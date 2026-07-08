Предлагаю оценить эстетику советского конструктивизма изнутри: от массивной кладки из туфа и аутентичных винтовых лестниц до геометрии огромных заводских окон. А затем заглянуть в абсолютно приватное место — мастерскую художника-графиста. Познакомиться с инструментами для линогравюры и оттисками. Увидеть путь, который пролегает от линолеума до искусства. И понять, какую часть спящего здания оживит ваш визит.
Описание экскурсии
Монументальное здание часового завода. Вы пройдёте по просторным коридорам бывшего промышленного гиганта, узнаете историю завода и оцените эстетику места, застывшего во времени.
Мастерская художника. Я покажу, как устроено рабочее пространство графика, познакомлю вас с инструментами для линогравюры, станками и готовыми оттисками.
Живой проект реставрации за чашкой кофе. Вы узнаете, как заброшенная советская архитектура может воскреснуть благодаря культуре.
Обсудим:
- чем жил промышленный гигант в эпоху своего расцвета и почему остановились его станки
- как устроена жизнь графического художника-эмигранта в Ереване
- чем дышит современное независимое арт-сообщество Армении
- какой путь проходит линолеум, прежде чем стать искусством
- как путешественники и энтузиасты спасают уникальные исторические здания
Организационные детали
- В стоимость входит гравюра на память и чашечка ароматного кофе/чая
- При желании вы можете приобрести открытки или авторские оттиски на память, но это строго по любви
- Экскурсия может не подойти людям с ограниченными возможностями передвижения: нам нужно будет подниматься пешком по лестничным пролётам. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
За Американским институтом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я занимаюсь линогравюрой с 2021 года и обучаю этой технике людей. Очень люблю своё дело и Ереван, предлагаю разделить эти чувства на моих мастер-классах.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Мастерская художника на часовом заводе Еревана»
Индивидуальная
Ереван известный и неизведанный
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от €90 за человека
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
10 июл в 00:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Ереван: вековая история и современная жизнь
Взглянуть на древний город свежим взглядом и понять, чем он дышит сейчас
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 14:30
10 июл в 09:00
от €60 за человека
Индивидуальная
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: В Ереване
Завтра в 00:00
10 июл в 00:00
от €150 за всё до 3 чел.
€20 за человека