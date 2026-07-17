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Вы читать дальше уменьшить увидите монастырь Гегард и языческий храм Гарни, озарённые мягкими лучами вечернего солнца, прогуляетесь по величественному ущелью «Симфония камней» и завершите день отдыхом на берегу реки Азат, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы. Погрузитесь в атмосферу уютной армянской деревни Гарни. Посетите семейную винодельню, где вас ждёт дегустация местных вин и знаменитого армянского коньяка. Затем отправьтесь к живописному Азатскому водохранилищу, чтобы полюбоваться завораживающим закатом.Вы 5 3 отзыва

SunWay Ваш гид в Ереване Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $94 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 5 часов 1-7 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Винодельня «Тушпа» Познакомьтесь с традициями армянского виноделия на семейной винодельне «Тушпа», расположенной в Араратской долине. Во время дегустации вы попробуете три вида вина и армянский коньяк, которые подаются с местным сыром и лавашом. Теплая атмосфера и гостеприимство семьи сделают посещение особенно запоминающимся. Село Гарни Живописное село Гарни известно своими садами и виноградниками. Здесь находится единственный сохранившийся языческий храм на территории бывшего СССР — летняя резиденция армянских царей, построенная почти 2000 лет назад. Монастырь Гегард Монастырь Гегард — один из самых известных духовных центров Армении и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть комплекса высечена прямо в скале, создавая неповторимую атмосферу. Название монастыря связано с копьём, которым, согласно преданию, был пронзён Иисус Христос. «Симфония камней» Уникальный природный памятник с величественными базальтовыми колоннами, напоминающими трубы огромного органа. Через ущелье протекает река Азат, делая это место ещё более живописным. Азатское водохранилище Азатское водохранилище — одно из самых красивых мест Армении. Здесь открываются великолепные панорамные виды на горы и лазурную гладь воды. Это идеальное место, чтобы насладиться природой и сделать красивые фотографии. Важная информация: Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием тура, так как винодельня не работает два дня в неделю, и программа может меняться. Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Винодельня Тушпа

Азатское водохранилище

Храм Гарни

Монастырь Гегард

Симфония камней - ущелье реки Азат Что включено Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi

Сопровождение профессионального русскоязычного гида

Вода Что не входит в цену Дегустация вин и коньяка - 6000 AMD с человека (по желанию)

Входные билеты (посещение Храм Гарни - 1500 драмов с человека) Где начинаем и завершаем? Начало: Адрес вашего проживания Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием тура, так как винодельня не работает два дня в неделю, и программа может меняться

Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн

Предусмотрено время на обед

Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.