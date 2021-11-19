Что вас ожидает

К истокам Лори

Сперва мы посетим крепость Лори 11 века: вы узнаете историю цитадели и поймете, почему правители веками сражались за право обладания этим маленьким клочком земли. Мы отыщем мост через ущелье, который связывал крепость с внешним миром, и осмотрим средневековый водопровод, частично сохранившийся до наших дней.

Предания Ардви

В небольшом селении Ардви вы осмотрите аутентичный монастырь Србанес 13 века и услышите легенды этих мест о змеях-вишапах и святом старце. А еще найдем здесь источник Оци Порт с целебной водой и камень, исполняющий желания.

Средневековые монастыри Санаин и Ахпат

Дальше отправимся к древним памятникам Армении, включенным в список наследия ЮНЕСКО: монастырским комплексам Санаин и Ахпат. Мы расшифруем названия монастырей, поговорим о предназначении отдельных построек и людях, которые здесь жили в разное время — одним из них был армянский поэт Саян-Нова.

Зарни-Парни: закат на краю света

Нашей финальной точкой станет пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни с впечатляющей смотровой площадкой. Непременно советуем выпить здесь чашечку кофе или бокал вина за барной стойкой на краю ущелья — а закат идеально дополнит горный пейзаж.

Кому подойдет экскурсия

Искателям небанальных маршрутов и тем, кто хочет открыть самый зеленый и нетуристический регион Армении.

Организационные детали