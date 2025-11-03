Татев — одно из красивейших направлений Армении.
Вы посетите монастырь Нораванк, насладитесь дегустацией вина и горными панорамами с канатной дороги «Крылья Татева». По пути в заповеднике Гнишик, возможно, встретите безоаровских коз и муфлонов. Армянская кухня и гостеприимства местных жителей добавят в путешествие неповторимую нотку теплоты.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Еревана. Встретим утро возле горы Арарат
10:00 — монастырь Нораванк. Посетим одно из самых значимых исторических и архитектурных мест Армении.
11:00 — винзавод и дегустация. Вы узнаете о процессе производства армянского вина и попробуем лучшие образцы прямо в погребах.
14:00 — обед. Его можно провести у крестьян, наслаждаясь домашней кухней, или в ресторане — по вашему выбору.
15:00 — канатная дорога «Крылья Татева», самая длинная в мире. Это не только уникальное сооружение, но и шанс полюбоваться впечатляющими видами на горы.
17:00 — Татевский монастырь. один из ключевых центров армянской культуры и науки.
21:00 — возвращение в Ереван.
По пути погрузимся в историю, культуру, географию страны и быт армянского народа.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Camry, Toyota Ipsum или Honda Elision
- Экскурсию проведет один из наших профессиональных водителей-гидов
Дополнительные расходы
- Канатка «Крылья Татева» — 9000 драмов за чел. в обе стороны (если рост до 140 см, стоимость 1000 драмов). Канатка не работает по понедельникам
- Обед — по меню и по желанию
- Если захотите — можно воспользоваться услугами профессионального гида — €60
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 8012 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
3 ноя 2025
У нас был водитель Арман. Очень понравилось!
М
Марина
4 окт 2025
Нашей компании очень понравилось данное направление. Виды по дороге, с канатки и монастыря просто потрясающие.
С нами был водитель Саркис. Прекрасный водитель, очень приятный, внимательный, добрый человек и собеседник. Организовал бронь
