Колыбель цивилизации: из Еревана - по удивительной Армавирской области

Содержательная поездка с посещением двух уникальных музеев, раскопок, езидского храма и мемориала
Эта экскурсия придётся по душе самым искушённым путешественникам, любителям древностей, знатокам археологии и этнографии.

В поездке по Араратской долине мы исследуем уникальные музеи, древние раскопки и значимые культурные памятники. Погрузимся в богатое наследие страны и увидим, как оно живёт и развивается.
Колыбель цивилизации: из Еревана - по удивительной Армавирской области
Колыбель цивилизации: из Еревана - по удивительной Армавирской области
Колыбель цивилизации: из Еревана - по удивительной Армавирской области
Ближайшие даты:
1
мар2
мар3
мар4
мар5
мар6
мар7
мар
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Музей этнографии и национально-освободительного движения Армении

Он расположен в сердце мемориального комплекса «Сардарапат» и посвящён важным событиям, связанным с армянским национально-освободительным движением. Музейная экспозиция включает ценные археологические находки, документы, фотографии и предметы, рассказывающие о борьбе армянского народа за независимость.

Мецаморская древняя крепость-поселение

Необычная локация, где находятся остатки древней крепости, одной из старейших в Армении. Раскопки здесь ведутся ещё с середины 20 века. Этот археологический памятник считается важным для изучения ранних цивилизаций, которые обитали на территории Армении.

Езидский храм «Таусе Малак и семь ангелов» в селе Акналич

Крупнейший езидский храм в мире, представляющий собой выдающийся пример архитектуры и культуры езидов — одной из древнейших религиозных общин. Храм имеет уникальную архитектурную конструкцию и необычайно важен для верующих езидов.

Винные заводы и фабрики сухофруктов

В рамках экскурсии вы также можете посетить местное производство, чтобы узнать о процессе изготовления армянского вина и сухофруктов, а также попробовать несколько сортов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Еревана

Гарни и Гегард: автобусная экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
13 отзывов
6 часов
Групповая
Гарни и Гегард: автобусная экскурсия
Увлекательное путешествие по окрестностям Еревана, где за 6 часов можно увидеть языческий храм, скальный монастырь и приготовить лаваш в тонире
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
17 фев в 10:00
22 фев в 10:00
32 за человека
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
На машине
скидка
25%
56 отзывов
9 часов
Индивидуальная
Историческая экскурсия по Еревану, Гарни и Гегарду
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
от 195147 за человека
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
На машине
16 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Эчмиадзин и храм Звартноц
Погрузитесь в историю Армении, посетив древние храмы Эчмиадзина и Звартноц. Узнайте об их архитектуре и значении для культуры страны
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: в пятницу в 10:30
21 фев в 10:30
7 мар в 10:30
30 за человека