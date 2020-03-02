10 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Еревану

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на проспекте Тигран Мец
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15 за человека

У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Tripster
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Tripster – представитель в Ереване
Ереван откроется для вас, как шкатулка с тайными ящичками, на одном из двух маршрутов — каждый станет запоминающейся первой встречей с городом.

На красном маршруте вы исследуете старые улицы и дворики, узнаете о местной кухне и полюбуетесь видами с Каскада.

Синий маршрут познакомит с культурой Армении, охватит главный собор, площадь Республики и колоритный Вернисаж.
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Еревана. В обоих вариантах прогулка начинается у памятника Александру Грибоедову, что неслучайно — местные жители гордятся тем, что премьера комедии «Горе от ума» состоялась именно в Ереване, в присутствии автора.

Красный маршрут: дворики Старого города и гастро-открытия
Следуя за историей Еревана, вы перенесетесь в эпоху персидского владычества, зайдете в единственную сохранившуюся мечеть и погуляете по потаённым дворикам Старого города с их исчезающей красотой. Путешествия на машине времени разбавит гастрономическая часть: вас ждут в гости в винном баре и сырном магазине, лучших в Ереване. В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу и гору Арарат с вершины современного комплекса Каскад.

Синий маршрут: традиции и творческое настроение Армении
Как застраивался город и какие великие имена записаны в его биографии? Вы услышите ответы на эти вопросы и поймете, как тесно в Ереване переплетаются древние традиции и современная жизнь. Познакомитесь с армянскими ремёслами, откроете секреты ковроткачества и резьбы по камню, понаблюдаете за созданием шедевров. В маршрут войдут монументальный собор Григория Просветителя, площадь Республики и колоритный рынок «Вернисаж». Кроме того, вы полюбуетесь Лебединым озером и встретите необычного прохожего.

В каждом из двух маршрутов гид подскажет, где купить самое вкусное вино и сухофрукты, куда еще сходить и съездить за городом.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Ереване, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану
Ежедневная прогулка по Еревану

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала на проспекте Тигран Мец.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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10 отзывов оставили туристы

2 марта 2020
Волшебная экскурсия с замечательнейшей Люсинэ! Столько новой информации!Ереван предстал перед нами своей внутренней красотой. Неожиданные виды города и его потрясающая история, люди, создававшие и создающие этот великолепный город - обо всем об этом нам рассказала и показала прекрасная Люсинэ. Благодарю!
18 февраля 2020
Люсинэ, спасибо большое за такое тёплое и настоящее удовольствие от увиденного и услышанного!! Ереван надо не просто видеть, но и слушать ! Район Конд это что то невероятное !!! Такое ощущение, что я оказалась в эпицентре событий прошлого, настоящая туристическая локация «маст хэв», а то как рассказывает об этом Лусине ещё больше увлекает. Спасибо большое ещё раз. Увидеть и вдохновиться, перезагрузить себя получилось на 100%. P. s. Все самое интересное это неожиданное ))
15 февраля 2020
Отличная экскурсия!!! Люсинэ - замечательный гид, рассказывала очень интересно, Содержательно, увлекательно, показала очень много интересных мест, рассказала где находятся интересующие музеи! С таким гидом легко влюбится в эту страну!
6 января 2020
Мы побывали на обеих экскурсиях - прошли по Красному и Синему маршрутам. Обе очень интересны! Провели время с удовольствием, заглянули в самые потаенные уголки города, попробовали местные вина. Экскурсовод Люсинэ очень увлеченный человек, знающий все о прошлом и настоящем города Еревана в частности и Армении в целом. Благодаря её рассказам мы влюбились в город
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Ходили по красному маршруту 5. 02, экскурсия длилась 2 часа. Безумно понравилось содержание и маршрут! Гидом у нас была Люсине, очень приятная девушка и рассказывает много интересных деталей. Рекомендую!
3 января 2020
Хорошая познавательная экскурсия по городу. Люсине экскурсовод, хорошо и легко рассказывает.
3 января 2020
Очень интересная и содержательная экскурсия с не формальным подходом. Гид настоящий профессионал, влюблённый в свою страну и уволенный ей. Рекомендую начинать свой визит в Ереван именно с этой экскурсии.
Руслан
2 января 2020
Отличная обзорная экскурсия по городу Ереван. В прошлый раз был синий маршрут, а теперь пишу о красном маршруте Профессиональный гид, отличное отношение к гостям. Еще раз, очень рекомендую.
Руслан
2 января 2020
Отличная обзорная экскурсия по городу Ереван. Профессиональный гид, отличное отношение к гостям. Рекомендую.
2 января 2020
Экскурсия по Еревану, это было первое наше знакомство с городом. Очень понравилось все:содержание, легкость и информативность экскурсии!У нас был совершенно потрясающий Гид Lusine. Она очень внимательная, трогательная, корректная, мягкая, и самое главное очень образованная Экскурсия выстроена таким образом, что успеваешь и услышать, и увидеть, и насладиться прекрасными видами, и сделать фотографию, и задать вопрос, Гид отвечает на все вопросы, даже самые неожиданные и мало значительные. Очень терпеливая и тактичная!Спасибо огромное !

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