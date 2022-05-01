в воскресенье в 08:00

Что вас ожидает

Монастыри Лорийского края

В Алаверди, знаменитом армянском городе в ущелье реки Дебед, вы посетите две исторических обители из списка ЮНЕСКО: Ахпат и Санаин. Услышите легенду о его основателях-масонах и предание о каменном кресте Георгия Просветителя. Расшифруете названия монастырей и познакомитесь с храмами обоих комплексов. А также узнаете о царице Хосровануйш, построившей их в честь процветания сыновей, и увидите изображения князей на одной из стен церкви Св. Ншана.

Готовим хоровац!

Для вас устроят мастер-класс по приготовлению классического армянского шашлыка. Вы откроете секреты блюда, которое предлагается во всех местных ресторанах, готовится на семейных праздниках и так любимо армянами всего мира. И во время вкусного традиционного обеда оцените божественный вкус хороваца.

Дом-музей братьев Микоян

Также вы посетите музей, открытый в честь выдающегося авиаконструктора Артема (Анушавана) и члена Политбюро СССР Анастаса. Осмотрите макет дома, в котором родились и провели детство братья, деревянную люльку, сделанную руками отца Ованеса, личные вещи и документальные экспонаты, рассказывающие об их деятельности. А кроме того, увидите настоящий самолет МиГ 1975 года выпуска и правительственный автомобиль ЗИЛ, на котором некогда ездил Артем Микоян.

Организационные детали

Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi-Fi

Максимальное количество участников в одном автобусе — 19

В стоимость включен трансфер, входные билеты, традиционный обед, вода в дорогу и местные сладости

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).