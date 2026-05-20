Татев — место силы на краю гигантского каньона, где тишина, высота и масштаб собирают человека заново. Эта поездка соединяет полёт по самой длинной канатке в мире, древний монастырь, выросший из скалы, живую природу Сюника и вкусы вин из Арени. Вас ждёт настоящая перезагрузка и наполненность безусловной красотой!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

8:00 — выезд из Еревана

Путь лежит в Сюник — регион гор и ветров. Дорога длинная, но ландшафт постепенно меняется — становится строже, глубже, тише.

~12:00 — прибытие к канатной дороге «Крылья Татева»

Это самая длинная канатка в мире. Кабина идёт над гигантским каньоном реки Воротан — под вами высота, пропасть и воздух.

12:30–14:00 — прогулка по монастырю Татев

Татев — сердце Сюника, центр культуры, науки, образования и духовной жизни средневековой Армении. Он основан в 10 веке и стоит на краю каньона, будто завис между небом и землёй. Кажется, что монастырь не построен, а растёт из скалы.

14:00–15:00 — обед в селе рядом с монастырём

16:00 — выезд к водопаду Шаке

Водопад Шаке — самый широкий и один из самых водообильных в Армении. Здесь меняется ритм: шум воды, движение, сила потока.

17:00 — пещера Арени и винодельня

На обратном пути заезжаем в пещеру, связанную с древней историей виноделия региона. После — визит на винодельню в селе Арени с небольшой дегустацией вин из местного винограда.

~22:00 — прибытие в Ереван

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. В салоне — бесплатный Wi-Fi и вода (1 бутылка)

Можно с детьми от 12 лет

Оставшуюся сумму за экскурсию необходимо доплатить наличными до начала поездки

