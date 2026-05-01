Вы посетите два объекта ЮНЕСКО — монастыри Ахпат и Санаин, увидите старинную крепость Ахтала с редкими фресками, пройдёте к пещерам Зарни-Парни, заглянете в необычный замок и попробуете местные блюда в уютном ресторане.
Описание экскурсии
Ахпат. Монастырь с историей и музыкой (50–60 мин. ). Построенный в 10 веке, монастырь Ахпат — одно из духовных сокровищ Армении и памятник ЮНЕСКО. Здесь творил знаменитый ашуг (певец) Саят-Нова, а внутри — церковь Св. Ншана, книгохранилище и хачкары с уникальной резьбой.
Зарни-Парни. Пещеры, замки и философы (15–20 мин. ). Пещерно-крепостной комплекс у села Ахпат включает в себя средневековые пещеры, старинные замки и музей под открытым небом. Здесь, по преданию, жил философ Ованнес Имастасер. Дополнительно можно подняться на смотровую площадку с костром.
Обед в традиционном ресторане (50–60 мин. ). На выбор — три варианта меню (в том числе вегетарианский).
Ахтала. Крепость над ущельем (40–50 мин. ). На её территории — монастырь с редкими фресками и мощными башнями, некогда защищавшими подступы к региону.
Замок Арамянца. Европейский след в Лори (15–20 мин. ). Постройка в стиле швейцарского модерна, которая принадлежала промышленнику Арамянцу. Сюда приезжали Туманян, Шаляпин и Хримян Айрик. Здесь же была подписана декларация о независимости Первой Республики Армения.
Санаин. Архитектура против землетрясений (40–50 мин. ). Монастырь Санаин — архитектурный брат Ахпата и ещё один памятник ЮНЕСКО. Особенность — оригинальное инженерное решение, которое повысило устойчивость комплекса к землетрясениям: между двумя церквями построили Академию, связавшую конструкции в единое целое.
Организационные детали
- Гид проводит экскурсию на английском и русском языках для смешанных групп
- Транспорт — автобус с кондиционером и Wi-Fi
- В стоимость включены входные билеты, булочки, вода, дегустации, страховка
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Обед — 3900–4900 AMD (€10–12)
- Смотровая площадка — 10 000 AMD (€25)
- Высадка у отеля (в ином случае — окончание в нашем офисе)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Важно знать
- До Зарни-Парни — подъём по 150 ступенькам
- В некоторых случаях пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни может быть заменён на пещерный комплекс Мендз Эр
- Желательно иметь при себе наличные в AMD
- Храмы стоит посещать в скромной одежде
- Домашние животные не допускаются
- Продолжительность экскурсии может незначительно варьироваться
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€80