Монастырь Хор Вирап — одного из самых знаковых мест Армении с панорамными видами на библейскую гору Арарат. Именно здесь был заключён Святой Григорий Просветитель, и отсюда берёт начало история принятия христианства в стране. Монастырь Нораванк — выдающийся памятник средневековой армянской архитектуры. Его двухэтажная церковь гармонично вписана в драматический пейзаж красных скал и глубокого ущелья. Арени — в главный винодельческий регион страны. Пещера Арени (Арени-1), также известная как Пещера Птиц, стала местом уникальных археологических находок. Здесь были обнаружены древнейший кожаный башмак возрастом около 5500 лет и винодельня, которой более 6100 лет — самая древняя из известных в мире. Важно! Программа может отличаться в зависимости от поставщика Важная информация:

Обратите внимание: полная оплата экскурсий должна быть произведена не менее чем за 24 часа до начала экскурсии.

• Способы оплаты на месте: