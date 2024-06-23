Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Оплата принимается в армянских драмах наличными.

Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в IX веке в честь ее покойного мужа. Затем мы отправимся Дилижан, который за фантастические природные леса еще называют «Маленькая Швейцария в Армении». Город является частью Дилижанского Национального парка. Сделаем остановку около монастыря Агарцин X века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения. Одно из самых главных туристских направлений в Армении бережно «спрятано» в Дилижане, среди изумительных природных чудес, создавая в целом незабываемую картину. Речь идет об озере Парз (Прозрачное озеро). Оно царственно раскинулось в Дилижанском Национальном парке, в северной части города Дилижан, на высоте 1400 метров над уровнем моря. Во первый день вы также увидите памятник Мимино. Персонажи Фрунзика Мкртчяна (Рубен Хачикян), Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе) и Ивана Волохова (Евгений Леонов) символизируют дружбу трех народов: армянского, грузинского и русского. Эта бронзовая композиция не просто дань памяти легендарному фильму, но и символ искренних человеческих взаимоотношений. Второй день тура посвятим средневековым монастырям, возведенным в период расцвета Армении при правлении династии Кьюрикян (X-XIII вв.) — тогда монастыри выступали в роли важных центров просвещения. В Санаине находилась знаменитая школа художников-миниатюристов и каллиграфов, располагалось хранилище книг и рукописей. Оба монастырских комплекса представляют собой лучшие образцы эпохи расцвета армянской религиозной архитектуры, уникальный стиль которой сформировался при смешении византийских и местных традиций. Монастырь Ахпат — один из крупнейших монастырских комплексов в Армении, которому присущи уникальные черты армянской средневековой архитектуры: живописность, гармония с окружающей средой, территориальное равновесие. Монастырь Ахпат находится в юго-восточной части села Ахпат: на высоком плато. Он был основан в 976 году во время правления Ашота II Багратуни. Ахпат был одним из значимых духовных и культурных центров. Санаин был основан Ашотом III Вогормацом (Милосердный) в 966 году. Комплекс стал административным центром династии Кюрикянов и родовым склепом (до половины XII века), а также резиденцией лидера епархии династии Кюрикянов (до середины XI века). Монастырь был культурным центром, имел высшую школу и богатую библиотеку. В Санаине преподавали гуманитарные науки, музыку и медицину, здесь писались научные работы (трактаты). Именно здесь творили крупнейшие писатели, художники и миниатюристы. Одна из самых величественных крепостей на территории Армении — Ахтала. Крепость находится на плато в ущелье реки Дебед, в Лорийской области. Крепость Ахтала или, как называют ее местные Птгаванк, была построена в Х веке и являлась центром династии Кюрикидов. Важная информация: