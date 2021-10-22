во вторник, четверг и субботу в 08:00

Это была фантастическая поездка.
Немного переживал из-за долгой протяженности экскурсии (13 часов), но как оказалось - зря. Во время поездки гид постоянно рассказывала что-то интересное о Армении, много остановок в интересных местах. День пролетел незаметно.
Гид просто супер! Видно что она любит свою работу и страну. За время поездки узнал много интересных фактов об Армении, относящихся не только к этому маршруту, но и в целом об истории страны. Экскурсия была на русском и английском языках. Всё очень подробно, иногда гид отвечала на вопрос до того как успевали его задать.
Сама экскурсия потрясающая. Вся дорога очень живописная, много гор, серпантинов, несколько городков и деревень на пути. Перед монастырем останавливались у потрясающего водопада. Все остановки идеально подобраны по времени, успеваешь всё осмотреть, отдохнуть, сделать свои дела, ждать никого не приходилось. Отличный обед с супом, шашлыком, местной водкой, и множеством закусок, в уютном семейном ресторане неподалеку от монастыря.
Сам монастырь и природа вокруг него это что-то потрясающее. Огромные зеленые горы вокруг, канатная дорога на высоте до 300 метров с шикарными видами и сам монастырь, находящийся на одной из вершин. Я посетил больше 30 стран, видел кучу достопримечательностей, но этот монастырь (и поездка в целом) запомнились мне больше всего.
Остановка на винном заводе для ценителей. Коротко рассказывают о производстве, с экскурсией по цехам, и наливают на пробу 4 вида вина по 30-50 грамм. Можно тут же купить несколько бутылок или купить дегустационный бокал более дорогих сортов.
К минусам можно отнести не совсем удобное время выезда/приезда, из-за которого не успеваешь позавтракать и можно опоздать на ужин, так как некоторые рестораны в Ереване работают до 23-00. Но других вариантов не вижу, так как при другом времени выезда придется сокращать время и количество остановок, а в данный момент их количество и время на них идеально. Кроме того - первая остановка примерно через полтора часа, на фудкорте, где можно неплохо позавтракать (даже шашлык на завтрак есть).
Автобус Мерседес, с вайфаем, водой и сладостями. Мне, с моим ростом 186см, было неудобно, ноги просто не влезали между сиденьями, приходилось держать их в проходе. Но место было расположено над колесом, возможно из-за этого. И пришёл я в автобус последним. Если хотите хорошие места - приходите пораньше)
Ещё раз хочу сказать огромное спасибо гиду Гайяне, водителю и агентству за эту прекрасную поездку! Всем рекомендую! Планирую вернуться в следующем году, с друзьями из Австрии