Приглашаем на насыщенную экскурсию, раскрывающую Армению с разных сторон. Вы насладитесь её живописной природой на Азатском водохранилище. Прикоснётесь к язычеству в храме Грани и к христианству в монастырях Хор Вирап и Гегард. Полюбуетесь величественным Араратом и испечёте лаваш в глиняной земляной печи.

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Описание мастер-класса

Монастырь Хор Вирап. Вы посетите один из самых древних и значимых храмов страны. Здесь проповедовал Григорий Просветитель. Вы узнаете, как он приобщил армянскую царскую династию к христианству и за что его заточили в темницу. А также насладитесь панорамным видом на Арарат.

Азатское водохранилище. Вы полюбуетесь живописным искусственным водохранилищем в Араратской долине. Мы расскажем, при каких обстоятельствах оно было создано.

Храм Гарни. Единственный сохранившийся языческий храм в Армении. На его территории вы увидите руины крепости, царского дворца и бани с разноцветной мозаикой. А также узнаете, почему храм окружают 24 колонны.

Мастер-класс по приготовлению лаваша. Под руководством опытных мастеров вы попробуете испечь лаваш в тонире — глиняной печи, вручную выкопанной в земле.

Монастырь Гегард. Вы посетите средневековый монастырский комплекс, расположенный в ущелье Азат. Некоторые его части вырублены прямо в скалах! Мы поделимся его историей и архитектурными особенностями.

Организационные детали