Рынок «Гум» – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок «Гум»» в Ереване, цены от $90. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Коньяк и шоппинг по-армянски
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$90 за экскурсию
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Начало: Адрес вашего проживания
Завтра в 08:00
11 мая в 08:00
от $177 за всё до 3 чел.
Красоты Армении: двухдневный тур с ночевкой в Дилижане
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Красоты Армении: двухдневный тур с ночевкой в Дилижане
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 мая в 09:00
от $310 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 декабря 2024
    Коньяк и шоппинг по-армянски
    Все прошло замечательно. Григорий всегда был на связи. Когда у него сломалась машина, он организовал все так, что мы ничего не заметили. Очень радушно все прошло

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Рынок «Гум»»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Северный проспект
  9. Гора Арарат
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в мае 2025
Сейчас в Ереване в категории "Рынок «Гум»" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 310. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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