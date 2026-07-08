Предлагаю оценить эстетику советского конструктивизма изнутри: от массивной кладки из туфа и аутентичных винтовых лестниц до геометрии огромных заводских окон. А затем заглянуть в абсолютно приватное место — мастерскую художника-графиста. Познакомиться с инструментами для линогравюры и оттисками. Увидеть путь, который пролегает от линолеума до искусства. И понять, какую часть спящего здания оживит ваш визит.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Ереване

Описание экскурсии

Монументальное здание часового завода. Вы пройдёте по просторным коридорам бывшего промышленного гиганта, узнаете историю завода и оцените эстетику места, застывшего во времени.

Мастерская художника. Я покажу, как устроено рабочее пространство графика, познакомлю вас с инструментами для линогравюры, станками и готовыми оттисками.

Живой проект реставрации за чашкой кофе. Вы узнаете, как заброшенная советская архитектура может воскреснуть благодаря культуре.

Обсудим:

чем жил промышленный гигант в эпоху своего расцвета и почему остановились его станки

как устроена жизнь графического художника-эмигранта в Ереване

чем дышит современное независимое арт-сообщество Армении

какой путь проходит линолеум, прежде чем стать искусством

как путешественники и энтузиасты спасают уникальные исторические здания

Организационные детали