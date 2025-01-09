Личное свидание с Ереваном

Узнать город за 2,5 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Ереван откроется для вас, как шкатулка с тайными ящичками, на одном из двух маршрутов — каждый станет запоминающейся первой встречей с городом.

На красном маршруте вы исследуете старые улицы и дворики,
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узнаете о местной кухне и полюбуетесь видами с Каскада.

Синий маршрут познакомит с культурой Армении, охватит главный собор, площадь Республики и колоритный Вернисаж. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Еревана!

5
3 отзыва
Личное свидание с Ереваном
Личное свидание с Ереваном
Личное свидание с Ереваном
Ближайшие даты:
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янв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два совершенно разных и насыщенных маршрута по Еревану, условно обозначенные Красный и Синий. Какой маршрут выбрать? По мнению гостей, лучше оба, ведь они нигде не пересекаются и максимально дополняют друг друга. Красный более аутентичный и нетуристический, Синий — с глубоким погружением в традиции армян и туристический. В обоих маршрутах прогулка начинается у памятника дипломату и писателю Александру Грибоедову. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям

— Театр, где до последних дней служил великий актёр Фрунзик Мкртчян, и вы узнаете, где живут самые веселые армяне
— Парк 2800-летия Еревана, через детали раскрывающий сущность менталитета ереванцев
— Мэрия Еревана
— Единственная действующая мечеть Еревана — Голубая мечеть
— Крытый рынок
— Район Конд (Старый город), который несправедливо называют районом трущоб
— Большой Каскад
— Памятник Таманяна
— Центр современного искусства

Вы будете гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. Увидите место, где состоялась премьера комедии «Горе от ума» в присутствии автора.
В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и горой Арарат.

Синий маршрут: Классический тур с погружением, главные «must have» Еревана

— Посещение самого большого армянского собора в мире
— Площадь Республики — центральная площадь Еревана
— Колоритный рынок «Вернисаж»
— Ереванские дворики 19 века
— Аллея хачкаров
— самый знаменитый питьевой фонтанчик Еревана
— Нулевой километр
— Знакомство с необычным жителем Еревана
— Лебединое озеро
— Театр Оперы и Балета
— Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты)

Но не только об истории города пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки.
А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии.

А еще:

В каждом из двух маршрутов гид подскажет:
— Где купить самое вкусное вино и сухофрукты, сувениры
— Куда еще сходить и съездить за городом
— Как правильно делать заказ в местных ресторанах,
— Как надо торговаться на рынках
— И конечно же, посвятит в тонкости армянского менталитета

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€20
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника А. Грибоедову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Алексей
9 янв 2025
Нашим гидом был Григорий. Предполагаю, что он один из самых опытных и знающих гидов "Команды 1515" (для себя мы в шутку назвали его Григорием Просветителем). Мы прошли с ним "Красным"
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маршрутом, пролегающим по краю Конда, но Григорий провел нас по нашей просьбе через весь Конд, хотя это и не было предусмотрено программой, за что ему отдельное сердечное спасибо. Рассказывает Григорий потрясающе интересно, глубоко и с юмором - трудно оторваться. Благодарим Вас от души за чудесное знакомство с историей и современностью Армении и Еревана! Григорий, Вы наш лучший гид за неделю пребывания в Ереване! Спасибо!

К
6 янв 2025
Были на экскурсии у Григория по красному маршруту. Очень интересная динамичная прогулка по красивому новогоднему Еревану. Спасибо!
Н
8 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую!

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