На красном маршруте вы исследуете старые улицы и дворики,
Описание экскурсии
Мы подготовили для вас два совершенно разных и насыщенных маршрута по Еревану, условно обозначенные Красный и Синий. Какой маршрут выбрать? По мнению гостей, лучше оба, ведь они нигде не пересекаются и максимально дополняют друг друга. Красный более аутентичный и нетуристический, Синий — с глубоким погружением в традиции армян и туристический. В обоих маршрутах прогулка начинается у памятника дипломату и писателю Александру Грибоедову. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям
— Театр, где до последних дней служил великий актёр Фрунзик Мкртчян, и вы узнаете, где живут самые веселые армяне
— Парк 2800-летия Еревана, через детали раскрывающий сущность менталитета ереванцев
— Мэрия Еревана
— Единственная действующая мечеть Еревана — Голубая мечеть
— Крытый рынок
— Район Конд (Старый город), который несправедливо называют районом трущоб
— Большой Каскад
— Памятник Таманяна
— Центр современного искусства
Вы будете гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. Увидите место, где состоялась премьера комедии «Горе от ума» в присутствии автора.
В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и горой Арарат.
Синий маршрут: Классический тур с погружением, главные «must have» Еревана
— Посещение самого большого армянского собора в мире
— Площадь Республики — центральная площадь Еревана
— Колоритный рынок «Вернисаж»
— Ереванские дворики 19 века
— Аллея хачкаров
— самый знаменитый питьевой фонтанчик Еревана
— Нулевой километр
— Знакомство с необычным жителем Еревана
— Лебединое озеро
— Театр Оперы и Балета
— Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты)
Но не только об истории города пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки.
А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии.
А еще:
В каждом из двух маршрутов гид подскажет:
— Где купить самое вкусное вино и сухофрукты, сувениры
— Куда еще сходить и съездить за городом
— Как правильно делать заказ в местных ресторанах,
— Как надо торговаться на рынках
— И конечно же, посвятит в тонкости армянского менталитета
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия проводится без наушников
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно