Вы увидите величественный Арарат с одной из самых близких точек обзора, спуститесь в древнюю темницу Григория Просветителя, прикоснётесь к тайнам древней пещеры и полюбуетесь монастырём Нораванк среди красных скал, а также побываете в Арени — знаменитом винном регионе Армении.
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап — одного из самых знаковых мест Армении с панорамными видами на библейскую гору Арарат. Именно здесь был заключён Святой Григорий Просветитель, и отсюда берёт начало история принятия христианства в стране. Монастырь Нораванк — выдающийся памятник средневековой армянской архитектуры. Его двухэтажная церковь гармонично вписана в драматический пейзаж красных скал и глубокого ущелья. Арени — в главный винодельческий регион страны. Пещера Арени (Арени-1), также известная как Пещера Птиц, стала местом уникальных археологических находок. Здесь были обнаружены древнейший кожаный башмак возрастом около 5500 лет и винодельня, которой более 6100 лет — самая древняя из известных в мире. Важно! Программа может отличаться в зависимости от поставщика Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Дегустация вина
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проводится 4 раза в неделю в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 9:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: полная оплата экскурсий должна быть произведена не менее чем за 24 часа до начала экскурсии
- Способы оплаты на месте:
- Наличные AMD
- Зарубежная карта онлайн
- Традиционный обед можно заказать у организатора тура. Есть 4 вида меню на выбор, также вегетарианское
- Пожалуйста, надевайте комфортную теплую одежду по погоде и подходящую для посещения храмов и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 406 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maksim
12 янв 2026
Лучезарной Нектаринке спасибо за веселый нрав;) Было душевно и насыщенно!
Д
Денис
11 янв 2026
Отличная экскурсия по красивым местам (Хор Вирап, Арени-1, Нораванк). Плюсы: продуманный маршрут; хороший тайминг на каждой локации (хватало времени на самостоятельный осмотр, фотосессии после рассказа гида. В группе были англоязычные
А
Агата
8 янв 2026
очень красиво и интересно, даже если арарат не сильно видно это не портит общее впечатление
Э
Эльмира
7 янв 2026
Отличнейшая экскурсия! Гид Самвел -образованный молодой человек, просто очаровал нас своей эрудицией, великолепной дикцией и подачей информации,, блестящим владением языков🔥. Группа у нас была сборная, туристы из разных стран. Из
О
Ольга
4 янв 2026
Замечательная Нектар очень интересно рассказывала об истории Армении. Пещера потрясающая. Храмы впечатляют. В общем, отличное путешествие получилось. Водителю Акопу отдельное спасибо))
В
Виолетта
4 янв 2026
Спасибо большое замечательному экскурсоводу Нектар! Места подобраны невевроятно и везде был эффект вау. Невероятнейшие виды гор сопровождались рассказами про историю мест и культуры, политикой, философией и шутками! И это на мой взгляд то, ради чего стоит брать экскурсию. Все было невероятно душевно! Хочется остаться))
Д
Дария
30 дек 2025
отличная поездка
Н
Нина
18 дек 2025
Понравилось всё: продуманное до мелочей содержание экскурсии, мастерство водителя, высокий уровень профессионализма и доброжелательность гида! Спасибо!
Д
Дмитрий
3 дек 2025
Прекрасная поездка по живописным краям Армении и в два великолепных монастыря. Гид великолепно погрузил в историю и культуру страны и мест, по которым проезжали, ответил на все вопросы, и об архитектуре и об истории — очень образованный и интересный человек!
Т
Татьяна
29 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо гиду Самвелу за чудесный день в Ереване. Жалко, что в это время не удалось увидеть Арарат.
Д
Дарья
20 ноя 2025
Впечатления невероятные, природа гор завораживает и притягивает к себе. Эдгар и Анастасия сделали эту экскурсию великолепной, позитивной и в дружеской компании.
А
Анна
31 окт 2025
Экскурсия понравилась, гид Гаянэ была внимательна ко всем вопросам, водитель Вохтанг ездил достаточно аккуратно (сравниваю с другими экскурсиями). С организацией всё отлично. Единственное - мне бы хотелось больше времени у Хор Вирап, возможно остановки поодаль у виноградников (был шикарный вид на Арарат и храм). Советую экскурсию.
Т
Татьяна
19 окт 2025
Были на экскурсии "От подножия Арарата до истоков виноделия:"Хор Вирап — Нораванк — Арени" в середине сентября 2025 г. Очень комфортный автобус, всё организованно. Большое спасибо гиду Мушегу, профессионал своего дела и большой молодец! Насыщенная и интересная экскурсия, много информации - время пролетело незаметно. Шикарные виды и замечательные фото на память. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
Н
Наталья
17 окт 2025
Очень хорошая экскурсия, безумные виды природы, отличный экскурсовод!!!! Рекомендую.
Т
Татьяна
15 окт 2025
Экскурсия понравилась! Рассказ нашего экскурсовода Ирины был интересным, доступным, информативно. Сама атмосфера очень душевная) Организация экскурсии тоже на высоте (информирование, транспорт, бутилированная вода). Огромная благодарность организаторам! Рекомендую!
