10 отзывов оставили туристы

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Свидание с Ереваном каждый день

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Ереван откроется для вас, как шкатулка с тайными ящичками, на одном из двух маршрутов — каждый станет запоминающейся первой встречей с городом.

На красном маршруте вы исследуете старые улицы и дворики, узнаете о местной кухне и полюбуетесь видами с «Каскада».

Синий маршрут познакомит с культурой Армении, охватит главный собор, площадь Республики и колоритный Вернисаж.
5
690 отзывов
Свидание с Ереваном каждый день
Свидание с Ереваном каждый день
Свидание с Ереваном каждый день

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два совершенно разных и насыщенных маршрута по Еревану, условно обозначенные Красный и Синий, чередующиеся через день. Какой маршрут выбрать? По мнению гостей, лучше оба, ведь они нигде не пересекаются и максимально дополняют друг друга. Красный более аутентичный и нетуристический, Синий — с глубоким погружением в традиции армян и туристический. В обоих маршрутах прогулка начинается у памятника дипломату и писателю Александру Грибоедову.

Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям

— Театр, где до последних дней служил великий актёр Фрунзик Мкртчян, и вы узнаете, где живут самые веселые армяне
— Парк 2800-летия Еревана, через детали раскрывающий сущность менталитета ереванцев
— Мэрия Еревана
— Единственная действующая мечеть Еревана — Голубая мечеть
— Крытый рынок
— Район Конд (Старый город), который несправедливо называют районом трущоб
— «Каскад»
— Памятник Таманяна
— Центр современного искусства

Вы будете гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. Увидите место, где состоялась премьера комедии «Горе от ума» в присутствии автора.
В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и горой Арарат.

Синий маршрут: Классический с погружением, главные «must have» Еревана

— Посещение самого большого армянского собора в мире
— Площадь Республики — центральная площадь Еревана
— Колоритный рынок «Вернисаж»
— Ереванские дворики 19 века
— Аллея хачкаров
— самый знаменитый питьевой фонтанчик Еревана
— Нулевой километр
— Знакомство с необычным жителем Еревана
— Лебединое озеро
— Театр Оперы и Балета
— Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты)

Календарь маршрутов и расписание — в галерее

Но не только об истории города пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки.
А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии.

А еще:

В каждом из двух маршрутов гид подскажет:
— Где купить самое вкусное вино и сухофрукты, сувениры
— Куда еще сходить и съездить за городом
— Как правильно делать заказ в местных ресторанах,
— Как надо торговаться на рынках
— И конечно же, посвятит в тонкости армянского менталитета

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Ереване, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€20
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Тигран Мец
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 93694 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 690 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
659
4
23
3
5
2
3
1
Виктория
Нам понравилось! Павел - отличный экскурсовод! Было не перегружено, но в тоже время информативно. Павел обращал наше внимание на детали, которые сразу не бросаются в глаза, но придают изюминку и
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колорит. Гуляли по красному маршруту. Увидели основные достопримечательности, получили много дополнительной информации куда сходить, где покушать, где купить сувениры и традиционные сладости. Павел по нашей просьбе посоветовал атмосферные заведения для дегустации вина. 3 часа пролетели незаметно. Все в лучших традициях проекта «15:15» для знакомства с городом!

Нам понравилось! Павел - отличный экскурсовод! Было не перегружено, но в тоже время информативно. Павел обращал
Нам понравилось! Павел - отличный экскурсовод! Было не перегружено, но в тоже время информативно. Павел обращал
Нам понравилось! Павел - отличный экскурсовод! Было не перегружено, но в тоже время информативно. Павел обращал
Нам понравилось! Павел - отличный экскурсовод! Было не перегружено, но в тоже время информативно. Павел обращал
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Софья
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не только по его туристической части, но и по скрытому аутентичному историческому району. После остались
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приятные впечатления и от самой экскурсии, и от общения с Лусине и ее супругом, который любезно угостил чаем и даже срывал фрукты прямо с деревьев! Еще раз спасибо большое за исторический экскурс и приятную прогулку!

Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
Экскурсия прошла отлично, очень понравилась! Лусине — прекрасный гид, рассказала об истории Еревана и провела не
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Анна
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
очень грамотный гид Павел, имеет обширные знания и обладает приятной и спокойной манерой их излагать. мы остались очень довольны экскурсией, советуем!
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Слава
Григорий замечательный гид. Видно, что ему интересно рассказывать и показать туристам Ереван с лучшей стороны. Активно отвечал на наши вопросы. Был доброжелателен, уместно шутил.
Григорий замечательный гид. Видно, что ему интересно рассказывать и показать туристам Ереван с лучшей стороны. Активно
Григорий замечательный гид. Видно, что ему интересно рассказывать и показать туристам Ереван с лучшей стороны. Активно
Григорий замечательный гид. Видно, что ему интересно рассказывать и показать туристам Ереван с лучшей стороны. Активно
Григорий замечательный гид. Видно, что ему интересно рассказывать и показать туристам Ереван с лучшей стороны. Активно
Григорий замечательный гид. Видно, что ему интересно рассказывать и показать туристам Ереван с лучшей стороны. Активно
Григорий замечательный гид. Видно, что ему интересно рассказывать и показать туристам Ереван с лучшей стороны. Активно
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К
Сегодня были с семьёй на экскурсии с Григорием. Как он интересно рассказывает, заинтриговывает и завораживает информацией о солнечном Ереване. Спасибо за сегодняшний день! Жаль только не оба маршрута в один день, а так всё отлично.
Сегодня были с семьёй на экскурсии с Григорием. Как он интересно рассказывает, заинтриговывает и завораживает информацией
Сегодня были с семьёй на экскурсии с Григорием. Как он интересно рассказывает, заинтриговывает и завораживает информацией
Сегодня были с семьёй на экскурсии с Григорием. Как он интересно рассказывает, заинтриговывает и завораживает информацией
Сегодня были с семьёй на экскурсии с Григорием. Как он интересно рассказывает, заинтриговывает и завораживает информацией
Сегодня были с семьёй на экскурсии с Григорием. Как он интересно рассказывает, заинтриговывает и завораживает информацией
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Елена
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине, время пролетело незаметно. Нас ожидала неспешная прогулка, легкий и увлекательный рассказ про Армению, про ее культуру и историю. Если вы хотите узнать как отлично провести время, не задумываясь берите данную экскурсию 🙌
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
Прилетели в Ереван и сразу отправились на экскурсию Нам очень и очень повезло с гидом Лусине,
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