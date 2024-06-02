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времени проведете в дороге и пропустите много интересных локаций. Например, мы в первый день выехали в 10:30 из Еревана, а вернулись туда же в 20:30 второго дня. В первый день мы посмотрели водопад Шаки, прокатились на канатной дороге в монастырь Татев, и еще успели немного прогуляться по старому Горису. Ночевка была в Горисе в замечательном отеле Мира. На второй день мы заехали в пещерный город Хндзореск и даже разведали там новый маршрут, побывали на источниках в Джермуке и полюбовались местным водопадом, а также посетили монастыри Нораванк и Хор Вирап. И если к этому еще добавить массу впечатлений по пути, то я с уверенностью скажу, что даже на 2 дня это была очень насыщенная программа без спешки. Гид Виктория очень компетентна, кажется нет такого вопроса по теме на который она не смогла бы ответить. Она опытный водитель, на крутых виражах, грунтовках и в сильный ливень на дороге мы были спокойны. А еще она просто подарок для физически активных людей, мы как спортивные туристы были очень этому рады. Из негативного можно было отметить только более поздний выезд (в 10:30 вместо ожидаемого в 9:00), но на это у гида были объективные причины, да в итоге мы успели выполнить всю программу, поэтому несущественно.