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Описание
Что вас ожидает:
Религиозное наследие.
Вы посетите единственный памятник эллинизма на территории Армении — языческий храм Гарни. Мы исследуем древнюю святыню и поговорим об ее особенностях, а после спустимся в ущелье и увидим «Симфонию камней». Я расскажу о происхождении природного памятника и его названии. Затем мы отправимся к пещерному монастырю IV века Гегард, где вы узнаете о священной реликвии, которая долгое время хранилась в монастыре и истории комплекса, а также, следуя традиции, загадаете желание, подбросив камушек и попав в одно из отверстий в стенах монастыря.
Севан и окрестности.
Мы продолжим путь и вскоре взору предстанет живописный озерный полуостров, «Армянское море» Севан и монастырь Севанованк, монахи которого защитили свои земли от арабских воинов. Любуясь озерной гладью и слушая легенды здешнего края, вы пообедаете в ресторане на побережье и восстановите силы перед дальнейшем прогулкой. После трапезы мы прогуляемся по курортному городку Дилижан, где жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссеры, и познакомимся с древней армянской архитектурой.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортные расходы
Услуги гида
Что не входит
Вход в Гарни 750 драм/чел.
Вход в Симфонию камней 200 драм/чел.
Обед
Место начала и завершения?
У вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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