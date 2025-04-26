Вы перенесетесь в Великую Армению и узнаете о событиях времен правления Трдата III. Взору предстанут величественный Арарат и древние монастыри Хор Вирап и Нораванк. Я расскажу об удивительной жизни святого Григория Просветителя о том, как приняли христианство в Армении. А в финале вы примете участие в кулинарном мастер-классе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Священная гора Арарат

Мы приедем к подножию библейской горы, где Армения граничит с Турцией. Вам откроется живописный вид на белоснежные вершины спящих вулканов и изумрудные поля, а я расскажу о горе Ноя, запрете ее покорения и поисках знаменитого ковчега.

Место встречи двух апостолов

Армения — первое государство, принявшее христианство, а Хор Вирап — монастырь, в тюрьме которого содержался святой Григорий Просветитель за его исповедание. Спустившись в темницу, вы поймете, что человек здесь мог выжить только с Божией помощью и поразитесь силе духа старца – я открою историю о том, как бывший заключенный стал государственным советником. Я проведу вас по территории монастырского комплекса. Мы исследуем старинную часовню и церковь Пресвятой Богородицы. А также дойдем до места встречи апостолов Фаддея и Варфоломея, где установлен мемориальный крест.

Затем в нашей программе монастырь Нораванк, построенный в IV–XIII вв среди причудливых отвесных красных скал. На его территории вы увидите уникальную двухэтажную церковь с узкими консольными лестницами.

В гостях у винодела

В селе Арени вы продегустируете вино на заводе. А чудесным завершением экскурсии станет мастер-класс по приготовлению шашлыка в тандире и домашнее вино в доме местного винодела. За веселым застольем вы узнаете о традициях нашего народа и познакомитесь с местной кухней.

Организационные детали