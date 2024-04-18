Ю Юлия Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!

А Андрей Керамический мастер-класс Огромное спасибо! Изумительная мастерская! Очень приятный мастер Армина! Все на высшем уровне! Успехов и дальнейшего творческого пути! Очень увлеченные люди приходят в мастерскую. Добрые и талантливые!

Д Денис Керамический мастер-класс Отлично рассказали теорию и историю, показали как сделать кружки мечты, и дали кучу советов. Ещё и атмосфера уютная!