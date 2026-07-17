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Вечерний Гарни и дегустация армянских вин

Индивидуальная экскурсия на горнолыжный курорт Цахкадзор из Еревана
Погрузитесь в атмосферу уютной армянской деревни Гарни. Посетите семейную винодельню, где вас ждёт дегустация местных вин и знаменитого армянского коньяка. Затем отправьтесь к живописному Азатскому водохранилищу, чтобы полюбоваться завораживающим закатом.

Вы
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увидите монастырь Гегард и языческий храм Гарни, озарённые мягкими лучами вечернего солнца, прогуляетесь по величественному ущелью «Симфония камней» и завершите день отдыхом на берегу реки Азат, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.

5
3 отзыва
Вечерний Гарни и дегустация армянских вин
Вечерний Гарни и дегустация армянских вин
Вечерний Гарни и дегустация армянских вин

Описание экскурсии

Винодельня «Тушпа» Познакомьтесь с традициями армянского виноделия на семейной винодельне «Тушпа», расположенной в Араратской долине. Во время дегустации вы попробуете три вида вина и армянский коньяк, которые подаются с местным сыром и лавашом. Теплая атмосфера и гостеприимство семьи сделают посещение особенно запоминающимся. Село Гарни Живописное село Гарни известно своими садами и виноградниками. Здесь находится единственный сохранившийся языческий храм на территории бывшего СССР — летняя резиденция армянских царей, построенная почти 2000 лет назад. Монастырь Гегард Монастырь Гегард — один из самых известных духовных центров Армении и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть комплекса высечена прямо в скале, создавая неповторимую атмосферу. Название монастыря связано с копьём, которым, согласно преданию, был пронзён Иисус Христос. «Симфония камней» Уникальный природный памятник с величественными базальтовыми колоннами, напоминающими трубы огромного органа. Через ущелье протекает река Азат, делая это место ещё более живописным. Азатское водохранилище Азатское водохранилище — одно из самых красивых мест Армении. Здесь открываются великолепные панорамные виды на горы и лазурную гладь воды. Это идеальное место, чтобы насладиться природой и сделать красивые фотографии. Важная информация: Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием тура, так как винодельня не работает два дня в неделю, и программа может меняться. Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.

Каждый день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Винодельня Тушпа
  • Азатское водохранилище
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Симфония камней - ущелье реки Азат
Что включено
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi
  • Сопровождение профессионального русскоязычного гида
  • Вода
Что не входит в цену
  • Дегустация вин и коньяка - 6000 AMD с человека (по желанию)
  • Входные билеты (посещение Храм Гарни - 1500 драмов с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием тура, так как винодельня не работает два дня в неделю, и программа может меняться
  • Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн
  • Предусмотрено время на обед
  • Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Спасибо за вечер, который перевернул наше представление об Армении! Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду — Arevik за эту невероятную экскурсию «Вечерние огни Гарни и дегустация вина». Это был не
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просто стандартный тур с набором фактов. Это было настоящее погружение в Армению — через её историю, душу и, конечно, вкус. Arevik рассказывала так, что древние камни Гарни и Гегарда оживали на наших глазах. Каждая деталь, каждая легенда — с таким теплом и глубоким знанием, что мы чувствовали себя не туристами, а желанными гостями. После этой экскурсии у нас появилось непреодолимое желание узнать Армению глубже. Мы уже строим планы на следующую поездку и твёрдо решили: будем просить провести и другие экскурсии именно Arevik. Такая любовь к своей стране и профессии — редкий дар. Спасибо, что влюбили нас в Армению❤️❤️❤️!

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С
Взяли индивидуальную экскурсию у Давита и не пожалели! Давит разработал прекрасный маршрут, включил в него все объекты, которые мы хотели посетить: и вечерний Гарни, и Симфонию камней, и водохранилище. Давит
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прекрасный сопровождающий: приятный собеседник, внимательный, предупредительный, вежливый, с прекрасным чувством юмора! Он неустанно следовал за нами по маршруту, советовал, что и где посмотреть и купить. А какие он делает фото! Знает лучшие локации, подбирает выгодные ракурсы! Приятный бонус: Давит не торопит, не подгоняет, женского тайминга нет. Отдельно можно сказать об удачном выборе винодельни: красивая локация, заинтересованный персонал, душевная атмосфера! Рекомендуем экскурсии Давита!

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А
Замечательные водитель и гид Баграт, просто лучшие армяне. Экскурсия очень понравилась, не скучно, с юмором в дружеской атмосфере и с кондиционером. Баграт очень много знает, все подскажет, даст рекомендации и советы. Все прошло с комфортом, всем рекомендую.
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