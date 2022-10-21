Вас ждет однодневное погружение в атмосферу тепла, легенд и горного воздуха. Я хочу показать вам страну глазами местного жителя и сделать вас «своим». Мы посмотрим на величественный Арарат, влюбимся в волшебный монастырь, окруженный красными гигантами, и заглянем в тысячелетние пещеры. А в конце побываем в гостях у бабушки Азнив, приготовим несколько армянских сладостей и выпьем домашний кофе.

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Описание

Что вас ожидает

Тепло Армении

Я собрала для вас самые-самые душевные места Армении, которые помогут увидеть ее величественную историю, влюбиться в атмосферные монастыри и почувствовать тепло бабушкиных рук.

Монастырь Хор Вирап. Самая близкая и безопасная точка у горы Арарат — хранителя Армении. В этих местах началось зарождение христианства, ведь согласно Библии, именно к Арарату когда-то прибыл Ноев ковчег.

Монастырь Нораванк. Одно из самых волшебных мест Армении. Монастырь полностью сливается с природой, а охраняют его величественные красные гиганты. Сооружение построил армянский средневековый Микеланджело — Момик. Это единственный мастер, который осмелился сделать скульптуру Бога, — и именно здесь.

Пещера птиц в Арени. Что было бы с человечеством, если бы не было женщин и вина? Мы увидим древнюю ритуальную винодельню возрастом 6000-7000 тысяч лет. И заглянем в древнюю пещеру, где нашли фрагмент черепа возрастом 6000 лет. Здесь же была найдена пара кожаных сандалий возрастом 5500 лет — и множество других артефактов.

Село Ехегис. Наконец, заглянем в уютное место Ехегис. Я расскажу, когда в Армению прибыла еврейская община и как они живут в этом селе. Погуляем по деревне и посмотрим на древнюю церковь Зорац. А в конце нас приютит у себя бабушка Азнив (ее имя переводится как «справедливая»). За разговором мы выпьем чашечку домашнего кофе по-армянски или ароматного травяного чая и попробуем шпот (густой фруктовый сироп). Бабушка Азнив покажем нам, как правильно приготовить сладкий суджух и клондак (похож на халву), и подарит чурчхелу в дорогу. Пришло время возвращаться домой.

По пути назад заедем на современный винный завод, где попробуем вино из эндемического сорта винограда.

Организационные детали