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Мастерская художника на часовом заводе Еревана

Прикоснуться к жизни независимого арт-сообщества в здании бывшего промышленного гиганта
Предлагаю оценить эстетику советского конструктивизма изнутри: от массивной кладки из туфа и аутентичных винтовых лестниц до геометрии огромных заводских окон. А затем заглянуть в абсолютно приватное место — мастерскую художника-графиста. Познакомиться с инструментами для линогравюры и оттисками. Увидеть путь, который пролегает от линолеума до искусства. И понять, какую часть спящего здания оживит ваш визит.
Мастерская художника на часовом заводе Еревана
Мастерская художника на часовом заводе Еревана
Мастерская художника на часовом заводе Еревана

Описание экскурсии

Монументальное здание часового завода. Вы пройдёте по просторным коридорам бывшего промышленного гиганта, узнаете историю завода и оцените эстетику места, застывшего во времени.

Мастерская художника. Я покажу, как устроено рабочее пространство графика, познакомлю вас с инструментами для линогравюры, станками и готовыми оттисками.

Живой проект реставрации за чашкой кофе. Вы узнаете, как заброшенная советская архитектура может воскреснуть благодаря культуре.

Обсудим:

  • чем жил промышленный гигант в эпоху своего расцвета и почему остановились его станки
  • как устроена жизнь графического художника-эмигранта в Ереване
  • чем дышит современное независимое арт-сообщество Армении
  • какой путь проходит линолеум, прежде чем стать искусством
  • как путешественники и энтузиасты спасают уникальные исторические здания

Организационные детали

  • В стоимость входит гравюра на память и чашечка ароматного кофе/чая
  • При желании вы можете приобрести открытки или авторские оттиски на память, но это строго по любви
  • Экскурсия может не подойти людям с ограниченными возможностями передвижения: нам нужно будет подниматься пешком по лестничным пролётам. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
За Американским институтом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я занимаюсь линогравюрой с 2021 года и обучаю этой технике людей. Очень люблю своё дело и Ереван, предлагаю разделить эти чувства на моих мастер-классах.

Входит в следующие категории Еревана

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