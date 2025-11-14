Мои заказы

Армянские святыни Вагаршапата - из Еревана

Увидеть символы армянской веры - собор Эчмиадзин, Звартноц, церкви Святой Рипсимэ и Святой Гаянэ
Это неспешное, душевное путешествие в Вагаршапат — он же Эчмиадзин, духовное сердце Армении. Именно здесь, по преданию, христианство впервые стало государственной религией.

Вы прикоснётесь к вековой истории, войдёте в древнейшие храмы, признанные шедеврами мировой архитектуры, и прочувствуете особую атмосферу святости.
Описание экскурсии

Первая остановка — Кафедральный собор Святого Эчмиадзина. Первый христианский храм в мире, основанный в 303 году. Мы прогуляемся по территории, рассмотрим резиденцию Католикоса всех армян и посетим сам собор, где хранятся святыни — в том числе легендарное Копьё Судьбы.

Затем — церковь Святой Рипсимэ. Выдающийся памятник армянского зодчества 12 века, возведённый на месте мученичества святой Рипсимэ — христианки, бежавшей из Рима.

Следующая точка — церковь Святой Гаянэ. Храм 7 века, построенный на могиле святой — наставницы Рипсимэ и почитаемой мученицы Армянской апостольской церкви.

Финал маршрута — руины храма Звартноц. Величественные останки круглого храма, когда-то одного из самых монументальных в христианском мире.

Вы узнаете:

  • как Армения первой в мире приняла христианство в 301 году
  • кем был Святой Григорий Просветитель и какую роль он сыграл в истории
  • о подвигах Святых Рипсимэ и Гаянэ
  • в чём уникальность архитектуры древних храмов Эчмиадзина

Организационные детали

  • Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны
  • Экскурсия пройдёт на комфортабельной машине с кондиционером. Детские кресла доступны по предварительному запросу
  • Дорога от Еревана — около 40 мин. в одну сторону
  • Экскурсия подходит для людей с базовой физической подготовкой. Дети и пожилые могут участвовать при отсутствии серьёзных проблем со здоровьем
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1234 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

