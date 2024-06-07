«Женгял» по-армянски — зелень, а «хац» — это хлеб. Я расскажу историю этого блюда, научу вас выбирать правильную зелень и замешивать тесто. И конечно, покажу, как готовить женгялов хац. Едят лепешки непременно горячими: и вы обязательно их продегустируете!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Чем больше зелени — тем лучше
Женгялов хац — традиционное армянское блюдо, которое готовят из теста и самых разных трав: кинзы, щавеля, укропа, петрушки и даже дикой крапивы. Зелени должно быть очень много — я расскажу вам, как её выбирать, как составить правильный букет из трав, и поделюсь историей появления этого блюда.
Так просто и так вкусно
Раскрываем секреты приготовления! Я научу вас замешивать тесто и тонко его раскатывать, правильно раскладывать начинку и защипывать края. А затем вы сами попробуете приготовить несколько лепёшек и мы обжарим их на раскалённой сковороде.
От свежеиспеченных лепёшек идёт такой чудесный аромат хлеба и зелени, что удержаться и не попробовать просто невозможно. И мы обязательно продегустируем их с таном или с вином.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит у меня дома
- В стоимость включены все расходы, связанные с приготовлением, а также чай, кофе, тан, фрукты, конфеты и вино
ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Давташен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нарине
7 июня 2024
Шикарно провели время с Ириной. Вместе приготовили жангалох хац, продегустировали Армянское вино. Очень приятная атмосфера,уют и комфортная обстановка. Ирина очень гостеприимная, душевная и щедрая. Мы были приятно удивлены подарочными сувенирами на память. У Ирины очень располагающая атмосфера.
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