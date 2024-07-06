Вас ждет увлекательная поездка в Ариндж и Бжни. В Ариндже посетите пещеру, созданную мастером Левоном за 23 года.



В Бжни пройдитесь по руинам крепости X века, оцените красоту церкви Святой Богородицы и базальтовую арку-тоннель. Также попробуйте минеральную воду из источника и отдохните на берегу реки Раздан. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей истории и природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать пещеру-музей Левона и деревню Бжни в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места: меньше туристов, мягкий климат, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода и снег могут усложнить передвижение и уменьшить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.