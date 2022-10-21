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Описание
Что вас ожидает
Тепло Армении
Я собрала для вас самые-самые душевные места Армении, которые помогут увидеть ее величественную историю, влюбиться в атмосферные монастыри и почувствовать тепло бабушкиных рук.
Монастырь Хор Вирап. Самая близкая и безопасная точка у горы Арарат — хранителя Армении. В этих местах началось зарождение христианства, ведь согласно Библии, именно к Арарату когда-то прибыл Ноев ковчег. Монастырь Нораванк. Одно из самых волшебных мест Армении. Монастырь полностью сливается с природой, а охраняют его величественные красные гиганты. Сооружение построил армянский средневековый Микеланджело — Момик. Это единственный мастер, который осмелился сделать скульптуру Бога, — и именно здесь. Пещера птиц в Арени. Что было бы с человечеством, если бы не было женщин и вина? Мы увидим древнюю ритуальную винодельню возрастом 6000-7000 тысяч лет. И заглянем в древнюю пещеру, где нашли фрагмент черепа возрастом 6000 лет. Здесь же была найдена пара кожаных сандалий возрастом 5500 лет — и множество других артефактов. Село Ехегис. Наконец, заглянем в уютное место Ехегис. Я расскажу, когда в Армению прибыла еврейская община и как они живут в этом селе. Погуляем по деревне и посмотрим на древнюю церковь Зорац. А в конце нас приютит у себя бабушка Азнив (ее имя переводится как «справедливая»). За разговором мы выпьем чашечку домашнего кофе по-армянски или ароматного травяного чая и попробуем шпот (густой фруктовый сироп). Бабушка Азнив покажем нам, как правильно приготовить сладкий суджух и клондак (похож на халву), и подарит чурчхелу в дорогу. Пришло время возвращаться домой.
По пути назад заедем на современный винный завод, где попробуем вино из эндемического сорта винограда.
Организационные детали
Заберем вас от места проживания и привезем обратно
Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Ниссан, Хонда или Мерседес с профессиональными водителями
Стоимость мастер-класса в селе Ехегис на двоих — 20 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Я Марта, и я родилась в волшебном городе Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу вам показать все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасет мир. В команде нас двое: я и мой папа. Для нас вы не турист, для нас вы гость. А гостя, по армянским старинным традициям, встречают и провожают так, чтобы он хотел вернуться.