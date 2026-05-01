Из Еревана - в живописную Лорийскую область

К монастырю Ахпат, пещерам Зарни-Парни, крепости Ахтала, замку Арамянца и монастырю Санаин
Отправляемся в Лорийскую область — один из самых красивых регионов Армении.

Вы посетите два объекта ЮНЕСКО — монастыри Ахпат и Санаин, увидите старинную крепость Ахтала с редкими фресками, пройдёте к пещерам Зарни-Парни, заглянете в необычный замок и попробуете местные блюда в уютном ресторане.
Описание экскурсии

Ахпат. Монастырь с историей и музыкой (50–60 мин. ). Построенный в 10 веке, монастырь Ахпат — одно из духовных сокровищ Армении и памятник ЮНЕСКО. Здесь творил знаменитый ашуг (певец) Саят-Нова, а внутри — церковь Св. Ншана, книгохранилище и хачкары с уникальной резьбой.

Зарни-Парни. Пещеры, замки и философы (15–20 мин. ). Пещерно-крепостной комплекс у села Ахпат включает в себя средневековые пещеры, старинные замки и музей под открытым небом. Здесь, по преданию, жил философ Ованнес Имастасер. Дополнительно можно подняться на смотровую площадку с костром.

Обед в традиционном ресторане (50–60 мин. ). На выбор — три варианта меню (в том числе вегетарианский).

Ахтала. Крепость над ущельем (40–50 мин. ). На её территории — монастырь с редкими фресками и мощными башнями, некогда защищавшими подступы к региону.

Замок Арамянца. Европейский след в Лори (15–20 мин. ). Постройка в стиле швейцарского модерна, которая принадлежала промышленнику Арамянцу. Сюда приезжали Туманян, Шаляпин и Хримян Айрик. Здесь же была подписана декларация о независимости Первой Республики Армения.

Санаин. Архитектура против землетрясений (40–50 мин. ). Монастырь Санаин — архитектурный брат Ахпата и ещё один памятник ЮНЕСКО. Особенность — оригинальное инженерное решение, которое повысило устойчивость комплекса к землетрясениям: между двумя церквями построили Академию, связавшую конструкции в единое целое.

Организационные детали

  • Гид проводит экскурсию на английском и русском языках для смешанных групп
  • Транспорт — автобус с кондиционером и Wi-Fi
  • В стоимость включены входные билеты, булочки, вода, дегустации, страховка

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Обед — 3900–4900 AMD (€10–12)
  • Смотровая площадка — 10 000 AMD (€25)
  • Высадка у отеля (в ином случае — окончание в нашем офисе)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно знать

  • До Зарни-Парни — подъём по 150 ступенькам
  • В некоторых случаях пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни может быть заменён на пещерный комплекс Мендз Эр
  • Желательно иметь при себе наличные в AMD
  • Храмы стоит посещать в скромной одежде
  • Домашние животные не допускаются
  • Продолжительность экскурсии может незначительно варьироваться

€80 за человека
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы сообщим вам отдельно
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2220 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

