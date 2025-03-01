В поездке по Араратской долине мы исследуем уникальные музеи, древние раскопки и значимые культурные памятники. Погрузимся в богатое наследие страны и увидим, как оно живёт и развивается.
Описание экскурсии
Музей этнографии и национально-освободительного движения Армении
Он расположен в сердце мемориального комплекса «Сардарапат» и посвящён важным событиям, связанным с армянским национально-освободительным движением. Музейная экспозиция включает ценные археологические находки, документы, фотографии и предметы, рассказывающие о борьбе армянского народа за независимость.
Мецаморская древняя крепость-поселение
Необычная локация, где находятся остатки древней крепости, одной из старейших в Армении. Раскопки здесь ведутся ещё с середины 20 века. Этот археологический памятник считается важным для изучения ранних цивилизаций, которые обитали на территории Армении.
Езидский храм «Таусе Малак и семь ангелов» в селе Акналич
Крупнейший езидский храм в мире, представляющий собой выдающийся пример архитектуры и культуры езидов — одной из древнейших религиозных общин. Храм имеет уникальную архитектурную конструкцию и необычайно важен для верующих езидов.
Винные заводы и фабрики сухофруктов
В рамках экскурсии вы также можете посетить местное производство, чтобы узнать о процессе изготовления армянского вина и сухофруктов, а также попробовать несколько сортов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды