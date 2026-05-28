Армянское ковроткачество — это традиция, которой уже несколько столетий. Вы отправитесь на фабрику и узнаете историю армянских ковров.
Увидите весь процесс их создания — от окрашивания шерсти натуральными красителями до ручного плетения — и сами попробуете приобщиться к древнему ремеслу.
Увидите весь процесс их создания — от окрашивания шерсти натуральными красителями до ручного плетения — и сами попробуете приобщиться к древнему ремеслу.
Описание мастер-класса
Экскурсия по фабрике (около 45 мин)
Она включает:
- Историю армянского ковроткачества и его значение в культуре страны
- Осмотр редких экспонатов и погружение в символику армянских орнаментов
- Демонстрацию натуральных красителей и традиционных техник
- Посещение производственного цеха и знакомство с мастерами
Мастер-класс по созданию армянского ковра (20 минут на одного участника)
Вас ждут:
- Знакомство с техникой армянского узелкового плетения
- Объяснение принципов композиции и символики узоров
- Работа на настоящем ткацком станке под руководством мастера
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер в Ереване на минивэне и обратно (около 15 мин), билет на фабрику и мастер-класс.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Республика»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 59 туристов
Опытный гид-водитель с глубоким знанием армянской, ближневосточной и древнеиранской истории. По образованию историк, увлечённый культурой и наследием региона. Свободно говорю на русском, английском и армянском языках, легко нахожу общий язык с путешественниками из разных стран. Всегда готов поделиться не только фактами, но и живыми историями, чтобы сделать путешествие по Армении по-настоящему запоминающимся.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Как создают армянские ковры: экскурсия по фабрике + мастер-класс»
Групповая
до 25 чел.
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Узнайте секреты армянских обрядовых кукол, создайте свою и заберите домой. Погрузитесь в атмосферу традиций и легенд, почувствуйте магию куклотерапии
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 15:00
30 мая в 15:00
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация
Познать разнообразие армянского вина в атмосферном баре в историческом центре города
Начало: На улице Мартироса Саряна
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
Завтра в 12:00
30 мая в 12:00
€45 за человека
Индивидуальная
С корабля на бал: экскурсия по Еревану с трансфером из аэропорта
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ереване
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 20:00
30 мая в 00:00
€20 за всё до 3 чел.
-25%
до 26 июня
€49 за человека