45 отзывов оставили туристы

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Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям

Авто-тур: Хор Вирап, пещера Арени и ужин с домашним вином в гостях у гида

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по желанию гостя
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии45 отзывов
4.91
Lada
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Lada – Гид в Ереване
Во время этого необыкновенного тура вы совместите гастрономическое наслаждение с процессом интеллектуального обогащения.

Вы проникнетесь духом истории 📖 в знаковых местах страны, очаруетесь видом великого Арарата и почувствуете атмосферу домашнего уюта на традиционном ужине у коренных жителей.
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям

Что вас ожидает

  • Хор Вирап. Примерно в получасе езды от Еревана находится монастырь Хор Вирап. Это настоящая жемчужина нашей страны. Вы откроете историю этого святого места и насладитесь захватывающим видом на Арарат.
  • Пещера птиц. Эта достопримечательность находится в полутора километрах к востоку от деревни Арни. Здесь археологи обнаружили самую древнюю обувь в мире и место, приспособленное для производства вина. Эта древнейшая винодельня имеет более чем 5000-летнюю историю.
  • Ужин с дегустацией домашнего вина. После культурно-познавательного обзора вы отправитесь в мой загородный дом, где в атмосфере тепла и уюта научитесь готовить коронные блюда Армении и попробуете домашнее вино различных вкусов.
  • Если будет желание, вы сможете остаться у меня в гостях на ночь. На следующий день я отвезу вас в Ереван или мы отправимся исследовать красоты Армении: Татев, Караундж, шатающийся мост, Нагорный Карабах, Севан, или даже Грузии!

Организационные детали

  • Дегустация алкоголя (домашние вина, коньяк, водка), безалкогольных напитков и сухофруктов включена в стоимость
  • Ужин, включающий в себя шашлык, рыбу на виноградной лозе и долму, оплачивается отдельно — 1500 руб./чел.
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по желанию гостя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lada
Lada
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
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45 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Благодарим команду Лады, это был прекрасный тур по историческим местам Армении вместе с гостеприимным приемом в доме Лады! Отдельное спасибо гиду и водителю Авету за его знания, такт и интеллигентность! Очень вкусный прием и душевные разговоры сделали этот день незабываемым, спасибо всем!
4 января 2020
Мы провели два бесподобных дня в обществе сына Лады Армена эрудированного, любящего свое дело и свою страну молодого человека. Он познакомил нас с впечатляющими памятниками Армении, с ее красотами. Его домашние напитки просто бесподобны, рассказы интересны и подкреплялись видеоматериалами. Фотографии сделанные им отличаются профессионализмом и врожденным чувством прекрасного. Несмотря на то, что экскурсии были длинными и очень насыщенными, усталости мы не почувствовали. А благодаря опытному и молчаливому водителю мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Ночь проведенная в доме Лады, застолье в кругу ее семьи — незабываемо. Спасибо Ладе и ее семье за два великолепных дня. Но этих двух дней нам оказалось мало, мы хотим вернуться и продолжить знакомство с Арменией именно с этой семьей!
11 ноября 2019
Экскурсию проводил Армен, замечательный гид, интересный рассказчик, прекрасно владеет материалом. Также познакомил нас с различными обычаями и традицииями Армении. Фотографировал нашу компанию и угощал вином собственного изготовления. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
26 октября 2019
Спасибо огромное за великолепную экскурсию. Очень интересно, познавательно и очень вкусно. Незабываемые впечатления от прекрасно организованной экскурсии. Замечательная семья, очень теплый прием, как будто встретились со старыми друзьями, которые тебе всегда рады. Крепкого здоровья Вам и Вашей семье, благополучия и процветания!!!! Обязательно будет Вас рекомендовать другим.
15 августа 2019
Дорогие Карен, Лада и Армен! Большое спасибо за экскурсию! Прекрасная Армения, Великолепный экскурсовод Лада, а в завершение мастер класс по приготовлению армянских блюд: Долма, шашлык, ишхан.... Незабываемый ужин, правильные тосты от Армена и ночлег у радушных хозяев. Спасибо! Алексей, Ирина, Вера август 2019.
елена
29 июня 2019
Потрясающая экскурсия! В ней есть все, к чему стремится любой путешественник, изучая новую страну - интересные места, история, современность, общение, комфорт, особая атмосфера армянского гостеприимства, восхитительная еда и разнообразные напитки. Эта экскурсия совсем не похожа на штатное мероприятие по посещению достопримечательностей с констатацией исторических фактов, дат, имен, которые по возвращению домой часто забываются. Скорее это встреча добрых друзей, на которой Лада делилась с нами большим объемом интереснейшей информации о стране и местах, которые мы посетили. И эта информация осталась в памяти навсегда! А еще был вечер за дружеским столом в прекрасном доме Лады и ее большой семьи, нескончаемые тосты, беседы, общение. А на следующий день, после комфортного отдыха в доме Лады, наша экскурсия продолжилась и мы поехали в Татев. Итак, я могу смело рекомендовать эту экскурсию всем тем, кто по настоящему хочет узнать Армению и ее жителей и по настоящему ощутить, что такое комфортное путешествие. А будущим путешественникам, читающим мой отзыв, могу сказать что от Еревана до Татева порядка 250 км. Поэтому лучше проехать половину, отдохнуть на середине пути в доме у Лады, а на следующий день поехать дальше и получить новые незабываемые впечатления!
Marina
12 июня 2019
Огромное спасибо Ладе за проведённую экскурсию Лада Замечательный Человек, умная, образованная, очень интересно проводит экскурсию, Рекомендую !!! А ужин - превзошёл все ожидания!!! Все по домашнему, как будто бы побывала в гостях у самых близких тебе людей)) Жаль, что не успела взять двух дневную экскурсию с поездкой в Татев, но ничего будет повод вернуться ))
3 июня 2019
Лада с мужем организовали для меня и моего супруга поездку на комфортабельном минивене в Хор Вирап и Нораванк, а также накормили вкусным ужином (которого нам хватило на несколько последующих дней доедания) и великолепными домашними напитками. Если ваша цель - вкусно поесть, мило пообщаться с местными жителями и у вас нет личного транспорта, то это ваш тур. Но вкусно кормят в Армении даже в заведениях фаст-фуда, а общаться с вами готовы и сидящие за соседним столиком в кафе. Экскурсионная же составляющая - нулевая: готовясь к поездкев Армению, мы узнали гораздо больше, чем в туре.
14 мая 2019
Прекрасная экскурсия. Лада и ее семья очень любят Армению и интересно рассказывают. Прекрасная кухня у них дома, за хаш отдельное спасибо! Обязательно вернемся!
20 февраля 2019
После знакомства с Ладой и Кареном хочется возвращаться в Армению снова и снова!!! Влюбленные в свою страну, они с такой теплотой знакомят с жизнью своего народа! Получили незабываемые впечатления от поездки по достопримечательностям! Познакомились с местной едой и напитками.... !! Впервые встретившись, ты понимаешь, что это родные тебе люди и ты себя чувствуешь, как дома! Спасибо огромное -преогромное! Здоровья всей вашей семье!!! Обязательно порекомендуем близким и друзьям!
Ещё 35 отзывов

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