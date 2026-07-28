Конд — один из немногих районов Еревана, где до сих пор сохранилась историческая застройка и особая атмосфера Старого города.
Здесь средневековые храмы и дома 18–19 веков соседствуют с граффити современных художников и домашними кафе.
На прогулке с историком вы узнаете, как жил этот район в разные эпохи, познакомитесь с его обитателями и увидите Ереван, который редко попадает в туристические маршруты.
Здесь средневековые храмы и дома 18–19 веков соседствуют с граффити современных художников и домашними кафе.
На прогулке с историком вы узнаете, как жил этот район в разные эпохи, познакомитесь с его обитателями и увидите Ереван, который редко попадает в туристические маршруты.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- лабиринт узких улочек с исторической планировкой.
- жилые дома персидского и российского периодов.
- бывшую персидскую мечеть, ставшую жилым домом.
- особняк княжеской семьи.
- дом, в облике которого читаются несколько эпох.
- средневековую церковь Сурб Саркис.
- домашние музеи, созданные местными жителями.
- уютные семейные кафе.
- современные граффити и стрит-арт.
И узнаете:
- как менялся район от Средневековья до наших дней.
- как персидская и российская эпохи повлияли на его архитектуру.
- какие истории хранят старые дома и их жители.
- как живёт Конд сегодня и почему его называют «деревней внутри мегаполиса».
Организационные детали
- Район расположен на холме: предстоит подниматься и спускаться по лестницам.
- В стоимость включён напиток (чай, кофе, вино) с лёгкими закусками в одном из домашних кафе.
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- С вами будет гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, во вторник в 10:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|€25
|Дети до 16 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, во вторник в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 961 туриста
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Конд древний и современный: экскурсия с историком»
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 4 чел.
-
8%
Мини-группа
до 10 чел.
Старинное сердце Еревана: район Конд
Путешествие в самое сердце Еревана - район Конд, где вас ждут старинные постройки и удивительные истории. Увлекательная прогулка по улочкам 17 века
Начало: В районе Конд
Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
€36
€39 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый новый Ереван: Места исполнения желаний
Попросите древний город о заветном, и он раскроет вам все свои тайны
Начало: На площади Республики
3 авг в 11:30
10 авг в 11:30
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Конд - старейший район Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
1 авг в 10:30
2 авг в 10:30
от €56 за человека
€25 за человека