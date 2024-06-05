Наследие Армении – экскурсии в Ереване

Найдено 28 экскурсий в категории «Наследие Армении» в Ереване, цены от €23, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
100 отзывов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
192 за всё до 3 чел.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
150 отзывов
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
115 за всё до 6 чел.
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
167 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
180 за всё до 5 чел.
По тайным местам Севана в гости к сыровару
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
192 за всё до 3 чел.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
🚗 На машине
Групповая
7.5 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
36 за человека
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270162 за всё до 6 чел.
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
130 за всё до 3 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
489 отзывов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165116 за всё до 4 чел.
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
26 за человека
Конная прогулка в Дилижане
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155132 за всё до 7 чел.
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
20 отзывов
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
23 за человека
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
История + вино = Армения
🚗 На машине
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за человека
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290160 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30 за человека
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215 за всё до 4 чел.
3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15090 за всё до 3 чел.
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера
Начало: у гостиницы в Ереване
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
🚗 На машине
скидка
70%
Индивидуальная
8 часов
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
Увидеть монастыри Ахпат и Санаин, пещерно-замковый комплекс Зарни-Парни и парк Букв
Начало: По адресу вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25075 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
    ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
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    рассказывала что-то интересное про Армению! Поездка в Дилижан и Цахкадзор выдалась очень насыщенная и интересная, все очень понравилось! Рекомендую эту экскурсию!

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
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    услышали много запоминающихся легенд и просто интересных рассказов. Экскурсия была восьмичасовая, но мы даже не заметили как быстро пролетело время. Отдельно хочу поблагодарить нашего шофёра Мелика. Он великолепно вел автомобиль, и был очень внимательным и заботливым. Было полное ощущение, что мы дорогие гости и нам очень рады. Все было организовано на высшем уровне, а в конце экскурсии нас угостили вкуснейшим кофе. Огромное спасибо за всё!

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
  • В
    Владислава
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
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    истории своей страны. Четко, внятно, понятно и по делу. Именно такими гидами и должны быть все: рассказать так, чтобы захотелось слушать еще. Красивая природа, отзывчивые и добрые люди, вкусная и здоровая еда, богатая история и культура Армении. Однозначно рекомендую Ашота👍🏼еще как и фотографа, безопасного водителя, приятного собеседника и организатора, сделает ваш отдых незабываемым и учтет все ваши пожелания.

    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную
  • К
    Катерина
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
    Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
  • А
    Арда
    2 июня 2024
    Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
    На экскурсию нас возил гид Константин. Он очень интересно рассказывал нам об истории древней Армении, отвечал на все вопросы, еще и накормил и кофе напоил!:) Всем остались довольны, обязательно вернемся еще.
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Наследие Армении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
  2. Красавица Армения: Севан и Дилижан
  3. Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
  4. Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
  5. Армянское море и древние монастыри
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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