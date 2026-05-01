Отправляемся в Лорийскую область — один из самых красивых регионов Армении. Вы посетите два объекта ЮНЕСКО — монастыри Ахпат и Санаин, увидите старинную крепость Ахтала с редкими фресками, пройдёте к пещерам Зарни-Парни, заглянете в необычный замок и попробуете местные блюда в уютном ресторане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Ахпат. Монастырь с историей и музыкой (50–60 мин. ). Построенный в 10 веке, монастырь Ахпат — одно из духовных сокровищ Армении и памятник ЮНЕСКО. Здесь творил знаменитый ашуг (певец) Саят-Нова, а внутри — церковь Св. Ншана, книгохранилище и хачкары с уникальной резьбой.

Зарни-Парни. Пещеры, замки и философы (15–20 мин. ). Пещерно-крепостной комплекс у села Ахпат включает в себя средневековые пещеры, старинные замки и музей под открытым небом. Здесь, по преданию, жил философ Ованнес Имастасер. Дополнительно можно подняться на смотровую площадку с костром.

Обед в традиционном ресторане (50–60 мин. ). На выбор — три варианта меню (в том числе вегетарианский).

Ахтала. Крепость над ущельем (40–50 мин. ). На её территории — монастырь с редкими фресками и мощными башнями, некогда защищавшими подступы к региону.

Замок Арамянца. Европейский след в Лори (15–20 мин. ). Постройка в стиле швейцарского модерна, которая принадлежала промышленнику Арамянцу. Сюда приезжали Туманян, Шаляпин и Хримян Айрик. Здесь же была подписана декларация о независимости Первой Республики Армения.

Санаин. Архитектура против землетрясений (40–50 мин. ). Монастырь Санаин — архитектурный брат Ахпата и ещё один памятник ЮНЕСКО. Особенность — оригинальное инженерное решение, которое повысило устойчивость комплекса к землетрясениям: между двумя церквями построили Академию, связавшую конструкции в единое целое.

Гид проводит экскурсию на английском и русском языках для смешанных групп

Транспорт — автобус с кондиционером и Wi-Fi

В стоимость включены входные билеты, булочки, вода, дегустации, страховка

Дополнительно оплачивается (по желанию)

Обед — 3900–4900 AMD (€10–12)

Смотровая площадка — 10 000 AMD (€25)

Высадка у отеля (в ином случае — окончание в нашем офисе)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

