Погрузитесь в атмосферу уютной армянской деревни Гарни. Посетите семейную винодельню, где вас ждёт дегустация местных вин и знаменитого армянского коньяка. Затем отправьтесь к живописному Азатскому водохранилищу, чтобы полюбоваться завораживающим закатом.
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Описание экскурсииВинодельня «Тушпа» Познакомьтесь с традициями армянского виноделия на семейной винодельне «Тушпа», расположенной в Араратской долине. Во время дегустации вы попробуете три вида вина и армянский коньяк, которые подаются с местным сыром и лавашом. Теплая атмосфера и гостеприимство семьи сделают посещение особенно запоминающимся. Село Гарни Живописное село Гарни известно своими садами и виноградниками. Здесь находится единственный сохранившийся языческий храм на территории бывшего СССР — летняя резиденция армянских царей, построенная почти 2000 лет назад. Монастырь Гегард Монастырь Гегард — один из самых известных духовных центров Армении и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть комплекса высечена прямо в скале, создавая неповторимую атмосферу. Название монастыря связано с копьём, которым, согласно преданию, был пронзён Иисус Христос. «Симфония камней» Уникальный природный памятник с величественными базальтовыми колоннами, напоминающими трубы огромного органа. Через ущелье протекает река Азат, делая это место ещё более живописным. Азатское водохранилище Азатское водохранилище — одно из самых красивых мест Армении. Здесь открываются великолепные панорамные виды на горы и лазурную гладь воды. Это идеальное место, чтобы насладиться природой и сделать красивые фотографии. Важная информация: Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием тура, так как винодельня не работает два дня в неделю, и программа может меняться. Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винодельня Тушпа
- Азатское водохранилище
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония камней - ущелье реки Азат
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi
- Сопровождение профессионального русскоязычного гида
- Вода
Что не входит в цену
- Дегустация вин и коньяка - 6000 AMD с человека (по желанию)
- Входные билеты (посещение Храм Гарни - 1500 драмов с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием тура, так как винодельня не работает два дня в неделю, и программа может меняться
- Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн
- Предусмотрено время на обед
- Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо за вечер, который перевернул наше представление об Армении! Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду — Arevik за эту невероятную экскурсию «Вечерние огни Гарни и дегустация вина». Это был не
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С
Взяли индивидуальную экскурсию у Давита и не пожалели! Давит разработал прекрасный маршрут, включил в него все объекты, которые мы хотели посетить: и вечерний Гарни, и Симфонию камней, и водохранилище. Давит
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А
Замечательные водитель и гид Баграт, просто лучшие армяне. Экскурсия очень понравилась, не скучно, с юмором в дружеской атмосфере и с кондиционером. Баграт очень много знает, все подскажет, даст рекомендации и советы. Все прошло с комфортом, всем рекомендую.
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