в воскресенье в 08:00

Монастыри Лори и музей братьев Микоян

Открыть историю обителей Ахпат и Санаин, приготовить хоровац и посетить дом-музей знаменитой семьи

Групповая
Вы побываете в одном из самых зеленых уголков Армении — Лорийской области.

Осмотрите ценные памятники древнеармянской религиозной архитектуры, услышите легенды об основателях-масонах и роли средневековой царицы в строительстве церквей.

А также научитесь готовить классический армянский шашлык и познакомитесь с биографией прославленных братьев.
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Монастыри Лори и музей братьев Микоян
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Монастыри Лорийского края

В Алаверди, знаменитом армянском городе в ущелье реки Дебед, вы посетите две исторических обители из списка ЮНЕСКО: Ахпат и Санаин. Услышите легенду о его основателях-масонах и предание о каменном кресте Георгия Просветителя. Расшифруете названия монастырей и познакомитесь с храмами обоих комплексов. А также узнаете о царице Хосровануйш, построившей их в честь процветания сыновей, и увидите изображения князей на одной из стен церкви Св. Ншана.

Готовим хоровац!

Для вас устроят мастер-класс по приготовлению классического армянского шашлыка. Вы откроете секреты блюда, которое предлагается во всех местных ресторанах, готовится на семейных праздниках и так любимо армянами всего мира. И во время вкусного традиционного обеда оцените божественный вкус хороваца.

Дом-музей братьев Микоян

Также вы посетите музей, открытый в честь выдающегося авиаконструктора Артема (Анушавана) и члена Политбюро СССР Анастаса. Осмотрите макет дома, в котором родились и провели детство братья, деревянную люльку, сделанную руками отца Ованеса, личные вещи и документальные экспонаты, рассказывающие об их деятельности. А кроме того, увидите настоящий самолет МиГ 1975 года выпуска и правительственный автомобиль ЗИЛ, на котором некогда ездил Артем Микоян.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi-Fi
  • Максимальное количество участников в одном автобусе — 19
  • В стоимость включен трансфер, входные билеты, традиционный обед, вода в дорогу и местные сладости
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с комплексом «Каскад»
Когда и сколько длится
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в воскресенье в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Ереване

2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала
2 дня
Авторский тур
Liza
Нет отзывов
2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала
Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых
$290 за 1-3 чел.
Монастыри Ахпат и Санаин
9 часов
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Монастыри Ахпат и Санаин
Во время этого тура вы направитесь к северу-востоку, в одно из самых зеленых областей Армении
$153.30 за 1-3 чел.
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
7 часов
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
Посетите центр города с его главными достопримечательностями
$130.50 за 1-3 чел.
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Mamikon
Нет отзывов
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Открыть величественные пейзажи Армении, отдохнуть на знаменитом курорте и посетить древние обители
125 за 1-6 чел.
Средневековые монастыри Аштарака
5 часов
Индивидуальная
Валентина
Нет отзывов
Средневековые монастыри Аштарака
Величественные горы, средневековые монастыри и древние поселения над ущельями - вам предстоит увлекательное путешествие
от $140 за 1-3 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ваграм и Александра
4.7
43 отзыва
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
Большое путешествие в монастыри Хор Вирап, Нораванк и Татев, а также обед в гостях у армянской семьи
215 за 1-4 чел.
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ашот
5
7 отзывов
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
Погрузиться в прошлое в монастырях Хор Вирап и Нораванк, оценить вино и пообедать в доме у местных
130 за 1-3 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
4.9
36 отзывов
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Погрузиться в историю Армении и понять, как протекала жизнь в ее древних священных местах
205 за 1-4 чел.
Вино, Монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
13 часов
Индивидуальная
Григорий
5
2 отзыва
Вино, Монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
На этой экскурсии мы проедем через центр виноделия в Армении, посетим монастырь
$300 за 1-6 чел.
Лори - рай на севере Армении
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Valentine
Нет отзывов
Лори - рай на севере Армении
Узнать историю самого зеленого региона и увидеть его главные достопримечательности на ваш выбор
от 195 за 1-3 чел.
По горным перевалам в монастырь Ахпат
7 часов
Индивидуальная
Гагик
5
18 отзывов
По горным перевалам в монастырь Ахпат
Открыточные виды средневековых армянских церквей на фоне гор
от $60 за 1 человека
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых
$125 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🇦🇲
ТАМ