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услышали много запоминающихся легенд и просто интересных рассказов. Экскурсия была восьмичасовая, но мы даже не заметили как быстро пролетело время. Отдельно хочу поблагодарить нашего шофёра Мелика. Он великолепно вел автомобиль, и был очень внимательным и заботливым. Было полное ощущение, что мы дорогие гости и нам очень рады. Все было организовано на высшем уровне, а в конце экскурсии нас угостили вкуснейшим кофе. Огромное спасибо за всё!