ежедневно в 10:00

История в бокале, или винная карта Армении

Открыть истоки виноделия через все свои чувства на групповой экскурсии

Групповая
Это путешествие от истоков виноделия к винному Ренессансу! В группе до 15 человек вы отправитесь к подножию горы Арагац, на частную винодельню и крупный завод, а также посетите современный Музей истории вина.

Узнаете Армению как очаг винодельческой культуры, познакомитесь с производством, услышите о наших прославленных винах и, конечно, продегустируете их с экспертами.
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
История в бокале, или винная карта Армении
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Всего полчаса дороги из Еревана — и вы окажетесь в живописном регионе, где с юга открывается вид на Арарат, а с севера протягивается спящий вулкан Арагац. На его склонах вы посетите два интересных винных завода.

Маленькая семейная винодельня

Ее основатель вернулся на историческую родину из Калифорнии и применил свои знания и опыт в производстве оригинальных вин. Эксперт винного дома проведет вам тур: вы увидите виноградники (в зависимости от сезона), познакомитесь с устройством винодельни и спуститесь в мараны (погреба). Узнаете, чем эта компания отличается от других и каких наград они удостоились. А если повезет, зададите вопросы самому основателю. В конце вас ждет дегустация его авторских вин с сырным ассорти.

Один из самых больших и успешных винных заводов Армении

Здесь для вас проведут экскурсию по производственному цеху, дистилляционного залу и погребу. Рассказы погрузят в историю и культуру армянского виноделия. Вы откроете традиции и новейшие технологии виноградарей. Узнаете, какие эндемичные и адаптированные сорта винограда используют в производстве, как делают игристые вина и как появляются пузырьки. А затем научитесь дегустировать вино и правильно говорить о нем.

Новый Музей истории вина

Его экспозиция обобщила винное наследие наших предков. Но это не просто залы с древними экспонатами — это музей винных традиций, вкусов и ароматов. Здесь вы проследите путь вина с библейских времен и откроете новые грани солнечного напитка, связанные с обрядами и ритуалами. Увидите кожаный башмак, которому 5500 лет, и узнаете, что у него общего с вином.

🥘 При желании группы и по предварительной договоренности мы организуем вкусный обед с национальными блюдами в ресторане при заводе.

📍 Мы с радостью посоветуем вам атмосферный винный ресторан в Ереване и забронируем столик — там вы сможете поужинать после экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия возможна только для путешественников старше 18 лет.

Как проходит экскурсия

  • При минимальном наборе группы 2 человека. Если вы бронируете одно место, уточните у гида заранее, набирается ли на эту дату группа. По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате с доплатой.
  • На комфортабельном транспорте в группе до 15 человек
  • Экскурсии на винодельнях и в музее проводят гиды и эксперты на местах, поэтому сопровождение гида из нашей команды не предусмотрено. С вами будет наш опытный и отзывчивый водитель.
  • В зависимости от сезона и графика работы заводов программа может незначительно меняться

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включены транспортные расходы, билеты в музей, экскурсии и дегустации на обоих заводах
  • Организация обеда обсуждается заранее, учитывается пожелание всех участников группы. Стоимость фиксированного меню от 12€.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Республики, у входа в отель Марриотт
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

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