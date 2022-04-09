Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день

Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель

Индивидуальная
Мы отправимся на машине в два живописных армянских села: Ариндж и Бжни.

Несмотря на небольшой размер, в них действительно есть на что посмотреть! Вы пройдете по руинам древней крепости, посетите церковь Святой Богородицы, оцените природную арку-тоннель и погуляете по пещере, созданной руками всего одного человека.
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пещера-музей Левона

В селе Ариндж мы посетим удивительное место — семизальную пещеру, высеченную местным мастером Левоном. На протяжении 23-х лет он шаг за шагом создавал своими руками стены, потолки, коридоры, окна и дверные проемы, вырезал каменные узоры и работал над новыми идеями. Вы узнаете, что сподвигло его на этот грандиозный проект, какими инструментами он пользовался и в чем функциональное назначение пещеры.

Деревня Бжни: крепость, старинная церковь и арка-тоннель

Мы погуляем по крепости X века, рассматривая сохранившиеся части стен, храмов и дворцовых помещений. Полюбуемся живописными видами и поговорим о роли крепости в Средневековье. Кроме того, я покажу церковь Святой Богородицы и расскажу, как она спасала людей во время монгольских нашествий․ Также вы увидите необычную базальтовую арку-тоннель, попробуете минеральную воду из источника и отдохнете на берегу реки Раздан.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и входные билеты включены в стоимость
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего количества человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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