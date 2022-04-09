ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Всего полчаса дороги из Еревана — и вы окажетесь в живописном регионе, где с юга открывается вид на Арарат, а с севера протягивается спящий вулкан Арагац. На его склонах вы посетите два интересных винных завода.

Маленькая семейная винодельня

Ее основатель вернулся на историческую родину из Калифорнии и применил свои знания и опыт в производстве оригинальных вин. Эксперт винного дома проведет вам тур: вы увидите виноградники (в зависимости от сезона), познакомитесь с устройством винодельни и спуститесь в мараны (погреба). Узнаете, чем эта компания отличается от других и каких наград они удостоились. А если повезет, зададите вопросы самому основателю. В конце вас ждет дегустация его авторских вин с сырным ассорти.

Один из самых больших и успешных винных заводов Армении

Здесь для вас проведут экскурсию по производственному цеху, дистилляционного залу и погребу. Рассказы погрузят в историю и культуру армянского виноделия. Вы откроете традиции и новейшие технологии виноградарей. Узнаете, какие эндемичные и адаптированные сорта винограда используют в производстве, как делают игристые вина и как появляются пузырьки. А затем научитесь дегустировать вино и правильно говорить о нем.

Новый Музей истории вина

Его экспозиция обобщила винное наследие наших предков. Но это не просто залы с древними экспонатами — это музей винных традиций, вкусов и ароматов. Здесь вы проследите путь вина с библейских времен и откроете новые грани солнечного напитка, связанные с обрядами и ритуалами. Увидите кожаный башмак, которому 5500 лет, и узнаете, что у него общего с вином.

🥘 При желании группы и по предварительной договоренности мы организуем вкусный обед с национальными блюдами в ресторане при заводе.

📍 Мы с радостью посоветуем вам атмосферный винный ресторан в Ереване и забронируем столик — там вы сможете поужинать после экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия возможна только для путешественников старше 18 лет.

Как проходит экскурсия

При минимальном наборе группы 2 человека. Если вы бронируете одно место, уточните у гида заранее, набирается ли на эту дату группа. По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате с доплатой.

На комфортабельном транспорте в группе до 15 человек

Экскурсии на винодельнях и в музее проводят гиды и эксперты на местах, поэтому сопровождение гида из нашей команды не предусмотрено. С вами будет наш опытный и отзывчивый водитель.

В зависимости от сезона и графика работы заводов программа может незначительно меняться

Что входит в стоимость, а что — нет