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Путешествие во времени

Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.

Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор. Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире! Само слово означает «место, куда сошел единородный Сын Божий». Тур начнется с посещения церкви Св. Рипсиме, построенная на месте, где похоронена раннехристианская армянская мученица и святая, бежавшая из Римской империи, которая была убита в Армении. Это удивительная церковь стоит со дня строительства — с 618 г. н. э., что делает ее одной из древних церквей в мире.

В 5 минутах дальше следующая остановка — церковь 7-го века Св. Гаяне. Гаяне была настоятельницей Рипсиме и разделила с ней ее трагическую судьбу. Следующая остановка первый в мире христианский Собор – Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304. По преданию, Иисус Христос — сын Божий спустился на землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь, и именно в этом месте Григорий Просветитель приказал построить собор. Внутри собора есть небольшой музей, где хранятся многие святыни, такие как частица Пречестного Креста Христова и Ноева Ковчега, а также стрела, пронзившее Иисуса Христа. На обратном пути в Ереван, мы сделаем конечную остановку в Звартноце — еще одном прекрасном храме 7-го века, который включен в список наследия ЮНЕСКО. На самом деле, все церкви, входящие в тур, а также сам город Эчмиадзин перечислены к культурным объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

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