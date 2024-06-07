«Женгял» по-армянски — зелень, а «хац» — это хлеб. Я расскажу историю этого блюда, научу вас выбирать правильную зелень и замешивать тесто. И конечно, покажу, как готовить женгялов хац. Едят лепешки непременно горячими: и вы обязательно их продегустируете!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Чем больше зелени — тем лучше

Женгялов хац — традиционное армянское блюдо, которое готовят из теста и самых разных трав: кинзы, щавеля, укропа, петрушки и даже дикой крапивы. Зелени должно быть очень много — я расскажу вам, как её выбирать, как составить правильный букет из трав, и поделюсь историей появления этого блюда.

Так просто и так вкусно

Раскрываем секреты приготовления! Я научу вас замешивать тесто и тонко его раскатывать, правильно раскладывать начинку и защипывать края. А затем вы сами попробуете приготовить несколько лепёшек и мы обжарим их на раскалённой сковороде.

От свежеиспеченных лепёшек идёт такой чудесный аромат хлеба и зелени, что удержаться и не попробовать просто невозможно. И мы обязательно продегустируем их с таном или с вином.

Организационные детали