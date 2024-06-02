Крылья Татева – экскурсии в Ереване

Найдено 7 экскурсий в категории «Крылья Татева» в Ереване, цены от €250, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 299 за всё до 17 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
51 отзыв
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
265 за всё до 4 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
64 отзыва
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
365 за всё до 3 чел.
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
За один день исследовать две уникальные обители среди головокружительных пейзажей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 3 чел.
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320288 за всё до 6 чел.
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день
Захватывающие пейзажи и армянские святыни
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
290 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    Большое путешествие по Армении на целый день
    Добрый день! Не привыкли писать отзывы, но прошлогоднюю поездку по Армении, особенно,"Большое путешествие по Армении на целый день" вспоминаем до сих
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    пор. Хотим поблагодарить Акопа за организацию нашего путешествия. Наша семья (3 человека) отдыхала в Армении в августе 2023 года. Очень рады, что решились на индивидуальную экскурсию по этому маршруту. Нас сопровождал гид - Арташ. Отличный водитель, прекрасный и знающий рассказчик, классный фотограф, интеллигентный человек, любящий свою страну. Путешествие - долгое, но благодаря Арташу и его комфортабельному автомобилю, время в дороге пролетело незаметно. Арташ везде сопровождал нас, даже на длиннющей лестнице перед подвесным мостом у пещерного города Хндзореск, куда не каждый гид дойдет, показывал как растут горные травы (чабрец), всегда подсказывал удачные ракурсы для фото и сам профессионально фотографировал. Арташ до позднего вечера занимался нами, хотя на следующий день у него был день рождения. Самое большое богатство Армении - доброжелательные и гостеприимные люди, в чем мы очередной раз убедились, когда наш гид угостил нас целым пакетом сладких спелых персиков. Огромное спасибо Арташу! Впечатления от этой экскурсии со вкусом армянских персиков останутся надолго. С удовольствием вернемся в Армению еще не раз!

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
    Получилась супер красивая, комфортная и насыщенная поездка на 3 дня! Были: Хор-Вирап - Нораванк - Джермук - Хндзореск - Татев -
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    Сюник, посмотрели водопады, город Воротнаванк и церковь затопленную в Толорсе. Максимальный комфорт, отлично поданная информация без лишнего перегруза, возможность насладиться красотами Армении.

  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    С бокалом вина - в фототур на юг Армении
    Ездили с Арташем на юг Армении в мае 2024 г. Это была наша первая экскурсия в Армении, поэтому практически вся
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    получаемая во время экскурсии информация была для нас новой. Арташ - отличный гид, с любовью рассказывающий о своей стране, а также немного психолог, умеющий подстроиться под запросы туристов. Автомобиль - праворульный минивен, комфортный, чистый, без посторонних запахов. Дорожная обстановка на обратном пути была настоящим испытанием (ночь, ливень, серпантин), Арташ проявил себя отличным водителем. Сознательно не рассказываю о подробностях экскурсии - не хочу спойлерить. Наша поездка длилась 15 часов, вернулись мы немного уставшие, но очень довольные. Армения прекрасна: вино, еда, пейзажи, объекты культурного наследия и современные высокотехнологичные решения - всё вместилось в эту поездку. Очень всем рекомендую и экскурсию, и гида. Арташ, спасибо)))

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
    Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым мы ездили. Все организовано
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    четко и комфортно. У Армена отличные soft skills и личные контакты на всех достопримечательностях и по дороге к ним. Вам все будут рады, угостят, напоят и организуют лучшие виды и хорошую погоду.

    Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым
  • В
    Владислав
    14 мая 2024
    Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
    Все было супер, не ожидал на самом деле, что будет так классно. У гида очень глубокие знания + классная природа. Ну и организация была на высоте - очень рекомендую.
  • V
    Victoria
    7 мая 2024
    Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
    Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию экскурсии в день рождения
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    мужа и за то, что пошли навстречу и скорректировали маршрут по нашим пожеланиям! Всё прошло идеально, как и обещал Армен - по высшему классу! Мы очень рады были встретить таких приятных, гостеприимных и хороших людей) Благодаря вам Армения навсегда в нашем ❤️. Когда соберёмся в следующий раз, то обязательно обратимся к Армену за экскурсией. Также спасибо за все советы и подсказки, которые не касались самой экскурсии, за полезные советы и помощь! Геворг - отличный водитель, все было безопасно и комфортно! Спасибо большое большое, обнимаем!!! Вика и Рома

    Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию
  • Д
    Дмитрий
    6 мая 2024
    Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
    По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать, так как значительную часть
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    времени проведете в дороге и пропустите много интересных локаций. Например, мы в первый день выехали в 10:30 из Еревана, а вернулись туда же в 20:30 второго дня. В первый день мы посмотрели водопад Шаки, прокатились на канатной дороге в монастырь Татев, и еще успели немного прогуляться по старому Горису. Ночевка была в Горисе в замечательном отеле Мира. На второй день мы заехали в пещерный город Хндзореск и даже разведали там новый маршрут, побывали на источниках в Джермуке и полюбовались местным водопадом, а также посетили монастыри Нораванк и Хор Вирап. И если к этому еще добавить массу впечатлений по пути, то я с уверенностью скажу, что даже на 2 дня это была очень насыщенная программа без спешки. Гид Виктория очень компетентна, кажется нет такого вопроса по теме на который она не смогла бы ответить. Она опытный водитель, на крутых виражах, грунтовках и в сильный ливень на дороге мы были спокойны. А еще она просто подарок для физически активных людей, мы как спортивные туристы были очень этому рады. Из негативного можно было отметить только более поздний выезд (в 10:30 вместо ожидаемого в 9:00), но на это у гида были объективные причины, да в итоге мы успели выполнить всю программу, поэтому несущественно.

  • К
    Ксения
    3 мая 2024
    Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
    Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью насладиться каждым моментом поездки.
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    Константин был профессиональным гидом, который с легкостью делал остановки на самых интересных местах, рассказывая увлекательные истории и факты. Также если попросите, он поможет вам сделать незабываемые фотографии в самых живописных местах:) Великолепные виды, сам маршрут и возможность остановиться в любой момент для фотографий или отдыха — все это сделало экскурсию по-настоящему захватывающей и запоминающейся.

    Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностьюБыли на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностьюБыли на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностьюБыли на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностьюБыли на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностьюБыли на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностьюБыли на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
  • Н
    Наири
    29 апреля 2024
    С бокалом вина - в фототур на юг Армении
    Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не видели, так сильно любящего
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    свою работу. Советую всем экскурсии именно с этим гидом, вы не пожалеете. Очень добрый, заботливый. Показал самые красивые места, даже те которые не были запланированы в экскурсии. А там где мы кричали «красиво» он останавливался и фоткал нас, снимал на свой дрон. Рассказал очень интересные истории и про саму Армении и про её красивейшие храмы,просто огромнейшее спасибо!!!

    Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не
  • Э
    Элина
    29 апреля 2024
    Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
    Мы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мы никуда не торопились, делали
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    остановки у безумно красивых видов, еще и получали красивые фотографии в подарок😊 Мы были с ребенком, поэтому для меня было очень важно, чтобы он не устал в поездке, Армен с этим справился на 100%. В то же время Армен всю дорогу рассказывал интересные факты, историю Армении и мест, мимо которых мы проезжали, подкрепляя рассказы видео и фото)) Профессионализм Армена восхитил нас всех, видно, что человек влюблен в свою родину и каждый свой рассказ он очень глубоко проживает) От этого слушать было вдвойне интереснее. Водитель тоже чудесный, очень комфортно вел машину, очень добрый и улыбчивый) Ну а про красоту Нораванка и Татева я вообще молчу, мы ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию, несмотря на долгую дорогу. Спасибо огромное, Армен джан, всем знакомым буду вас советовать! 😊 Очень хочется, чтобы как можно больше людей узнало про такую прекрасную команду профессионалов и просто замечательных людей🙏🏼

    Мы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мыМы хотим выразитель огромную благодарность Армену за проведенную для нас экскурсию)) Все было идеально рассчитано, мы

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Крылья Татева»

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  1. Большое путешествие по Армении на целый день
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  3. Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
  4. Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
  5. Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
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  8. Гарни
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  10. Северный проспект
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