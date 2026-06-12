Описание аудиогида

Древний и вечно молодой Ереван



Сегодня нас ждут Ереван и его бесконечные истории. Мы пройдём по главным местам города —

от площади Республики и Северного проспекта до Каскада с видами на Арарат — и увидим места,

в которых древность удивительным образом переплетается с современной жизнью.



Город расскажет вам о своём прошлом, наполненном подвигами и облитом кровью.

О христианской вере, к которой страна шла непростым путём. И о людях, которые создавали его облик и дух:

святом Месропе Маштоце, архитекторе Александре Таманяне, академике Грачье Ачаряне,

писателе Ованесе Туманяне, меценате Джераре Гафесчяне и других героях армянской истории и культуры.

Что вы узнаете:

Какое табу нарушил Хачатурян Абовян на горе Арарат

За что армяне передвинули памятник Ленину

Отчего сошёл с ума главный блаженный Еревана

Как горная лань попала в компанию к незабудке и масонскому циркулю

Почему в армянских ресторанах часто пересаливают еду

Организационные детали

прогулка