винодельне пришлось ждать… В общем, в целом было нормально, но конечно хотелось бы лучшей организованности и не чувствовать себя в "эконом классе". Спасибо

Ашот
Ашот
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, Карина!

В ответ хочу сказать что туры организовываются заранее, вы пришли раньше, поэтому и пришлось ждать, сидя на
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лавке на природе, наслаждаясь солнцем. Тур был начат в назначенное время, без опозданий.

В рамках нашего тура входит определенный пакет дегустационных вин, и он был вам предоставлен, другая группа за соседнем столом, которая к нам не имело отношение, себе, видимо, заказала другой пакет дегустации.

Будем рады вас видеть на наших турах!

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