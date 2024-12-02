Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$90 за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Начало: Адрес вашего проживания
Завтра в 08:00
11 мая в 08:00
от $177 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красоты Армении: двухдневный тур с ночевкой в Дилижане
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 мая в 09:00
от $310 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 декабря 2024Все прошло замечательно. Григорий всегда был на связи. Когда у него сломалась машина, он организовал все так, что мы ничего не заметили. Очень радушно все прошло
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Рынок «Гум»»
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