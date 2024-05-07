Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд

В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Изучите Ереван играючи! Квест проходит без моего сопровождения, однако я постоянно буду на связи в мессенджере. В комфортном для себя темпе вы пройдёте все этапы квеста и исследуете новые локации. Пообщаетесь с местными жителями и узнаете от них много любопытных фактов. А если устанете, в любой момент сможете устроить перерыв или вернуться к понравившимся локациям.
5
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Приключение начнётся возле Каскада. Вам придётся найти ответы на загадки о столице Армении на интересных скульптурах и памятниках, а также отыскать запрятанные реквизиты.
Далее вы переместитесь в один из старейших кварталов Еревана — Конд, где особенно остро чувствуется национальный колорит. Пообщавшись с местными жителями, вы найдёте один из нескольких ключей, который позволит отгадать основное задание.
  • Задания будут усложняться по мере того, как вы будете исследовать центральную часть района и его основные улицы. В ходе квеста вы увидите необычные памятники, колоритные ресторанчики, парки и площади. За подсказками можете смело обращаться к ереванцам.
  • После завершения квеста вас ждёт приятный презент.

Организационные детали

Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (Whats.
App, Telegram, Viber) и проведу инструктаж. Далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я буду на связи всё время прохождения квеста.
  • Квест рассчитан на участников старше 10 лет, но пройти его могут и дети помладше, если им будут помогать взрослые
  • Для прохождения квеста нужны: смартфон или планшет, доступ к интернету и к одному из мессенджеров:

    • Telegram, Whats

    App, Viber

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость квеста

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€30
    От 2 до 4 человек€50
    От 5 до 9 человек€90
    От 10 до 15 человек€120
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Каскада
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    А
    7 мая 2024
    Отличная квест-экскурсия! Продуманный маршрут. Сбалансированный в плане расстояния-интерес-сложность. Прошли как по ключевым локациям и главным достопримечательностям, так и по некоторым менее исхоженным местам. Спасибо Валерию за отличную организацию и чувство юмора!

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