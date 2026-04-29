Этот маршрут не просто знакомит с древними памятниками — он раскрывает богатую историю и культуру Армении. Мы поговорим о разных эпохах и символах, которые сделали эти места уникальными. Пройдём по следам времени в античном храме. Ощутим дух Средневековья в монастыре, высеченном в скале. И полюбуемся базальтовыми колоннами, созданными самой природой.
Описание экскурсии
Храм Гарни
Вы полюбуетесь грандиозными колоннами и тонкой каменной резьбой, которой более 2000 лет. Выясните, кто построил храм и зачем, как античная архитектура попала в Армению и какие у неё отличительные черты, а ещё что за тайны скрывает надпись на древнем камне у храма.
Симфония камней
Вы услышите легенды о происхождении этого места. Ощутите, как природа и музыка соединяются в камне. Сделаете необычные фото среди базальтовых стен ущелья.
Монастырь Гегард
Вы пройдёте сквозь каменные своды древних церквей и келий. Узнаете о средневековых традициях и легендах. Поймёте, как Армения стала первой в мире страной, принявшей христианство, как средневековые монахи жили в этом месте и что такое «копьё судьбы».
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Alphard
- Дополнительно оплачиваются билеты в Гарни — 1500 драмов (€3,5–4) за чел. и билеты в Симфонию камней — 200 драмов (€0,5) за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 13:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 186 туристов
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
Похожие экскурсии на «Гарни, Гегард и Симфония камней - три чуда Армении»
Групповая
до 19 чел.
Гарни, Гегард, Севанаванк и озеро Севан - из Еревана
Увидеть четыре символа Армении: языческий храм, скальный монастырь, жемчужное озеро и храм 9 века
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
4 мая в 09:00
€33 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Символы Армении: языческий Гарни и христианский Гегард
Увлекательное путешествие от язычества к христианству через храмы Гарни и Гегард. История, культура и захватывающие виды ждут вас
5 мая в 17:00
6 мая в 11:00
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
от €220 за всё до 6 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
от €208
€320 за всё до 6 чел.
