К монастырю Татев, на самый юг Армении

Поездка из Еревана в край гор, ветров и вкусных аренийских вин
Татев — место силы на краю гигантского каньона, где тишина, высота и масштаб собирают человека заново.

Эта поездка соединяет полёт по самой длинной канатке в мире, древний монастырь, выросший из скалы, живую природу Сюника и вкусы вин из Арени. Вас ждёт настоящая перезагрузка и наполненность безусловной красотой!
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Еревана

Путь лежит в Сюник — регион гор и ветров. Дорога длинная, но ландшафт постепенно меняется — становится строже, глубже, тише.

~12:00 — прибытие к канатной дороге «Крылья Татева»

Это самая длинная канатка в мире. Кабина идёт над гигантским каньоном реки Воротан — под вами высота, пропасть и воздух.

12:30–14:00 — прогулка по монастырю Татев

Татев — сердце Сюника, центр культуры, науки, образования и духовной жизни средневековой Армении. Он основан в 10 веке и стоит на краю каньона, будто завис между небом и землёй. Кажется, что монастырь не построен, а растёт из скалы.

14:00–15:00 — обед в селе рядом с монастырём

16:00 — выезд к водопаду Шаке

Водопад Шаке — самый широкий и один из самых водообильных в Армении. Здесь меняется ритм: шум воды, движение, сила потока.

17:00 — пещера Арени и винодельня

На обратном пути заезжаем в пещеру, связанную с древней историей виноделия региона. После — визит на винодельню в селе Арени с небольшой дегустацией вин из местного винограда.

~22:00 — прибытие в Ереван

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. В салоне — бесплатный Wi-Fi и вода (1 бутылка)
  • Можно с детьми от 12 лет
  • Оставшуюся сумму за экскурсию необходимо доплатить наличными до начала поездки

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога «Крылья Татева» — €21 за чел.
  • Обед — примерно €15 за чел.
  • Пещера Арени — €2,5 за чел.

в воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€55
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Матенадаран
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик
Аревик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2617 туристов
Родилась и проживаю в Армении. По образованию я библиотекарь, училась в педагогическом университете. Много изучала архивные документы и потом захотела исследовать то, о чём писали в летописях. Так я сделала
первый шаг к туризму. В сфере гостеприимства с 2018 года. Для меня это работа мечты. Провожу классические туры: когда-то я сама открывала город как путешественница, поэтому теперь показываю всё то, что должен увидеть человек, приехавший сюда впервые. Рада знакомить гостей с армянскими традициями, обычаями и, конечно, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

