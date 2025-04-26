Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс

Посетить древнюю столицу, узнать о судьбе крестителя Армении и научиться готовить традиционный кебаб
Вы перенесетесь в Великую Армению и узнаете о событиях времен правления Трдата III. Взору предстанут величественный Арарат и древние монастыри Хор Вирап и Нораванк.

Я расскажу об удивительной жизни святого Григория Просветителя о том, как приняли христианство в Армении. А в финале вы примете участие в кулинарном мастер-классе.
Описание мастер-класса

Священная гора Арарат

Мы приедем к подножию библейской горы, где Армения граничит с Турцией. Вам откроется живописный вид на белоснежные вершины спящих вулканов и изумрудные поля, а я расскажу о горе Ноя, запрете ее покорения и поисках знаменитого ковчега.

Место встречи двух апостолов

Армения — первое государство, принявшее христианство, а Хор Вирап — монастырь, в тюрьме которого содержался святой Григорий Просветитель за его исповедание. Спустившись в темницу, вы поймете, что человек здесь мог выжить только с Божией помощью и поразитесь силе духа старца – я открою историю о том, как бывший заключенный стал государственным советником. Я проведу вас по территории монастырского комплекса. Мы исследуем старинную часовню и церковь Пресвятой Богородицы. А также дойдем до места встречи апостолов Фаддея и Варфоломея, где установлен мемориальный крест.

Затем в нашей программе монастырь Нораванк, построенный в IV–XIII вв среди причудливых отвесных красных скал. На его территории вы увидите уникальную двухэтажную церковь с узкими консольными лестницами.

В гостях у винодела

В селе Арени вы продегустируете вино на заводе. А чудесным завершением экскурсии станет мастер-класс по приготовлению шашлыка в тандире и домашнее вино в доме местного винодела. За веселым застольем вы узнаете о традициях нашего народа и познакомитесь с местной кухней.

Организационные детали

  • Застолье с шашлыком и вином не включены в стоимость
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване, в удобном для вас месте
  • Экскурсия автопешеходная и проходит на моем 8-местном внедорожнике Toyota Sequoia
  • Общее время в дороге — 3-3,5 часа

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 101 туриста
Я гид и экстремальный проводник. Провожу как классические, так и нестандартные маршруты, туры и походы. Со мной вы сможете не только посетить древнейшие храмы и монастыри, увидеть величественные горы и попробовать блюда национальной кухни, но и по-настоящему познакомиться с традициями нашей страны. Я помогу не только увидеть, но и почувствовать Армению так, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё не раз!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Наша Армения 🫶 в середине апреля была еще прохладной,но от этого не менее прекрасная,как и жители влюбленнее навсегда в свою страну.
Интерес и улыбку вызывали все рассказы Тиграна о прошлом/ настоящем
Армении и в целом -нации.
В нашей экскурсии все было комфортно и идеально:
1. Интересный экскурсовод с прекрасным чувством юмора и такта.
2. Ненавязчивые и интригующие рассказы исторических фактов 3. Посещение святых мест 4. Дегустация вин (рекомендую прибрести с собой,стоимость копейки,а вкус отменный,как и качество)
5. Душевный прием в гостях в Мхера с застольем: непревзойденный шашлык с картошкой из тандыра на виноградной лозе 🔥, соления, гранатовое вино 🫶 и много вкусной еды, которая вызывает восторг и благодарность.
Тигран, спасибо, Вам, за то,что показали Армению с правильной стороны.
Хочется вернуться теперь еще в теплое время года)

Е
Прекрасная экскурсия!!! Куча эмоций и воспоминаний. Места потрясающие. Тигран очень компанейский мужчина)) Застолье с шашлыками вообще отдельная песня. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Большой привет из Москвы!
Анна
Данная экскурсия подойдет всем любителям путешествий 👍🏻 Мы путешествовали семьей с детьми. Поездка на удобном большом автомобиле. Тигран увлечен историей и культурой Армении и рад поделиться информацией с любознательными туристами. Добрый и отзывчивый. За шашлык в тандыре в семейном кафе отдельное спасибо ☺️ Уверена, вы останетесь довольны поездкой ❤️
Дмитрий
Интересная и насыщенная экскурсия, которая позволяет погиузиться и в историю Армении и в современные реалии.
Добычина
Тигран, спасибо за такое прекрасное знакомство с Арменией! Прошло всё очень легко и непринуждённо. Красивые места в сочетании с вкусным обедом под гранатовое вино. Арарат нам не показался, поэтому придётся обязательно вернуться)
В
Тигран - прекрасный гид и человек. Время пролетело незаметно. Очень интересно рассказывает и подстраивается под слушателя. Нам все очень понравилось. Рекомендую
