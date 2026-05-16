Мои заказы

Моя добродушная Армения

Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Откройте для себя Ереван и его окрестности в рамках эксклюзивной экскурсии «Моя добродушная Армения». Вас ожидает встреча с древней историей и живописными пейзажами.

Посетите монастырь Хор Вирап, где началось зарождение христианства,
читать дальшеуменьшить

и монастырь Нораванк, восхищающий своей архитектурой и природным окружением.

Исследуйте пещеру птиц и древнюю винодельню в Арени, где вас ждут удивительные археологические находки.

Завершите путешествие кулинарным мастер-классом у бабушки Азнив, где вы сможете приготовить традиционные армянские сладости и насладиться домашним кофе. Эта экскурсия подарит вам не только знания, но и теплые воспоминания о гостеприимной Армении

5
37 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Погружение в историю Армении
  • 🍇 Дегустация уникальных вин
  • 🏛 Посещение древних монастырей
  • 👨‍🍳 Участие в кулинарном мастер-классе
  • 🏞 Восхитительные природные виды
  • 🚗 Комфортное путешествие с водителем
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения
Моя добродушная Армения

Что можно увидеть

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Пещера птиц
  • Винодельня в Арени
  • Церковь Аствацацин

Описание экскурсии

Тепло Армении

Я собрала для вас самые-самые душевные места Армении, которые помогут увидеть ее величественную историю, влюбиться в атмосферные монастыри и почувствовать тепло бабушкиных рук.

  • Монастырь Хор Вирап. Самая близкая и безопасная точка у горы Арарат — хранителя Армении. В этих местах началось зарождение христианства, ведь согласно Библии, именно к Арарату когда-то прибыл Ноев ковчег.
  • Монастырь Нораванк. Одно из самых волшебных мест Армении. Монастырь полностью сливается с природой, а охраняют его величественные красные гиганты. Сооружение построил армянский средневековый Микеланджело — Момик. Это единственный мастер, который осмелился сделать скульптуру Бога, — и именно здесь.
  • Пещера птиц и винодельня в Арени. Что было бы с человечеством, если бы не было женщин и вина? Мы увидим древнюю ритуальную винодельню возрастом 6-7 тысяч лет. И заглянем в пещеру, где нашли фрагмент 6000-летнего черепа. Здесь же была обнаружена пара кожаных сандалий возрастом 5500 лет — и множество других артефактов.

Кулинарный мастер-класс у винодела Мгера

Наконец, заглянем в уютное место — Арени. Я расскажу, когда в Армению прибыла еврейская община и как они живут в этом селе. Погуляем по деревне и посмотрим на древнюю церковь Аствацацин — первую работу армянского Микеланджело — Момика. А в конце нас приютит у себя гостеприимный Мгер (уже местная знаменитость). За разговором мы выпьем чашечку домашнего кофе по-армянски или ароматного травяного чая и попробуем шпот (густой фруктовый сироп). Бабушка дома Мгера покажет нам, как правильно приготовить сладкий шароц (армянскую чурчхелу), и подарит гостинцев в дорогу. А любители домашней кухни смогут приготовить армянскую толму с секретом этого дома.

По пути назад заедем на современный винный завод, где попробуем вино из эндемического сорта винограда.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Ниссан, Хонда или Мерседес с профессиональными водителями
  • Заберем вас от места проживания и привезем обратно
  • Стоимость сладкого мастер-класса в селе Арени на двоих — 20 евро, а толма — 30 евро
  • Вход в пещеру — 1500 драмов за человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из Еревана от вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2495 туристов
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
читать дальшеуменьшить

люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела: проводим однодневные программы по главным городам страны, насыщенные информацией и впечатлениями. Наша задача — сделать всё, чтобы Армения открылась перед вами такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. Каждого гостя, согласно старинным армянским традициям, мы встречаем и провожаем так, чтобы он обязательно захотел вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1
Екатерина
Если бы можно было поставить 10 звёзд, я бы поставила этой экскурсии.
‎Экскурсию проводила Арсен. Артистичный, обаятельный, много рассказывал про историю,традиции и жизнь в Армении. Мы с мужем смеялись и восторгались, испытывали множество положительных эмоций, впитывали информацию и прекрасно провели день в замечательной компании. Армения покорила не только своей красотой, но и душевными людьми.
Если бы можно было поставить 10 звёзд, я бы поставила этой экскурсии.
Если бы можно было поставить 10 звёзд, я бы поставила этой экскурсии.
Если бы можно было поставить 10 звёзд, я бы поставила этой экскурсии.
Если бы можно было поставить 10 звёзд, я бы поставила этой экскурсии.
Если бы можно было поставить 10 звёзд, я бы поставила этой экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасная экскурсия, нам все понравилось, особенно хотелось бы отметить чудесную девушку, нашего гида Гоар и конечно водителя Артака.
Прекрасная экскурсия, нам все понравилось, особенно хотелось бы отметить чудесную девушку, нашего гида Гоар и конечно водителя Артака.
Прекрасная экскурсия, нам все понравилось, особенно хотелось бы отметить чудесную девушку, нашего гида Гоар и конечно водителя Артака.
Прекрасная экскурсия, нам все понравилось, особенно хотелось бы отметить чудесную девушку, нашего гида Гоар и конечно водителя Артака.
Вам был полезен этот отзыв?
ольга
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Нам очень повезло и мы увидели Арарат 🩵🤍🩵 Интересная экскурсия, очень интересные локации, наш водитель и наш
читать дальшеуменьшить

гид Арсен, очень приятные люди, это был один из самых запоминающихся дней за всю поездку.
Очень понравился подземная тюрьма монастыря Хор Вирап, в которой по преданию содержали в заточении 13 лет Григория Просветителя.
Очень повезло с гидом в пещере Арени (пещера птиц), запомнилось (в пещере гид другой).
Конечно, Нораванк, такой простор!!
А обед 🥘 это нечто!!! Мы все попробовали и форель в тандыре и баранину и свинину, все вкусно, но форель это вообще нечто!!!
А какие тосты нам говорил Арсен, вах вах!! Вспоминаем с улыбкой это армянское гостеприимство, этот прекрасный солнечный день!
Отличная поездка, очень комфортная машина, прекрасный водитель, очень добрый, всегда улыбался!))

Есть все же есть моменты, которые можно усовершенствовать)

❗️Мастер-класс по долме, немного посредственный. Я думала расскажут рецепт, подчеркнут уникальность, а больше расчет на то, как заворачивать фарш в листья 🤔 Конечно мы не растерялись и я подробно спрашивала сколько фарша, сколько риса, сколько масла, как маринуют листья, но девушка плохо говорила по-русски 🫣 Надо как-то доработать. 30 евро за то, что ты просто скрутил 10-12 долмушек, ну ….. не знаю))
❗️К сожалению, не всегда было хорошо слышно нашего гида Арсена на последнем ряду в машине. Шум дороги, Арсен сидел спереди и переодически говорил в лобовое стекло, я понимаю, что сидеть постоянно в пол оборота в машине невозможно и не безопасно, но сзади было плохо слышно, лучше добавьте микрофоны, для общего комфорта.
❗️Немного не хватило личного времени и четкого тайминга.
В принципе нас не ограничивали во времени, но было не понятно, опаздываем мы или нет, ты вроде идешь ставить свечи в храм или фотографируешься, но тебя как будто все уже ждут 😃я немного переживала, на этот счет. На мой взгляд лучше всегда озвучивать, к примеру: «в этом месте мы будем 30 минут, сейчас 10 минут я рассказываю и 20 минут вы самостоятельно изучаете локацию».
Конечно зимой рано темнеет, по горам ехать тяжело, серпантин.

Однако, мне понравилось, что на обеде все было расслаблено, нас никто не торопил, владелец танцевал, мы кушали, пили вино, все было отлично.

В общем, название: «моя добродушная Армения», очень подходить в такой замечательной экскурсии и теплой атмосфере. Арсен после экскурсии отправил нам еще целый список ресторанов и кафе в Ереване!

Низкий поклон и еще раз большое спасибо 🙏🏼

Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.+2
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Мы отправились в путешествие по моей добродушной Армении 15 декабря, в зимний, солнечный день.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Были на экскурсии с Гоар и Артаком. Потрясающие ребята любящие свою страну, ценящие свои традиции и умеющие заставить влюбиться в Армению нас туристов. Очень интересно и содержательно дает материал Гоар, а наш водитель Аревик обладает чудесным чувством юмора. Спасибо огромное. Думаю еще прилетим в Армению чтобы насладится ее прекрасной природой, потрясающей кухней и главное общением с замечательными людьми!!!
Были на экскурсии с Гоар и Артаком. Потрясающие ребята любящие свою страну, ценящие свои традиции и
Были на экскурсии с Гоар и Артаком. Потрясающие ребята любящие свою страну, ценящие свои традиции и
Были на экскурсии с Гоар и Артаком. Потрясающие ребята любящие свою страну, ценящие свои традиции и
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Пракоасная экскурсия. отлично все организованно, хорошая машина и водитель. экскурсовод Жасмин, высшая оценка, человек своего дела, с таким теплом и любовью рассказывает про свою страну, что просто нельзя не влюбиться в Армению. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Альбина
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.

Наша экскурсия началась в 8 утра и мы не пожалели,
читать дальшеуменьшить

что проснулись так рано. Благодаря этому мы смогли избежать очередей и толп людей на фоне наших фото:)
Сначала мы приехали к Монастырю Хор Вирап, у которого открывался великолепный вид на Арарат, который в этот день был открыт для обзора. Далее мы отправились к монастырю Нораванк, который просто вызвал у меня восторг, там было таааак красиво, что я чуть шею не свернула, пока смотрела вокруг. Красные скалы, очень красивая природа и сам монастырь… Ну очень красиво!

По дороге мы останавливались во всех возможных местах, где получались красивые фото. Илона подсказывала, где можно сделать самые-самые красивые фото. Заехали в деревню Аистов, в пещеру птиц, где нам провели экскурсию, было очень интересно. Дорога к пещере была тоже очень живописна, водитель специально ехал помедленнее, чтобы мы успели насладиться видами.

В завершении экскурсии мы заехали в деревню Арени к виноделу на обед. Там нас накормили вкуснейшим шашлыком и угостили домашним гранатовым вином. Мы выбрали обед заранее, поэтому когда мы приехали, все уже было готово. А так как в этот день был мой день рождения, то я получила подарки в виде вина и праздничного торта с поздравлениями:) Было очень приятно!
И вообще, в этот день было идеально все: был виден Арарат, была прекрасная погода, настроение и компания, были миллионы комплиментов и поздравлений, и на 99% это заслуга Илоны:)

Я готова рекомендовать эту экскурсию всем-всем-всем, огромное вам спасибо!

Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Это была вторая экскурсия с самым лучшим гидом Илоной! Когда мы узнали, что нашим гидом снова будет Илона, то очень обрадовались.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Моя добродушная Армения»

Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
На машине
8 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €250 за всё до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
3 часа
48 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Откройте для себя секреты армянской кухни на мастер-классе по приготовлению женгялов хац. Узнайте, как выбрать зелень и замесить тесто
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
€55 за человека
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
3 часа
25 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Ереване и научитесь готовить традиционную армянскую толму. Вкус и атмосфера вам гарантированы
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€67 за человека
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
На машине
5 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Познакомиться с символами города, окунуться в мир духовный жизни и прогуляться по Красному мосту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
-30%
до 1 декабря
от €231 за группу