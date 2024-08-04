Гюмри — колоритный город, основанный в 5 веке до н. э. Гуляя по его старинным улицам, вы полюбуетесь домами из чёрного туфа и особняками, уцелевшими после разрушительного землетрясения. А ещё зайдёте в уютный музей городского быта. На обратном пути осмотрите монастырский комплекс Аричаванк на вершине скалистого мыса.

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Пешая обзорная экскурсия по Старому Гюмри. Вы полюбуетесь уцелевшими зданиями 19 века и услышите их историю. Среди них Черная крепость и особняк из красного туфа, построенный купцом Дзитогцяном.

Музей национальной архитектуры и городского быта. Его экспозиция познакомит вас с историей, повседневной жизнью и культурным наследием города.

Монастырский комплекс Аричаванк. Он живописно расположен на западном склоне горы Арагац на вершине скалистого мыса. Вы насладитесь роскошными видами и расшифруете архитектурные особенности армянских храмов.

Организационные детали