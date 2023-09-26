ежедневно в 10:00

Главная цель этой экскурсии — путешествие в мир вина Армении. Но не пропустим и пару знаковых достопримечательностей по пути. Вы посетите частную винодельню, крупный винный завод и современный Музей истории вина: узнаете Армению как очаг винодельческой культуры, познакомитесь с производством, услышите о наших прославленных винах и, конечно, продегустируете их с экспертами. Изучите средневековый монастырь Сагмосаванк и увидите огромный каменный алфавит!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Всего 45 минут дороги из Еревана — и вы окажетесь в живописном регионе, где с юга открывается вид на Арарат, а с севера протягивается спящий вулкан Арагац. На его склонах вы посетите культурные достопримечательности и два интересных винных завода.

Монастырь Сагмосаванк 13 века на утёсе в ущелье реки Касах. Вы услышите о местном священнике, спасшем сельчан во времена нашествия монголов. Расшифруете особенности архитектуры и полюбуетесь пейзажами.

Аллея букв. На плато с огромными каменными буквами я расскажу о великом мыслителе и лингвисте Месропе Маштоце, о значимости армянского алфавита для народа и его мистической связи с таблицей Менделеева. И конечно, помогу каждому найти первую букву своего имени.

Маленькая семейная винодельня. Её основатель вернулся на историческую родину из Калифорнии и применил свои знания и опыт в производстве оригинальных вин. Винный эксперт покажет вам виноградники (в зависимости от сезона) и мараны (погреба), расскажет об устройстве, особенностях и достижениях винодельни. В конце вас ждёт дегустация авторских вин с сырным ассорти.

Один из самых больших и успешных винных заводов Армении. Для вас проведут экскурсию по цеху, дистилляционного залу и погребу. Как в Армении появилось виноделие? Какие традиции хранят виноградари? А какие новейшие технологии используют? Как делают игристые вина и как появляются пузырьки? Вы услышите ответы, а затем научитесь дегустировать вино и правильно говорить о нем.

Музей истории вина. Это не просто залы с древними экспонатами — это музей винных традиций, вкусов и ароматов. Здесь вы проследите путь вина с библейских времен и откроете его грани, связанные с обрядами и ритуалами. Увидите кожаный башмак, которому 5500 лет, и узнаете, что у него общего с вином.

Дополнительные опции

При желании группы мы организуем вкусный обед с национальными блюдами в ресторане при заводе.

Мы с радостью посоветуем вам атмосферный винный ресторан в Ереване и забронируем столик — там вы сможете поужинать после экскурсии.

Кроме того, мы можем организовать для вас вечер с винной дегустацией в компании сомелье. Стоимость — 20 000 драмов с человека (5 видов вина и лёгкие закуски включены в стоимость).

Организационные детали

Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включены транспортные расходы, сопровождение гида, билеты в Музей истории вина

Дополнительно оплачиваются экскурсии с дегустациями на винодельне и на заводе (от 5000 до 20 000 драмов на человека)

Организация обеда обсуждается заранее, учитывается пожелание всех участников группы. Стоимость фиксированного меню от 6000 драмов (15€).

Как проходит экскурсия

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — на месте гиду в местной валюте

Экскурсии на винодельнях и в музее проводят гиды и эксперты на местах. В остальных локациях и по пути с вами буду я или другой гид из нашей команды.

В зависимости от сезона и графика работы заводов программа может незначительно меняться (мы предупредим вас заранее)

Также есть возможность заказать услуги профессионального фотографа и видеографа: сделать приятные фото на память или снимки для соцсетей, записать трендовый короткий ролик, а может даже провести творческую фотосессию. Вы можете обсудить с нашим фотографом все детали до поездки и задать вопросы. С каждой локации вы получите порядка 5 фотографий и маленькое видео. Стоимость услуги — 60 000 драмов.