Ереван известный и неизведанный

Насыщенная обзорная экскурсия по армянской столице в компании историка

Ереван — место, где умирает время и рождаются народные сказания о жизни поэтов и художников, полководцев и героев, царей и обычных людей.

Это город-солнце, украшенный площадями, фонтанами и памятниками.

Я проведу вас по его самым интересным и живописным местам, помогу погрузиться в царящую здесь волшебную атмосферу и раскрою богатую историю города.
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный
Ереван известный и неизведанный

Что вас ожидает

Главные и тайные места города

Вы оцените «визитную карточку» Еревана — архитектурно-монументальный комплекс Каскад. Раскроете его историю, услышите об архитекторе Таманяне и полюбуетесь прекрасным видом на город. А также узнаете, как связаны Оперный театр и храм Звартноц, пройдете по самой «вкусной» улице армянской столицы и зайдете в арт-галерею Далан. Кроме того, увидите кинотеатр Москва и фонтан «Знаки зодиака», к которым ведет линия первого городского трамвая.

Ереван в лицах

В Ереване жили и гостили многие талантливые люди. Я расскажу о достижениях и трагической судьбе композитора Комитаса, о творчестве и отказе от Пулитцеровской премии писателя Сарояна, о великих музыкантах Хачатуряне и Бабаджаняне. А еще покажу памятник Саят-Нове — мастеру литературных мистификаций. Завершится наше путешествие на площади Республики: вы услышите, кто ее спроектировал, сколько десятилетий продолжалось ее строительство и чем она примечательна сегодня.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у комплекса Каскад
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Роланд
Роланд
Меня зовут Роланд. Я родился в горах, но учился и занимался наукой уже в Ереване. Это город, в котором я живу 12 лет и люблю его всем сердцем. Я профессиональный историк и арменовед: в стремлении раскрыть местные культурные особенности проехал страну вдоль и поперек, заглянул во все ее уголки. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
5
6
$25
за 1 чел.
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
Классическая обзорная экскурсия по столице Армении - Еревану - одному из древнейших городов мира с...
СБ и ВТ в 09։45
В объективе - Ереван
$25
за 1 чел.
В объективе - Ереван
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Еревану, древней столице Армении
Ежедневно в 10:00
Обзорная экскурсия по Еревану
4.9
38
$22
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Еревану
Осмотрите столицу Армении всего за пару часов, не пропустив ни одного культурного объекта
Ежедневно в 17:00
Величественный Ереван
Индивидуальная экскурсия
5
9
$65
за 1-6 чел.
Величественный Ереван
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Еревана на комфортабельном автомобиле: Цицернакаберд,...
Ежедневно в 12:00
Культура и наследие Еревана
Индивидуальная экскурсия
4.7
33
120
за 1-6 чел.
Культура и наследие Еревана
Проникнуться колоритом армянской жизни на обзорной авто-экскурсии
Огни ночного Еревана
Индивидуальная экскурсия
5
57
2ч 30м
35
за 1-10 чел.
Огни ночного Еревана
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
За что полюбить Ереван
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
59
54
за 1-50 чел.
За что полюбить Ереван
Экскурсия-сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова
Архитектурное наследие Еревана
Индивидуальная экскурсия
5
2
$65
за 1-6 чел.
Архитектурное наследие Еревана
Автомобильно-пешеходная экскурсия по культурным достопримечательностям Еревана
Ежедневно в 12:00
Ереван советский и не только
23
19
за 1 чел.
Ереван советский и не только
Узнать город контрастов и увидеть наследие 20 века на групповой экскурсии
ежедневно в 10:00
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
4.9
10
21
за 1 чел.
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Главное об истории и архитектуре города, мастер-класс в музее ковров и секреты армянского коньяка
в среду в 10:00
Здравствуй, Ереван!
Индивидуальная экскурсия
5
2
4ч 30м
75
за 1-3 чел.
Здравствуй, Ереван!
Увидеть столицу Армении со всех сторон и познакомиться с ее культурой на обзорной экскурсии
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
4.8
96
3ч 30м
16
за 1 чел.
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Увидеть настоящее лицо города и его секретные местечки, знакомые только настоящим ереванцам
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
🇦🇲