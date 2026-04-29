Этот маршрут не просто знакомит с древними памятниками — он раскрывает богатую историю и культуру Армении. Мы поговорим о разных эпохах и символах, которые сделали эти места уникальными. Пройдём по следам времени в античном храме. Ощутим дух Средневековья в монастыре, высеченном в скале. И полюбуемся базальтовыми колоннами, созданными самой природой.

Описание экскурсии

Храм Гарни

Вы полюбуетесь грандиозными колоннами и тонкой каменной резьбой, которой более 2000 лет. Выясните, кто построил храм и зачем, как античная архитектура попала в Армению и какие у неё отличительные черты, а ещё что за тайны скрывает надпись на древнем камне у храма.

Симфония камней

Вы услышите легенды о происхождении этого места. Ощутите, как природа и музыка соединяются в камне. Сделаете необычные фото среди базальтовых стен ущелья.

Монастырь Гегард

Вы пройдёте сквозь каменные своды древних церквей и келий. Узнаете о средневековых традициях и легендах. Поймёте, как Армения стала первой в мире страной, принявшей христианство, как средневековые монахи жили в этом месте и что такое «копьё судьбы».

