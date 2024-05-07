Изучите Ереван играючи! Квест проходит без моего сопровождения, однако я постоянно буду на связи в мессенджере. В комфортном для себя темпе вы пройдёте все этапы квеста и исследуете новые локации. Пообщаетесь с местными жителями и узнаете от них много любопытных фактов. А если устанете, в любой момент сможете устроить перерыв или вернуться к понравившимся локациям.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Приключение начнётся возле Каскада. Вам придётся найти ответы на загадки о столице Армении на интересных скульптурах и памятниках, а также отыскать запрятанные реквизиты.
Далее вы переместитесь в один из старейших кварталов Еревана — Конд, где особенно остро чувствуется национальный колорит. Пообщавшись с местными жителями, вы найдёте один из нескольких ключей, который позволит отгадать основное задание.
- Задания будут усложняться по мере того, как вы будете исследовать центральную часть района и его основные улицы. В ходе квеста вы увидите необычные памятники, колоритные ресторанчики, парки и площади. За подсказками можете смело обращаться к ереванцам.
- После завершения квеста вас ждёт приятный презент.
Организационные детали
Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (Whats.
App, Telegram, Viber) и проведу инструктаж. Далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я буду на связи всё время прохождения квеста.
Квест рассчитан на участников старше 10 лет, но пройти его могут и дети помладше, если им будут помогать взрослые Для прохождения квеста нужны: смартфон или планшет, доступ к интернету и к одному из мессенджеров:
Telegram, Whats
App, Viber
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|От 2 до 4 человек
|€50
|От 5 до 9 человек
|€90
|От 10 до 15 человек
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 437 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родился в прекрасном городе Тбилиси, Грузия. С детства мне была близка география, и я всегда мечтал об увлекательных путешествиях по всему миру.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
7 мая 2024
Отличная квест-экскурсия! Продуманный маршрут. Сбалансированный в плане расстояния-интерес-сложность. Прошли как по ключевым локациям и главным достопримечательностям, так и по некоторым менее исхоженным местам. Спасибо Валерию за отличную организацию и чувство юмора!
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