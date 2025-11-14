Это неспешное, душевное путешествие в Вагаршапат — он же Эчмиадзин, духовное сердце Армении. Именно здесь, по преданию, христианство впервые стало государственной религией. Вы прикоснётесь к вековой истории, войдёте в древнейшие храмы, признанные шедеврами мировой архитектуры, и прочувствуете особую атмосферу святости.

Описание экскурсии

Первая остановка — Кафедральный собор Святого Эчмиадзина. Первый христианский храм в мире, основанный в 303 году. Мы прогуляемся по территории, рассмотрим резиденцию Католикоса всех армян и посетим сам собор, где хранятся святыни — в том числе легендарное Копьё Судьбы.

Затем — церковь Святой Рипсимэ. Выдающийся памятник армянского зодчества 12 века, возведённый на месте мученичества святой Рипсимэ — христианки, бежавшей из Рима.

Следующая точка — церковь Святой Гаянэ. Храм 7 века, построенный на могиле святой — наставницы Рипсимэ и почитаемой мученицы Армянской апостольской церкви.

Финал маршрута — руины храма Звартноц. Величественные останки круглого храма, когда-то одного из самых монументальных в христианском мире.

Вы узнаете:

как Армения первой в мире приняла христианство в 301 году

кем был Святой Григорий Просветитель и какую роль он сыграл в истории

о подвигах Святых Рипсимэ и Гаянэ

в чём уникальность архитектуры древних храмов Эчмиадзина

Организационные детали