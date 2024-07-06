Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Армении: пещера Левона и деревня Бжни с их уникальными достопримечательностями ждут вас
Вас ждет увлекательная поездка в Ариндж и Бжни. В Ариндже посетите пещеру, созданную мастером Левоном за 23 года.
В Бжни пройдитесь по руинам крепости X века, оцените красоту церкви Святой Богородицы и базальтовую арку-тоннель. Также попробуйте минеральную воду из источника и отдохните на берегу реки Раздан. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей истории и природы
Лучше всего посещать пещеру-музей Левона и деревню Бжни в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места: меньше туристов, мягкий климат, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода и снег могут усложнить передвижение и уменьшить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещера-музей Левона
Крепость Бжни
Церковь Святой Богородицы
Базальтовая арка-тоннель
Описание экскурсии
Пещера-музей Левона
В селе Ариндж мы посетим удивительное место — семизальную пещеру, высеченную местным мастером Левоном. На протяжении 23-х лет он шаг за шагом создавал своими руками стены, потолки, коридоры, окна и дверные проемы, вырезал каменные узоры и работал над новыми идеями. Вы узнаете, что сподвигло его на этот грандиозный проект, какими инструментами он пользовался и в чем функциональное назначение пещеры.
Деревня Бжни: крепость, старинная церковь и арка-тоннель
Мы погуляем по крепости X века, рассматривая сохранившиеся части стен, храмов и дворцовых помещений. Полюбуемся живописными видами и поговорим о роли крепости в Средневековье. Кроме того, я покажу церковь Святой Богородицы и расскажу, как она спасала людей во время монгольских нашествий․ Также вы увидите необычную базальтовую арку-тоннель, попробуете минеральную воду из источника и отдохнете на берегу реки Раздан.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: 1500 драм/чел. в пещеру Левона и 1500 драм/чел. в крепость Бжни
По запросу я могу организовать экскурсию для большего количества человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 956 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях.
Специализируюсь на читать дальшеуменьшить
природных памятниках и историко-культурных достопримечательностях — в Армении их очень много. Помимо исторической программы мы с путешественниками говорим о традициях, армянском характере, кухне, языке, спорте — обо всём, что помогает глубже понять страну и её жителей.
Я легко нахожу контакт с разными людьми, в том числе с детьми. Стараюсь, чтобы каждый гость уехал с ощущением тёплого приёма и увёз с собой частичку Армении — и желание обязательно вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Michael
Крайне положительные впечатления! Шушан профессионал своего дела. Умеет заинтересовать и вовлечь в дискуссию все возраста. Обширно рассказывает о самой экскурсии и о темах, которые косвенно затрагивают материал. Время пролетело незаметно читать дальшеуменьшить
за рассказом Шушан, захватывающими дух видами из окна и комфортной езде, которую обеспечил Тигран. Особенно понравилось, что экскурсию подстраивают под тебя, что это не просто «по рельсам». Нам постоянно предоставляли выбор следующих шагов и выбирать было трудно - было интересно попробовать все.
Само место - просто чудесно. Такого умиротворения давно не испытывал. Ветер в ковыле, запах клевера и чабреца. Горячий лаваш, домашний сыр, компот как из детства и максимально дружелюбные люди вокруг.
А ну и еще наконец-то подержал в руках тот самый обсидиан, который +10 к атаке.
Рекомендую!
+2
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И
Ирина
Огромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходной день 01 января 2024 года, гид и водитель были предельно доброжелательны и сделали мою читать дальшеуменьшить
поездку незабываемой! Пещера мастера Левона - удивительное место! Я так рада, что выбралась туда и своими глазами увидела это чудо! И, конечно, довольна, что удалось побывать в деревне Бжни, увидеть старинную церковь, которой скоро исполнится 1000 лет, побродить по развалинам крепости, когда-то игравшей заметную роль в жизни страны, попробовать минеральную воду из источника Бжни, насладиться солнцем, теплом и прекрасными домашними сладостями, приготовленными самой Шушан! Всем рекомендую эту экскурсию!
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Катя
Экскурсия для тех, кто уже посмотрел все основные достопримечательности и хочет чего-то нового. Классные места, до которых самим пешком точно не добраться. Пещера Левона - 🔥🔥🔥. Идёшь и не можешь проверить, читать дальшеуменьшить
что один человек мог всё это сделать своими руками. С руин крепости в Бжни открывается потрясающий вид на ущелье. Придется немного потопать в гору, но оно того стоит. Плюс можно попробовать прохладные минеральные воды.
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А
Александр
Пещера Левона произвела неизгладимое впечатление. Где еще встретишь объект, созданный руками и талантами одного человека в наше время и которому, думаю, суждено остаться на столетия и тысячелетия! Ну и порадовала живая вода Бжни, прямо из источника. Совсем не то, что можно найти в бутылках.
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Елена
Пещера Левона - Необычное место. Отличается от всех посмотренных ранее туристических объектов. Я в восторге от увиденного. Посмотрите, не пожалеете
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Светлана
Если бы можно было поставить 10 я бы поставила. Прекрасно все! Шушан великолепный гид, рассказывает так, что можно заслушаться. Тигран прекрасный аккуратный водитель. Оба они команда которую можно порекомендовать без колебаний У нас было ощущение, что мы едем с близкими друзьями. В дополнение к экскурсии нас ещё угостили вкуснейшим кофе и абрикосами. Спасибо! ВЫ ЛУЧШИЕ!!!
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