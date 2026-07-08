10 отзывов оставили туристы

Ереван откроется для вас, как шкатулка с тайными ящичками, на одном из двух маршрутов — каждый станет запоминающейся первой встречей с городом. На красном маршруте вы исследуете старые улицы и дворики, узнаете о местной кухне и полюбуетесь видами с «Каскада». Синий маршрут познакомит с культурой Армении, охватит главный собор, площадь Республики и колоритный Вернисаж.

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два совершенно разных и насыщенных маршрута по Еревану, условно обозначенные Красный и Синий, чередующиеся через день. Какой маршрут выбрать? По мнению гостей, лучше оба, ведь они нигде не пересекаются и максимально дополняют друг друга. Красный более аутентичный и нетуристический, Синий — с глубоким погружением в традиции армян и туристический. В обоих маршрутах прогулка начинается у памятника дипломату и писателю Александру Грибоедову.

Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям

— Театр, где до последних дней служил великий актёр Фрунзик Мкртчян, и вы узнаете, где живут самые веселые армяне

— Парк 2800-летия Еревана, через детали раскрывающий сущность менталитета ереванцев

— Мэрия Еревана

— Единственная действующая мечеть Еревана — Голубая мечеть

— Крытый рынок

— Район Конд (Старый город), который несправедливо называют районом трущоб

— «Каскад»

— Памятник Таманяна

— Центр современного искусства

Вы будете гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. Увидите место, где состоялась премьера комедии «Горе от ума» в присутствии автора.

В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и горой Арарат.

Синий маршрут: Классический с погружением, главные «must have» Еревана

— Посещение самого большого армянского собора в мире

— Площадь Республики — центральная площадь Еревана

— Колоритный рынок «Вернисаж»

— Ереванские дворики 19 века

— Аллея хачкаров

— самый знаменитый питьевой фонтанчик Еревана

— Нулевой километр

— Знакомство с необычным жителем Еревана

— Лебединое озеро

— Театр Оперы и Балета

— Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты)

Календарь маршрутов и расписание — в галерее

Но не только об истории города пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки.

А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии.

А еще:

В каждом из двух маршрутов гид подскажет:

— Где купить самое вкусное вино и сухофрукты, сувениры

— Куда еще сходить и съездить за городом

— Как правильно делать заказ в местных ресторанах,

— Как надо торговаться на рынках

— И конечно же, посвятит в тонкости армянского менталитета

Организационные детали