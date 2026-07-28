во вторник, четверг и субботу в 08:00

Эта экскурсия из Еревана — одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят! Вы посетите монастырь Татев, водопод Шаки и село Арени и узнаете о значении этих мест, а вместе они откроют вам историю страны. Дополнят впечатления горная канатная дорога и дегустация вина.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Татев — союз истории, природы и современности

Монастырь Татев 9 века гордо возвышается на высоком плато. По желанию, к нему вас поднимут «Крылья Татева» — канатная дорога, построенная в 2010 году и попавшая в Книгу рекордов Гинесса как самая длинная в мире. Этот потрясающий путь займет около 15 минут и восхитит вас панорамой ущелья реки Воротан с густыми лесами. Либо мы можем подняться наверх на нашей машине. В самом монастыре вы узнаете о его судьбе и о тех временах, когда Татев был просветительским и духовном центром страны.

А еще вас ждет водопад Шаки, который считается одним из самых живописных водопадов на территории Армении. С ним связана легенда о красавице Шаке, которая бросилась с обрыва, не желая подчиняться воле завоевателей. Во время падения платье девушки раскрылось на ветру и превратилось в водопад. В честь нее и назвали водопад Шаки.

Традиции армянского виноградарства и дегустация вина

Два часа живописной дороги — и вы окажетесь в селе Арени. Здесь вас ждут увлекательные истории о древнем искусстве виноделия, а также дегустация вин из сорта «арени», одного из старейших виноградарских сортов в мире.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48 часов до экскурсии по реквизитам, которые мы вам отправим, или в нашем офисе

При отмене заказа с вашей стороны за 24 часа и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается.

Длительность экскурсии — 13 часов

После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Экскурсия проводится на 2-х языках – на русском и на английском

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет