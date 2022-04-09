Что вас ожидает

Пещера-музей Левона

В селе Ариндж мы посетим удивительное место — семизальную пещеру, высеченную местным мастером Левоном. На протяжении 23-х лет он шаг за шагом создавал своими руками стены, потолки, коридоры, окна и дверные проемы, вырезал каменные узоры и работал над новыми идеями. Вы узнаете, что сподвигло его на этот грандиозный проект, какими инструментами он пользовался и в чем функциональное назначение пещеры.

Деревня Бжни: крепость, старинная церковь и арка-тоннель

Мы погуляем по крепости X века, рассматривая сохранившиеся части стен, храмов и дворцовых помещений. Полюбуемся живописными видами и поговорим о роли крепости в Средневековье. Кроме того, я покажу церковь Святой Богородицы и расскажу, как она спасала людей во время монгольских нашествий․ Также вы увидите необычную базальтовую арку-тоннель, попробуете минеральную воду из источника и отдохнете на берегу реки Раздан.

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