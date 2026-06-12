Описание аудиогида
Древний и вечно молодой Ереван
Сегодня нас ждут Ереван и его бесконечные истории. Мы пройдём по главным местам города —
от площади Республики и Северного проспекта до Каскада с видами на Арарат — и увидим места,
в которых древность удивительным образом переплетается с современной жизнью.
Город расскажет вам о своём прошлом, наполненном подвигами и облитом кровью.
О христианской вере, к которой страна шла непростым путём. И о людях, которые создавали его облик и дух:
святом Месропе Маштоце, архитекторе Александре Таманяне, академике Грачье Ачаряне,
писателе Ованесе Туманяне, меценате Джераре Гафесчяне и других героях армянской истории и культуры.
Что вы узнаете:
- Какое табу нарушил Хачатурян Абовян на горе Арарат
- За что армяне передвинули памятник Ленину
- Отчего сошёл с ума главный блаженный Еревана
- Как горная лань попала в компанию к незабудке и масонскому циркулю
- Почему в армянских ресторанах часто пересаливают еду
Организационные детали
прогулка
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€14
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Чудесная неспешно прогулка по прекрасному городу. были с пожилым человеком, который неспешно прошел 12 км. Отдыхали, слушали сидя, шли в своём темпе.
Факты в экскурсии прчти не повторялось с Групповые экскурсиями по городу.
Чудесный ведущий - знающий, с юмором и увлекающий рассказами и историями.
Рекомендую однозначно.
Спасибо большое.
Факты в экскурсии прчти не повторялось с Групповые экскурсиями по городу.
Чудесный ведущий - знающий, с юмором и увлекающий рассказами и историями.
Рекомендую однозначно.
Спасибо большое.
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Я
содержательная экскурсия
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