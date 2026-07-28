во вторник, четверг и субботу в 08:00

Описание экскурсии
Что вас ожидает
Татев — союз истории, природы и современности
Монастырь Татев 9 века гордо возвышается на высоком плато. По желанию, к нему вас поднимут «Крылья Татева» — канатная дорога, построенная в 2010 году и попавшая в Книгу рекордов Гинесса как самая длинная в мире. Этот потрясающий путь займет около 15 минут и восхитит вас панорамой ущелья реки Воротан с густыми лесами. Либо мы можем подняться наверх на нашей машине. В самом монастыре вы узнаете о его судьбе и о тех временах, когда Татев был просветительским и духовном центром страны.
А еще вас ждет водопад Шаки, который считается одним из самых живописных водопадов на территории Армении. С ним связана легенда о красавице Шаке, которая бросилась с обрыва, не желая подчиняться воле завоевателей. Во время падения платье девушки раскрылось на ветру и превратилось в водопад. В честь нее и назвали водопад Шаки.
Традиции армянского виноградарства и дегустация вина
Два часа живописной дороги — и вы окажетесь в селе Арени. Здесь вас ждут увлекательные истории о древнем искусстве виноделия, а также дегустация вин из сорта «арени», одного из старейших виноградарских сортов в мире.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48 часов до экскурсии по реквизитам, которые мы вам отправим, или в нашем офисе
- При отмене заказа с вашей стороны за 24 часа и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается.
- Длительность экскурсии — 13 часов
- После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
- Экскурсия проводится на 2-х языках – на русском и на английском
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Что включено в стоимость, а что — нет
- Вода, армянские сладости и дегустация вина включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу (односторонний) — €16 с человека
- Обед можно заказать за дополнительную плату, €9-15 с человека
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети (3-10 лет)
|€16
|Взрослые (11+ лет)
|€32
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельное и самое искреннее
За то что у вас есть WiFi отдельная благодарность от детей 😁