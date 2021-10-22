во вторник, четверг и субботу в 08:00

Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино

Погрузиться в прошлое Армении, «полетать» над ущельем на канатной дороге и разгадать древние тайны

4.6
62 отзыва
Эта экскурсия из Еревана — одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят! Вы посетите монастырь Татев, водопад Шаки и село Арени и узнаете о значении этих мест, а вместе они откроют вам историю страны.

Дополнят впечатления горная канатная дорога и дегустация вина.
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино

Что вас ожидает

Традиции армянского виноградарства и дегустация вина

Два часа живописной дороги — и вы окажетесь в селе Арени. Это лучшее место, чтобы узнать впечатляющие хроники виноделия Армении. Вы прогуляетесь по убегающему вдаль винограднику и продегустируете 2-3 вида вина из «арени», одного из старейших сортов винограда в мире.

Татев — союз истории, природы и современности

Монастырь Татев 9 века гордо возвышается на высоком плато. К нему вас поднимут «Крылья Татева» — канатная дорога, построенная в 2010 году и попавшая в Книгу рекордов Гинесса как самая длинная в мире. Этот потрясающий путь займет около 15 минут и восхитит вас панорамой ущелья реки Воротан с густыми лесами. В самом монастыре вы узнаете о его судьбе и о тех временах, когда Татев был просветительским и духовном центром страны.

В этой же части путешествия вы увидите изящную сторожевую башню Арснадзор и Чертов мост, созданный руками природы.

Водопад и следы первых людей

По дороге мы не пропустим водопад Шаки, рядом с которым много ущелий, крутых склонов, скальных ниш и глубоких гротов. Вы полюбуетесь ими и узнаете о найденных здесь следах жизни в древнекаменном веке.

Организационные детали

  • Вода, армянские сладости, дегустация вина, обед (шашлык, сыры, овощной салат и зелень) и билеты на канатную дорогу включены в стоимость
  • Длительность экскурсии — 13 часов
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад).
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Лиза
Лиза
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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62 настоящих отзыва от туристов

Елена
22 окт 2021
Экскурсия прошла великолепно! Всё по времени, гид Гаяне рассказала про историю Армении, как на русском языке так и на английском. Обед в ресторане "Ариша". Шашлык на выбор (свинина, курица), много овощей, солений, суп с фасоли, лаваш. Угощали тутовой водкой, вином. Посетив татевский моностырь были под впечатлением истории. Огромное спасибо Erani Travel!
Елена
22 окт 2021
Прекрасная экскурсия. Очень долгая, но маршрут построен удачно, так, что мы не устали. Про Тотев можно много слышать и читать но его обязательно надо увидеть. И обязательно поехать по канатной дороге. Гид Гаяне очень умная, обаятельная и внимательная. В автобусе есть вода, угостили выпечкой, обед хороший. И напоследок - винный завод. Интересно и приятно. Можно купить прекрасное вино. Спасибо за хороший день.
Ольга
13 окт 2021
Благодарю за поездку в Татев. Единственное, о чем сожалею, так это погодные условия, сложившихся в этот день. Путешествие через ущелье по канатке и сам Татев утопали в тумане, соответсвенно - плыли до Татева по канатке в белом облаке. В остальном, впечатление об организации поездки, содержании ее, посещении водопада и винного завода прекрасно. Спасибо.
Л
7 окт 2021
Экскурсия в общем понравилась, точнее понравился маршрут и организация. К этому вообще никаких претензий нет. Даже плохая погода не помешала насладиться неповторимой атмосферой, горами и вином.
Однако… Абсолютно непонятно, какую информацию хотела донести гид до группы. Информация не структурирована, в рассказе масса пауз, впечатление создается, что она либо не готовилась, либо ей совсем неинтересно то, что она рассказывает. Контакта с группой не было, вопросы задавать не хотелось.
Маршрут и туристическое агентство всем крайне рекомендую, но гида надо явно другого.
м
6 окт 2021
Дорога будет долгая и надо быть готовым к этому. При этом ехать комфортно. Сам монастырь и канатка к нему это супер. Интересное путешествие
Андрей
6 окт 2021
Все было на высшем уровне. Очень рады, что попали на эту экскурсию;)
Д
3 окт 2021
Всё отлично) Очень комфортабельный автобус для экскурсии на весь день, почти 14 часов, спасибо)
Е
29 сен 2021
Сам Монастырь великолепен! Девушка Гид тоже хорошо вела экскурсию…. Но вся Поездка заняла. 15, ужаснейшей дороги и за эти. 15, часов-1.5 часа в Татеве, ..20, мин на Водопад Шаке заехали, остановка на завтрак за свой счёт)-.20, мин, и остановка на обед от экскурсоводов (шашлык с печёным картофелем сыр, зелень, соления и напитки б/а)…. Все остальное время разбирая дорога! Если бы знала -не поехала!
Лиза
Ответ гида:
Уважаемая Елена,
Благодарим за Ваш отзыв.

Мы рады, что Вам понравился наш гид и прекрасный Татевский монастырь. Тур в Татев – самый длинный тур. От Еревана до Татева без остановок почти 5 часов. В описании тура побдробно предоставлена вся информация. Во все наши групповые туры входят только обеды. Так как данный тур долгий, мы останавливаем наших Гостей в Ехегнадзоре, чтобы они немного отдохнули и взяли что – нибудь перекусить (по желанию), так как тур начинается рано утром и многие не успевают позавтракать.

Надеемся принять Вас вновь в нашей солнечной Армении и получить от Вас высокую оценку.
Ирина
27 сен 2021
Сама экскурсия и места которые посетили очень понравились, в описании написано, что мы должны были прогуляться по убегающим вдаль виноградникам, но, прошли по винному заводу и продегустировали вино, не понравился транспорт на котором ездили, длительная экскурсия и было совершенно не удобно сидеть, не понравился обед был овощной суп или рагу, шашлык положили 6 кусочков на 5 человек, чай был не вкусный, пить невозможно, ну и нам не повезло с экскурсоводом говорила тихо, не на все вопросы могла ответить, не понравилось как подавала информацию.
Юлия
25 сен 2021
Путешествовали с гидом Гаянэ. Очень и лая и эрудированная девушка! Экскурсия понравилась. Очень рекомендую!
Елизавета
24 сен 2021
Это действительно было настоящее путешествие! Из Еревана мы проехали мимо величественной горы Арарат, сделали остановку у живописного водопада, насладившись прохладной горной водички. После этого нас накормили вкусным традиционным обедом. Затем прокатились по самой длинной канатной дороге, из кабины которой открывался фантастический вид. Канатка доставила нас в древний монастырь, при осмотре которого мы узнали много интересного об армянской культуре и христианстве. Завершилось наше путешествие дегустацией местного вина, и это было прекрасное завершение вечера. Да, дорога долгая, но стоит того. Хотим поблагодарить наших гида и водителя за профессионализм и комфортную и познавательную экскурсию!
А
22 сен 2021
Это была самая тяжелая экскурсия в моей жизни. Дорога - убивает. Если бы мне кто-то сказал как там реально будет - я бы не поехала. Вся экскурсия длится 13 часов и бОльшая часть это дорога. Сами достопримечательности - это 20 минут у водопада, потом канатная дорога, которая ведёт к Татеву и сам Татев 1, 5 часа. Всё остальное - дорога.
Обещанный обед, который включён в стоимость, представлял собой странный суп и 1 кусочек пересоленного мяса! Как это возможно! Я бы свинью покормила лучше, а тут туристы, которые за это заплатили деньги! Самая голодная экскурсия на свете!
Экскурсовод, по ходу дела, боялась своей группы. Говорила очень тихо и мало. Когда объявлялись остановки - она что-то бормотала и убегала.
В общем, монастырь красивый. Но, если бы мне сказали как это будет на самом деле - никогда бы не поехала.
Лиза
Ответ гида:
Уважаемая Александра,

Благодарим за Ваш отзыв.

Мнения наших Гостей для нас очень важны, чтобы мы улучшили качество наших услуг. Однако, мы не ожидали получения такой низкой оценки так как никогда не было плохих отзывов касательно еды, так как наша туристическая компания является одной из первых компаний в Армении и мы выбираем для наших Гостей самых лучших партнеров, чтобы оставить хорошее впечатление.

Что касается дороги, то в описании отмечается продолжительность тура. Тур в Татев – самый долгий, но в то же время один из самых востребованных.

Надеемся увидеть Вас вновь и организовать Ваш отдых.
A
14 сен 2021
Это была фантастическая поездка.
Немного переживал из-за долгой протяженности экскурсии (13 часов), но как оказалось - зря. Во время поездки гид постоянно рассказывала что-то интересное о Армении, много остановок в интересных местах. День пролетел незаметно.
Гид просто супер! Видно что она любит свою работу и страну. За время поездки узнал много интересных фактов об Армении, относящихся не только к этому маршруту, но и в целом об истории страны. Экскурсия была на русском и английском языках. Всё очень подробно, иногда гид отвечала на вопрос до того как успевали его задать.
Сама экскурсия потрясающая. Вся дорога очень живописная, много гор, серпантинов, несколько городков и деревень на пути. Перед монастырем останавливались у потрясающего водопада. Все остановки идеально подобраны по времени, успеваешь всё осмотреть, отдохнуть, сделать свои дела, ждать никого не приходилось. Отличный обед с супом, шашлыком, местной водкой, и множеством закусок, в уютном семейном ресторане неподалеку от монастыря.
Сам монастырь и природа вокруг него это что-то потрясающее. Огромные зеленые горы вокруг, канатная дорога на высоте до 300 метров с шикарными видами и сам монастырь, находящийся на одной из вершин. Я посетил больше 30 стран, видел кучу достопримечательностей, но этот монастырь (и поездка в целом) запомнились мне больше всего.
Остановка на винном заводе для ценителей. Коротко рассказывают о производстве, с экскурсией по цехам, и наливают на пробу 4 вида вина по 30-50 грамм. Можно тут же купить несколько бутылок или купить дегустационный бокал более дорогих сортов.
К минусам можно отнести не совсем удобное время выезда/приезда, из-за которого не успеваешь позавтракать и можно опоздать на ужин, так как некоторые рестораны в Ереване работают до 23-00. Но других вариантов не вижу, так как при другом времени выезда придется сокращать время и количество остановок, а в данный момент их количество и время на них идеально. Кроме того - первая остановка примерно через полтора часа, на фудкорте, где можно неплохо позавтракать (даже шашлык на завтрак есть).
Автобус Мерседес, с вайфаем, водой и сладостями. Мне, с моим ростом 186см, было неудобно, ноги просто не влезали между сиденьями, приходилось держать их в проходе. Но место было расположено над колесом, возможно из-за этого. И пришёл я в автобус последним. Если хотите хорошие места - приходите пораньше)

Ещё раз хочу сказать огромное спасибо гиду Гайяне, водителю и агентству за эту прекрасную поездку! Всем рекомендую! Планирую вернуться в следующем году, с друзьями из Австрии
Elena
30 авг 2021
Все отлично и грамотно организовано. Очень впечатляют те места, которые мы посетили. Наш экскурсовод Нади очень профессиональна и интересно рассказывает материал, особенно про историю отношений с соседними государствами. Места безумно красивые. Жаль только, что времени насладится не хватало. И хотя экскурсия длилась 13-14 часов, и мы вернулись в Ереван в 22 часа, но для этих мест нужно вероятно 2 дня, а не набегом с лимитом времени 15-30 минут. Единственное, что портило впечатление - неподготовленный водитель, у которого несколько раз были проблемы с шинами и не было с собой нужных инструментов, все время ждали помощи со стороны, что бы кто то остановился и помог, потеряли много времени на жаре. Очень рекомендую экскурсию.
Т
18 авг 2021
Прекрасная экскурсия. Татев - фантастическое место, с завораживающими видами. После него осталось ощущение полета и свободы. Красивый водопад, дал немного свежести, которой так хотелось в жаркий день. Единственное, хотелось бы провести на нем чуть больше времени, а так только успели сфотографироваться. Гид был замечательный, очень наполненная девушка. Дала много информации по истории Армении. Чувствовалось ее неравнодушие к истории и будущему страны. При этом не перегрузила, было интересно и легко. Рекомендую.
Ещё 47 отзывов

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