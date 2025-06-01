Лучшее время для посещения Лорийской области - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и активностей на свежем воздухе. В это время года можно насладиться рафтингом и конными прогулками. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее, особенно в горах. Зимой экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Монастырь Кобайр
Монастырь Санаин
Монастырь Ахпат
Крепость Ахтала
Описание экскурсии
Прогулка к монастырю Кобайр
Первая цель нашего маршрута — обитель, которая примечательна сохранившимися фресками, совершенно не традиционными для армянской архитектуры. Чтобы попасть к монастырю, мы немного поднимемся пешком. Вы услышите историю обители, узнаете, как с этим местом связана грузинская царица Тамара, и сделаете фото на колокольне с колоннадой.
Рафтинг или конный поход (по желанию)
В этой программе исторические впечатления мы приправили долей экстрима! В тёплое время года вы сплавитесь по горной реке. А когда погода не подходит для рафтинга, совершите конную прогулку среди живописного леса. Обе активности проходят с надёжными и опытными инструкторами, это безопасно.
Средневековые монастыри Санаин и Ахпат
Дальше отправимся к древним памятникам Армении, включённым в список наследия ЮНЕСКО. Мы расшифруем названия монастырей, поговорим о предназначении отдельных построек и людях, которые здесь жили в разное время — одним из них был армянский поэт Саят-Нова.
Обед над ущельем
Остановимся в красивом месте, чтобы подкрепиться и неспешно насладиться панорамой Дебедского ущелья. Рядом можно посетить пещеру и приоткрыть тайну жизни первых людей, живших здесь.
Крепость Ахтала
Невероятная с точки зрения архитекруты и неприступная — мы расскажем, почему. По легенде, именно в монастыре крепости Ахтала хранился крест, которым святой Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
Мы встретим вас у отеля в Ереване и привезём назад после экскурсии
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед (средний чек — 7000-12 000 драмов на человека)
Рафтинг — 12 000 драмов с человека. Принимать участие могут путешественники старше 14 лет.
Конная прогулка — от 10 000 драмов с человека в зависимости от маршрута. Принимать участие могут путешественники старше 12 лет.
Мы можем провести экскурсию и для большего количества человека. Доплата за минивэн на 5-6 мест составит 10 000 драмов. Автобус по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 7994 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Игорь
Отличная экскурсия. Сами места очень живописные: тут и природа, и монастыри, и заброшенные заводы в ущельях. Влад (наш гид) — отличный рассказчик и очень гостеприимный хозяин: благодаря ему, мы чувствовали читать дальшеуменьшить
себя не на экскурсии, а в гостях у друга. Ему интересно всё то, о чём он рассказывает, и это чувствуется.
Рафтинг, который можно взять в дополнение, — тоже классная штука: сплав несложный (для тех, кто раньше не рафтился, — в самый раз), но при этом интересный.
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В
Виктория
Прекрасная экскурсия!! Мы с подружкой в полном восторге! Ваграм очень приятный человек и опытный гид, относился к нам (двум молодым девушкам) с вниманием и уважением, что несказанно обрадовало и позволило расслабиться читать дальшеуменьшить
после негативного опыта с другим гидом. Показал классные места для снимков и здорово нас сфотографировал:). Мы видели невероятно красивые места, слушали интересные истории, а также вкусно поели и всё это в замечательной компании. Что ещё надо для счастья?
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Л
Людмила
Спасибо Ваграму! Было все очень хорошо. Прекрасный водитель, провез по очень красивым местам, которые остануться в памяти нс всю жизнь! Спасибо!!!
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Е
Екатерина
У Ваграма и Александы мы заказали 2 экскурсии. Что бы не повторить наших ошибок утром перед тем как сесть в машину 1)Выясните курс драма к евро.,2)Попросите гида соединить Вас с читать дальшеуменьшить
Александрой. 3)Выясните по какому-такому волшебному курсу она намерена с Вас взять плату за экскурсию в драмах. Будьте крайне внимательны с этой дамой!. Предложит свой трансфер из аэропорта не соглашайтесь! С нас она поимела 5000 драм, обратный путь на такси от гостиници нам стоил всего 1300драм. Александра экономит на чем только можно! Водитель был просто превосходный,НО крайне усталый и ему ещё пришлось вести 12 часовую!!! экскурсию. Конечно, он говорил очень тихо. Александра не удосужилась купить ему микрофон!!! По видимому,водитель-гид очень эрудированный,но из за экономии Александры понять это не удалось!!!. Аександра, так работать нельзя!
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