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гид Арсен, очень приятные люди, это был один из самых запоминающихся дней за всю поездку.

Очень понравился подземная тюрьма монастыря Хор Вирап, в которой по преданию содержали в заточении 13 лет Григория Просветителя.

Очень повезло с гидом в пещере Арени (пещера птиц), запомнилось (в пещере гид другой).

Конечно, Нораванк, такой простор!!

А обед 🥘 это нечто!!! Мы все попробовали и форель в тандыре и баранину и свинину, все вкусно, но форель это вообще нечто!!!

А какие тосты нам говорил Арсен, вах вах!! Вспоминаем с улыбкой это армянское гостеприимство, этот прекрасный солнечный день!

Отличная поездка, очень комфортная машина, прекрасный водитель, очень добрый, всегда улыбался!))



Есть все же есть моменты, которые можно усовершенствовать)



❗️Мастер-класс по долме, немного посредственный. Я думала расскажут рецепт, подчеркнут уникальность, а больше расчет на то, как заворачивать фарш в листья 🤔 Конечно мы не растерялись и я подробно спрашивала сколько фарша, сколько риса, сколько масла, как маринуют листья, но девушка плохо говорила по-русски 🫣 Надо как-то доработать. 30 евро за то, что ты просто скрутил 10-12 долмушек, ну ….. не знаю))

❗️К сожалению, не всегда было хорошо слышно нашего гида Арсена на последнем ряду в машине. Шум дороги, Арсен сидел спереди и переодически говорил в лобовое стекло, я понимаю, что сидеть постоянно в пол оборота в машине невозможно и не безопасно, но сзади было плохо слышно, лучше добавьте микрофоны, для общего комфорта.

❗️Немного не хватило личного времени и четкого тайминга.

В принципе нас не ограничивали во времени, но было не понятно, опаздываем мы или нет, ты вроде идешь ставить свечи в храм или фотографируешься, но тебя как будто все уже ждут 😃я немного переживала, на этот счет. На мой взгляд лучше всегда озвучивать, к примеру: «в этом месте мы будем 30 минут, сейчас 10 минут я рассказываю и 20 минут вы самостоятельно изучаете локацию».

Конечно зимой рано темнеет, по горам ехать тяжело, серпантин.



Однако, мне понравилось, что на обеде все было расслаблено, нас никто не торопил, владелец танцевал, мы кушали, пили вино, все было отлично.



В общем, название: «моя добродушная Армения», очень подходить в такой замечательной экскурсии и теплой атмосфере. Арсен после экскурсии отправил нам еще целый список ресторанов и кафе в Ереване!



Низкий поклон и еще раз большое спасибо 🙏🏼