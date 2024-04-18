1 чел.
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Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Кофейная прогулка с историком по центру Еревана
Погрузиться в культуру Армении и продегустировать кофе по-армянски
Начало: Недалеко от метро «Площадь Республики»
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 90€81 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 апреля 2024Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!
- ААндрей3 апреля 2024Огромное спасибо! Изумительная мастерская! Очень приятный мастер Армина! Все на высшем уровне! Успехов и дальнейшего творческого пути! Очень увлеченные люди приходят в мастерскую. Добрые и талантливые!
- ДДенис18 января 2024Отлично рассказали теорию и историю, показали как сделать кружки мечты, и дали кучу советов. Ещё и атмосфера уютная!
- ЕЕлена10 января 2024Потрясающая и уютная студия в центре Еревана. Милейшие девушки, которые все объяснили и интересно рассказали про техники лепки. Все очень понравилось. Атмосфера как будто ты пришел в гости к старым друзьям. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «От метро»
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