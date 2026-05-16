Посетите монастырь Хор Вирап, где началось зарождение христианства,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в историю Армении
- 🍇 Дегустация уникальных вин
- 🏛 Посещение древних монастырей
- 👨🍳 Участие в кулинарном мастер-классе
- 🏞 Восхитительные природные виды
- 🚗 Комфортное путешествие с водителем
Что можно увидеть
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Пещера птиц
- Винодельня в Арени
- Церковь Аствацацин
Описание экскурсии
Тепло Армении
Я собрала для вас самые-самые душевные места Армении, которые помогут увидеть ее величественную историю, влюбиться в атмосферные монастыри и почувствовать тепло бабушкиных рук.
- Монастырь Хор Вирап. Самая близкая и безопасная точка у горы Арарат — хранителя Армении. В этих местах началось зарождение христианства, ведь согласно Библии, именно к Арарату когда-то прибыл Ноев ковчег.
- Монастырь Нораванк. Одно из самых волшебных мест Армении. Монастырь полностью сливается с природой, а охраняют его величественные красные гиганты. Сооружение построил армянский средневековый Микеланджело — Момик. Это единственный мастер, который осмелился сделать скульптуру Бога, — и именно здесь.
- Пещера птиц и винодельня в Арени. Что было бы с человечеством, если бы не было женщин и вина? Мы увидим древнюю ритуальную винодельню возрастом 6-7 тысяч лет. И заглянем в пещеру, где нашли фрагмент 6000-летнего черепа. Здесь же была обнаружена пара кожаных сандалий возрастом 5500 лет — и множество других артефактов.
Кулинарный мастер-класс у винодела Мгера
Наконец, заглянем в уютное место — Арени. Я расскажу, когда в Армению прибыла еврейская община и как они живут в этом селе. Погуляем по деревне и посмотрим на древнюю церковь Аствацацин — первую работу армянского Микеланджело — Момика. А в конце нас приютит у себя гостеприимный Мгер (уже местная знаменитость). За разговором мы выпьем чашечку домашнего кофе по-армянски или ароматного травяного чая и попробуем шпот (густой фруктовый сироп). Бабушка дома Мгера покажет нам, как правильно приготовить сладкий шароц (армянскую чурчхелу), и подарит гостинцев в дорогу. А любители домашней кухни смогут приготовить армянскую толму с секретом этого дома.
По пути назад заедем на современный винный завод, где попробуем вино из эндемического сорта винограда.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Ниссан, Хонда или Мерседес с профессиональными водителями
- Заберем вас от места проживания и привезем обратно
- Стоимость сладкого мастер-класса в селе Арени на двоих — 20 евро, а толма — 30 евро
- Вход в пещеру — 1500 драмов за человека
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Отзывы и рейтинг
Экскурсию проводила Арсен. Артистичный, обаятельный, много рассказывал про историю,традиции и жизнь в Армении. Мы с мужем смеялись и восторгались, испытывали множество положительных эмоций, впитывали информацию и прекрасно провели день в замечательной компании. Армения покорила не только своей красотой, но и душевными людьми.
Нам очень повезло и мы увидели Арарат 🩵🤍🩵 Интересная экскурсия, очень интересные локации, наш водитель и наш
Наша экскурсия началась в 8 утра и мы не пожалели,