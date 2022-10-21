Моя добродушная Армения

Обнять Армению сердцем, увидеть 6000-летнюю винодельню и научиться готовить суджух

Вас ждет однодневное погружение в атмосферу тепла, легенд и горного воздуха. Я хочу показать вам страну глазами местного жителя и сделать вас «своим».

Мы посмотрим на величественный Арарат, влюбимся в волшебный монастырь, окруженный красными гигантами, и заглянем в тысячелетние пещеры.

А в конце побываем в гостях у бабушки Азнив, приготовим несколько армянских сладостей и выпьем домашний кофе.
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
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Описание

Что вас ожидает

Тепло Армении

Я собрала для вас самые-самые душевные места Армении, которые помогут увидеть ее величественную историю, влюбиться в атмосферные монастыри и почувствовать тепло бабушкиных рук.

Монастырь Хор Вирап. Самая близкая и безопасная точка у горы Арарат — хранителя Армении. В этих местах началось зарождение христианства, ведь согласно Библии, именно к Арарату когда-то прибыл Ноев ковчег.
Монастырь Нораванк. Одно из самых волшебных мест Армении. Монастырь полностью сливается с природой, а охраняют его величественные красные гиганты. Сооружение построил армянский средневековый Микеланджело — Момик. Это единственный мастер, который осмелился сделать скульптуру Бога, — и именно здесь.
Пещера птиц в Арени. Что было бы с человечеством, если бы не было женщин и вина? Мы увидим древнюю ритуальную винодельню возрастом 6000-7000 тысяч лет. И заглянем в древнюю пещеру, где нашли фрагмент черепа возрастом 6000 лет. Здесь же была найдена пара кожаных сандалий возрастом 5500 лет — и множество других артефактов.
Село Ехегис. Наконец, заглянем в уютное место Ехегис. Я расскажу, когда в Армению прибыла еврейская община и как они живут в этом селе. Погуляем по деревне и посмотрим на древнюю церковь Зорац. А в конце нас приютит у себя бабушка Азнив (ее имя переводится как «справедливая»). За разговором мы выпьем чашечку домашнего кофе по-армянски или ароматного травяного чая и попробуем шпот (густой фруктовый сироп). Бабушка Азнив покажем нам, как правильно приготовить сладкий суджух и клондак (похож на халву), и подарит чурчхелу в дорогу. Пришло время возвращаться домой.

По пути назад заедем на современный винный завод, где попробуем вино из эндемического сорта винограда.

Организационные детали

  • Заберем вас от места проживания и привезем обратно
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Ниссан, Хонда или Мерседес с профессиональными водителями
  • Стоимость мастер-класса в селе Ехегис на двоих — 20 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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