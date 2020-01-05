45 отзывов оставили туристы

Потрясающая экскурсия! В ней есть все, к чему стремится любой путешественник, изучая новую страну - интересные места, история, современность, общение, комфорт, особая атмосфера армянского гостеприимства, восхитительная еда и разнообразные напитки. Эта экскурсия совсем не похожа на штатное мероприятие по посещению достопримечательностей с констатацией исторических фактов, дат, имен, которые по возвращению домой часто забываются. Скорее это встреча добрых друзей, на которой Лада делилась с нами большим объемом интереснейшей информации о стране и местах, которые мы посетили. И эта информация осталась в памяти навсегда! А еще был вечер за дружеским столом в прекрасном доме Лады и ее большой семьи, нескончаемые тосты, беседы, общение. А на следующий день, после комфортного отдыха в доме Лады, наша экскурсия продолжилась и мы поехали в Татев. Итак, я могу смело рекомендовать эту экскурсию всем тем, кто по настоящему хочет узнать Армению и ее жителей и по настоящему ощутить, что такое комфортное путешествие. А будущим путешественникам, читающим мой отзыв, могу сказать что от Еревана до Татева порядка 250 км. Поэтому лучше проехать половину, отдохнуть на середине пути в доме у Лады, а на следующий день поехать дальше и получить новые незабываемые впечатления!