во вторник, четверг и субботу в 08:00

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Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино

Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев
Эта экскурсия из Еревана — одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят! Вы посетите монастырь Татев, водопод Шаки и село Арени и узнаете о значении этих мест, а вместе они откроют вам историю страны. Дополнят впечатления горная канатная дорога и дегустация вина.
5
210 отзывов
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Татев — союз истории, природы и современности

Монастырь Татев 9 века гордо возвышается на высоком плато. По желанию, к нему вас поднимут «Крылья Татева» — канатная дорога, построенная в 2010 году и попавшая в Книгу рекордов Гинесса как самая длинная в мире. Этот потрясающий путь займет около 15 минут и восхитит вас панорамой ущелья реки Воротан с густыми лесами. Либо мы можем подняться наверх на нашей машине. В самом монастыре вы узнаете о его судьбе и о тех временах, когда Татев был просветительским и духовном центром страны.

А еще вас ждет водопад Шаки, который считается одним из самых живописных водопадов на территории Армении. С ним связана легенда о красавице Шаке, которая бросилась с обрыва, не желая подчиняться воле завоевателей. Во время падения платье девушки раскрылось на ветру и превратилось в водопад. В честь нее и назвали водопад Шаки.

Традиции армянского виноградарства и дегустация вина

Два часа живописной дороги — и вы окажетесь в селе Арени. Здесь вас ждут увлекательные истории о древнем искусстве виноделия, а также дегустация вин из сорта «арени», одного из старейших виноградарских сортов в мире.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48 часов до экскурсии по реквизитам, которые мы вам отправим, или в нашем офисе
  • При отмене заказа с вашей стороны за 24 часа и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается.
  • Длительность экскурсии — 13 часов
  • После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
  • Экскурсия проводится на 2-х языках – на русском и на английском
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Вода, армянские сладости и дегустация вина включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу (односторонний) — €16 с человека
  • Обед можно заказать за дополнительную плату, €9-15 с человека

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 3 летБесплатно
Дети (3-10 лет)€16
Взрослые (11+ лет)€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 10219 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 210 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
171
4
27
3
6
2
2
1
4
Анастасия
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
Обязательно надо ехать, виды и места потрясающие.
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Елизавета
Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и невероятная энергетика, но благодаря команде профессионалов день превратился в настоящую сказку.

Отдельное и самое искреннее
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спасибо нашему гиду Анастасии. Это редкий талант — рассказывать настолько обширно, интересно и с живым огоньком в глазах. Мы не просто слушали даты и факты, мы погрузились в историю с головой. Анастасия отвечала на все вопросы, создала невероятно теплую атмосферу в группе и сделала так, что долгая дорога пролетела как одно мгновение.

Водитель Эдгар — настоящий ас своего дела. На серпантинах мы чувствовали себя абсолютно спокойно и комфортно, что для Армении дорогого стоит. Профессионализм высочайшего уровня!

Хотим выделить отдельное спасибо за насыщенность программы. День был очень плотным, но не было ни капли усталости, только восторг. Особенно круто, что мы останавливались в незапланированных, но невероятно красивых локациях. Спуски к ущельям, виды, о которых нет в стандартном буклете — это то, ради чего стоит выбирать именно таких людей. Эдгар и Анастасия видели, что нам нравится, и просто дарили нам дополнительные кадры и эмоции.

Мы в полнейшем восторге! Татев покорил нас, но самое главное сокровище, которое мы нашли — это прекрасные люди, показывающие свою родину с такой любовью. Спасибо вам за этот день 🫶

Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и
Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и
Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и
Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и
Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и
Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и
Хотим выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Татев сам по себе — это мощь, величие и
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Чернова
Незабываемое путешествие Татевский монастырь!!! Много путешествую и есть с чем сравнить, четкая организация, доброжелательный водитель Марат, супер гид Анаит. Везде вовремя, много информации, очень весело, увидели разную Армению, горы! Отдельное
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спасибо Анаит, сопровождала на 2 языках и везде с улыбкой,помогала с фотографированием, в общем очень приятная девушка. А также спасибо за поздравление с днём рождения на обеде,это было очень неожиданно, но приятно до слез.

Незабываемое путешествие Татевский монастырь!!! Много путешествую и есть с чем сравнить, четкая организация, доброжелательный водитель Марат,
Незабываемое путешествие Татевский монастырь!!! Много путешествую и есть с чем сравнить, четкая организация, доброжелательный водитель Марат,
Незабываемое путешествие Татевский монастырь!!! Много путешествую и есть с чем сравнить, четкая организация, доброжелательный водитель Марат,
Незабываемое путешествие Татевский монастырь!!! Много путешествую и есть с чем сравнить, четкая организация, доброжелательный водитель Марат,
Незабываемое путешествие Татевский монастырь!!! Много путешествую и есть с чем сравнить, четкая организация, доброжелательный водитель Марат,
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S
С нами путешествовали гид Анастасия и водитель Эдгар. Очень понравилась экскурсия! Анастасия знает много интересных историй про проезжаемые места, всегда отвечает на вопросы, с ней легко и интересно. Знает когда дать отдохнуть) Эдгар джан отлично водит, чувствовала себя безопасно на всем протяжении длинной экскурсии в Татев и обратно. Спасибо большое!
С нами путешествовали гид Анастасия и водитель Эдгар. Очень понравилась экскурсия! Анастасия знает много интересных историй
С нами путешествовали гид Анастасия и водитель Эдгар. Очень понравилась экскурсия! Анастасия знает много интересных историй
С нами путешествовали гид Анастасия и водитель Эдгар. Очень понравилась экскурсия! Анастасия знает много интересных историй
С нами путешествовали гид Анастасия и водитель Эдгар. Очень понравилась экскурсия! Анастасия знает много интересных историй
С нами путешествовали гид Анастасия и водитель Эдгар. Очень понравилась экскурсия! Анастасия знает много интересных историй
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Е
Я мечтала посетить канатную дорогу, и я счастлива, что выбрала именно эту экскурсию! Чудесные виды, комфортабельный автобус, интересная программа и конечно же невероятная Анастасия, наш гид, которая своими рассказами и шутками сделала это путешествие таким особенным и незабываемым ❤️
Я мечтала посетить канатную дорогу, и я счастлива, что выбрала именно эту экскурсию! Чудесные виды, комфортабельный
Я мечтала посетить канатную дорогу, и я счастлива, что выбрала именно эту экскурсию! Чудесные виды, комфортабельный
Я мечтала посетить канатную дорогу, и я счастлива, что выбрала именно эту экскурсию! Чудесные виды, комфортабельный
Я мечтала посетить канатную дорогу, и я счастлива, что выбрала именно эту экскурсию! Чудесные виды, комфортабельный
Я мечтала посетить канатную дорогу, и я счастлива, что выбрала именно эту экскурсию! Чудесные виды, комфортабельный
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А
Добрый вечер! Программа экскурсии отличная. Посетили столько красивых мест. Анаит выше всех похвал, и по-русски и по-английски успевала все рассказать и показать, ответить на все вопросы. Если на групповую экскурсиж, то только с ней. Эдгар отличный водитель, вождение безопасное.
За то что у вас есть WiFi отдельная благодарность от детей 😁
Добрый вечер! Программа экскурсии отличная. Посетили столько красивых мест. Анаит выше всех похвал, и по-русски и
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