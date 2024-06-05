1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
Групповая
7.5 часов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
€36 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165€116 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155€132 за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
€23 за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290€160 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
Индивидуальная
7 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
150€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера
Начало: у гостиницы в Ереване
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
70%
Индивидуальная
8 часов
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
Увидеть монастыри Ахпат и Санаин, пещерно-замковый комплекс Зарни-Парни и парк Букв
Начало: По адресу вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250€75 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ООльга5 июня 2024ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
- ННаталья4 июня 2024Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
- ИИван4 июня 2024Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ААнастасия3 июня 2024Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
- ВВладислава3 июня 2024Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
- ККатерина2 июня 2024Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
- ААрда2 июня 2024На экскурсию нас возил гид Константин. Он очень интересно рассказывал нам об истории древней Армении, отвечал на все вопросы, еще и накормил и кофе напоил!:) Всем остались довольны, обязательно вернемся еще.
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Наследие Армении»
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