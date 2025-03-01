Эта экскурсия придётся по душе самым искушённым путешественникам, любителям древностей, знатокам археологии и этнографии. В поездке по Араратской долине мы исследуем уникальные музеи, древние раскопки и значимые культурные памятники. Погрузимся в богатое наследие страны и увидим, как оно живёт и развивается.

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Описание экскурсии

Музей этнографии и национально-освободительного движения Армении

Он расположен в сердце мемориального комплекса «Сардарапат» и посвящён важным событиям, связанным с армянским национально-освободительным движением. Музейная экспозиция включает ценные археологические находки, документы, фотографии и предметы, рассказывающие о борьбе армянского народа за независимость.

Мецаморская древняя крепость-поселение

Необычная локация, где находятся остатки древней крепости, одной из старейших в Армении. Раскопки здесь ведутся ещё с середины 20 века. Этот археологический памятник считается важным для изучения ранних цивилизаций, которые обитали на территории Армении.

Езидский храм «Таусе Малак и семь ангелов» в селе Акналич

Крупнейший езидский храм в мире, представляющий собой выдающийся пример архитектуры и культуры езидов — одной из древнейших религиозных общин. Храм имеет уникальную архитектурную конструкцию и необычайно важен для верующих езидов.

Винные заводы и фабрики сухофруктов

В рамках экскурсии вы также можете посетить местное производство, чтобы узнать о процессе изготовления армянского вина и сухофруктов, а также попробовать несколько сортов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды