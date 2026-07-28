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Конд древний и современный: экскурсия с историком

Пройти по улицам, где сохранилась атмосфера старого Еревана
Конд — один из немногих районов Еревана, где до сих пор сохранилась историческая застройка и особая атмосфера Старого города.

Здесь средневековые храмы и дома 18–19 веков соседствуют с граффити современных художников и домашними кафе.

На прогулке с историком вы узнаете, как жил этот район в разные эпохи, познакомитесь с его обитателями и увидите Ереван, который редко попадает в туристические маршруты.
Конд древний и современный: экскурсия с историком
Конд древний и современный: экскурсия с историком
Конд древний и современный: экскурсия с историком

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • лабиринт узких улочек с исторической планировкой.
  • жилые дома персидского и российского периодов.
  • бывшую персидскую мечеть, ставшую жилым домом.
  • особняк княжеской семьи.
  • дом, в облике которого читаются несколько эпох.
  • средневековую церковь Сурб Саркис.
  • домашние музеи, созданные местными жителями.
  • уютные семейные кафе.
  • современные граффити и стрит-арт.

И узнаете:

  • как менялся район от Средневековья до наших дней.
  • как персидская и российская эпохи повлияли на его архитектуру.
  • какие истории хранят старые дома и их жители.
  • как живёт Конд сегодня и почему его называют «деревней внутри мегаполиса».

Организационные детали

  • Район расположен на холме: предстоит подниматься и спускаться по лестницам.
  • В стоимость включён напиток (чай, кофе, вино) с лёгкими закусками в одном из домашних кафе.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи.
  • С вами будет гид из нашей команды.

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, во вторник в 10:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 летБесплатно
Стандартный€25
Дети до 16 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, во вторник в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 961 туриста
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
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мифов». Долгое время проводил экскурсии наряду с научной работой. Мы объединились с Иваном и Павлом — и теперь мы группа археологов, историков и реконструкторов. Проводим экскурсии, мастер-классы и научно-популярные лекции. Обратившись к нам, вы получаете не просто экскурсии и мероприятия, а высококлассную информацию, отличную организацию и возможность общения не просто с гидами, а со специалистами — историками и археологами.

Входит в следующие категории Еревана

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