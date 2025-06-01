Лучшее время для посещения Лорийской области - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и активностей на свежем воздухе. В это время года можно насладиться рафтингом и конными прогулками. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее, особенно в горах. Зимой экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.

Лорийская область Армении предлагает уникальное сочетание природной красоты и исторических памятников. Путешественники смогут увидеть древние монастыри, включённые в список ЮНЕСКО, и крепость Ахтала. Программа включает прогулку к монастырю Кобайр, рафтинг или конный поход, посещение монастырей Санаин и Ахпат, а также обед с видом на Дебедское ущелье. Это путешествие идеально подходит для любителей природы и истории, предоставляя возможность погрузиться в атмосферу древней Армении

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка к монастырю Кобайр

Первая цель нашего маршрута — обитель, которая примечательна сохранившимися фресками, совершенно не традиционными для армянской архитектуры. Чтобы попасть к монастырю, мы немного поднимемся пешком. Вы услышите историю обители, узнаете, как с этим местом связана грузинская царица Тамара, и сделаете фото на колокольне с колоннадой.

Рафтинг или конный поход (по желанию)

В этой программе исторические впечатления мы приправили долей экстрима! В тёплое время года вы сплавитесь по горной реке. А когда погода не подходит для рафтинга, совершите конную прогулку среди живописного леса. Обе активности проходят с надёжными и опытными инструкторами, это безопасно.

Средневековые монастыри Санаин и Ахпат

Дальше отправимся к древним памятникам Армении, включённым в список наследия ЮНЕСКО. Мы расшифруем названия монастырей, поговорим о предназначении отдельных построек и людях, которые здесь жили в разное время — одним из них был армянский поэт Саят-Нова.

Обед над ущельем

Остановимся в красивом месте, чтобы подкрепиться и неспешно насладиться панорамой Дебедского ущелья. Рядом можно посетить пещеру и приоткрыть тайну жизни первых людей, живших здесь.

Крепость Ахтала

Невероятная с точки зрения архитекруты и неприступная — мы расскажем, почему. По легенде, именно в монастыре крепости Ахтала хранился крест, которым святой Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.

Мы встретим вас у отеля в Ереване и привезём назад после экскурсии

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

Обед (средний чек — 7000-12 000 драмов на человека)

Рафтинг — 12 000 драмов с человека. Принимать участие могут путешественники старше 14 лет.

Конная прогулка — от 10 000 драмов с человека в зависимости от маршрута. Принимать участие могут путешественники старше 12 лет.

Мы можем провести экскурсию и для большего количества человека. Доплата за минивэн на 5-6 мест составит 10 000 драмов. Автобус по запросу.