Что вас ожидает

Приключение начнётся возле Каскада. Вам придётся найти ответы на загадки о столице Армении на интересных скульптурах и памятниках, а также отыскать запрятанные реквизиты.

Далее вы переместитесь в один из старейших кварталов Еревана — Конд, где особенно остро чувствуется национальный колорит. Пообщавшись с местными жителями, вы найдёте один из нескольких ключей, который позволит отгадать основное задание.

Задания будут усложняться по мере того, как вы будете исследовать центральную часть района и его основные улицы. В ходе квеста вы увидите необычные памятники, колоритные ресторанчики, парки и площади. За подсказками можете смело обращаться к ереванцам.

После завершения квеста вас ждёт приятный презент.

Организационные детали

Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (Whats.