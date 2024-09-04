Азатское водохранилище, храмы и мастер-класс по выпечке лаваша (из Еревана)
Посетить древние храмы, полюбоваться водохранилищем и научиться печь лаваш на групповой экскурсии
Приглашаем на насыщенную экскурсию, раскрывающую Армению с разных сторон. Вы насладитесь её живописной природой на Азатском водохранилище. Прикоснётесь к язычеству в храме Грани и к христианству в монастырях Хор Вирап и Гегард. Полюбуетесь величественным Араратом и испечёте лаваш в глиняной земляной печи.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание мастер-класса
Монастырь Хор Вирап. Вы посетите один из самых древних и значимых храмов страны. Здесь проповедовал Григорий Просветитель. Вы узнаете, как он приобщил армянскую царскую династию к христианству и за что его заточили в темницу. А также насладитесь панорамным видом на Арарат.
Азатское водохранилище. Вы полюбуетесь живописным искусственным водохранилищем в Араратской долине. Мы расскажем, при каких обстоятельствах оно было создано.
Храм Гарни. Единственный сохранившийся языческий храм в Армении. На его территории вы увидите руины крепости, царского дворца и бани с разноцветной мозаикой. А также узнаете, почему храм окружают 24 колонны.
Мастер-класс по приготовлению лаваша. Под руководством опытных мастеров вы попробуете испечь лаваш в тонире — глиняной печи, вручную выкопанной в земле.
Монастырь Гегард. Вы посетите средневековый монастырский комплекс, расположенный в ущелье Азат. Некоторые его части вырублены прямо в скалах! Мы поделимся его историей и архитектурными особенностями.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
В стоимость включены: транспорт с wi-fi, все входные билеты, мастер-класс, бутилированная вода и булочки
Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около 10 евро с человека
Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.