Что вас ожидает

Главные и тайные места города

Вы оцените «визитную карточку» Еревана — архитектурно-монументальный комплекс Каскад. Раскроете его историю, услышите об архитекторе Таманяне и полюбуетесь прекрасным видом на город. А также узнаете, как связаны Оперный театр и храм Звартноц, пройдете по самой «вкусной» улице армянской столицы и зайдете в арт-галерею Далан. Кроме того, увидите кинотеатр Москва и фонтан «Знаки зодиака», к которым ведет линия первого городского трамвая.

Ереван в лицах

В Ереване жили и гостили многие талантливые люди. Я расскажу о достижениях и трагической судьбе композитора Комитаса, о творчестве и отказе от Пулитцеровской премии писателя Сарояна, о великих музыкантах Хачатуряне и Бабаджаняне. А еще покажу памятник Саят-Нове — мастеру литературных мистификаций. Завершится наше путешествие на площади Республики: вы услышите, кто ее спроектировал, сколько десятилетий продолжалось ее строительство и чем она примечательна сегодня.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.