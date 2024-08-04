Гюмри — колоритный город, основанный в 5 веке до н. э. Гуляя по его старинным улицам, вы полюбуетесь домами из чёрного туфа и особняками, уцелевшими после разрушительного землетрясения. А ещё зайдёте в уютный музей городского быта. На обратном пути осмотрите монастырский комплекс Аричаванк на вершине скалистого мыса.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Пешая обзорная экскурсия по Старому Гюмри. Вы полюбуетесь уцелевшими зданиями 19 века и услышите их историю. Среди них Черная крепость и особняк из красного туфа, построенный купцом Дзитогцяном.
Музей национальной архитектуры и городского быта. Его экспозиция познакомит вас с историей, повседневной жизнью и культурным наследием города.
Монастырский комплекс Аричаванк. Он живописно расположен на западном склоне горы Арагац на вершине скалистого мыса. Вы насладитесь роскошными видами и расшифруете архитектурные особенности армянских храмов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
- В стоимость включены: транспорт с wi-fi, все входные билеты, бутилированная вода и булочки
- Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — 8-11 евро с человека
- Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 7 лет
|€16
|Младенцы до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 80 туристов
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рита
4 авг 2024
Хорошие впечатления от увиденного и услышанного. Прекрасный гид Марина и профессиональный водитель сделали все, чтобы туристам было интересно и комфортно.
Похожие экскурсии из Еревана
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
19 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от €165 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.