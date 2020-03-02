10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Еревана. В обоих вариантах прогулка начинается у памятника Александру Грибоедову, что неслучайно — местные жители гордятся тем, что премьера комедии «Горе от ума» состоялась именно в Ереване, в присутствии автора.

Красный маршрут: дворики Старого города и гастро-открытия

Следуя за историей Еревана, вы перенесетесь в эпоху персидского владычества, зайдете в единственную сохранившуюся мечеть и погуляете по потаённым дворикам Старого города с их исчезающей красотой. Путешествия на машине времени разбавит гастрономическая часть: вас ждут в гости в винном баре и сырном магазине, лучших в Ереване. В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу и гору Арарат с вершины современного комплекса Каскад.

Синий маршрут: традиции и творческое настроение Армении

Как застраивался город и какие великие имена записаны в его биографии? Вы услышите ответы на эти вопросы и поймете, как тесно в Ереване переплетаются древние традиции и современная жизнь. Познакомитесь с армянскими ремёслами, откроете секреты ковроткачества и резьбы по камню, понаблюдаете за созданием шедевров. В маршрут войдут монументальный собор Григория Просветителя, площадь Республики и колоритный рынок «Вернисаж». Кроме того, вы полюбуетесь Лебединым озером и встретите необычного прохожего.

В каждом из двух маршрутов гид подскажет, где купить самое вкусное вино и сухофрукты, куда еще сходить и съездить за городом.