Татев — одно из красивейших направлений Армении. Вы посетите монастырь Нораванк, насладитесь дегустацией вина и горными панорамами с канатной дороги «Крылья Татева». По пути в заповеднике Гнишик, возможно, встретите безоаровских коз и муфлонов. Армянская кухня и гостеприимства местных жителей добавят в путешествие неповторимую нотку теплоты.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Еревана. Встретим утро возле горы Арарат

10:00 — монастырь Нораванк. Посетим одно из самых значимых исторических и архитектурных мест Армении.

11:00 — винзавод и дегустация. Вы узнаете о процессе производства армянского вина и попробуем лучшие образцы прямо в погребах.

14:00 — обед. Его можно провести у крестьян, наслаждаясь домашней кухней, или в ресторане — по вашему выбору.

15:00 — канатная дорога «Крылья Татева», самая длинная в мире. Это не только уникальное сооружение, но и шанс полюбоваться впечатляющими видами на горы.

17:00 — Татевский монастырь. один из ключевых центров армянской культуры и науки.

21:00 — возвращение в Ереван.

По пути погрузимся в историю, культуру, географию страны и быт армянского народа.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Toyota Camry, Toyota Ipsum или Honda Elision

Экскурсию проведет один из наших профессиональных водителей-гидов

Дополнительные расходы