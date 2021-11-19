Тайные места Лорийской области

Открыть неизведанный регион Армении, посетить древние монастыри и встретить закат на краю ущелья

Наш путь лежит в Лори — самый зеленый уголок Армении, где альпийские луга сменяются глубокими каньонами, а отвесные скалы — густыми лесами.

Вы увидите древние монастыри из списка ЮНЕСКО, до которых редко добираются туристы.

Откроете дверь в мир местных легенд и услышите о судьбоносных событиях.

А вечером встретите закат с бокалом вина у ущелья в Зарни-Парни.
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Тайные места Лорийской области
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

К истокам Лори

Сперва мы посетим крепость Лори 11 века: вы узнаете историю цитадели и поймете, почему правители веками сражались за право обладания этим маленьким клочком земли. Мы отыщем мост через ущелье, который связывал крепость с внешним миром, и осмотрим средневековый водопровод, частично сохранившийся до наших дней.

Предания Ардви

В небольшом селении Ардви вы осмотрите аутентичный монастырь Србанес 13 века и услышите легенды этих мест о змеях-вишапах и святом старце. А еще найдем здесь источник Оци Порт с целебной водой и камень, исполняющий желания.

Средневековые монастыри Санаин и Ахпат

Дальше отправимся к древним памятникам Армении, включенным в список наследия ЮНЕСКО: монастырским комплексам Санаин и Ахпат. Мы расшифруем названия монастырей, поговорим о предназначении отдельных построек и людях, которые здесь жили в разное время — одним из них был армянский поэт Саян-Нова.

Зарни-Парни: закат на краю света

Нашей финальной точкой станет пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни с впечатляющей смотровой площадкой. Непременно советуем выпить здесь чашечку кофе или бокал вина за барной стойкой на краю ущелья — а закат идеально дополнит горный пейзаж.

Кому подойдет экскурсия

Искателям небанальных маршрутов и тем, кто хочет открыть самый зеленый и нетуристический регион Армении.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у отеля в Ереване и привезем назад после экскурсии
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Путешествие займет весь день, поэтому по дороге запланирована остановка на обед и чай/кофе (оплачивается самостоятельно по желанию)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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