Дилижан — один из любимых среди гостей курортов Армении. Лесной массив, окруживший город 🏙️ со всех сторон, включает 102 вида деревьев и считается «зелёными легкими» этого района.

Монастырь Агарцин

Первым пунктом нашего путешествия в Дилижан будет посещение монастыря Агарцин, что расположен примерно в 20 км от города-курорта. На каждом метре прекрасной дороги туда находятся беседки, где многие туристы останавливаются на пикник. Сам монастырь прячется в гуще зелёных лесов и является прекрасным примером древней армянской архитектуры.

Монастырь Гошаванк

После монастыря Агарцин отправляемся в монастырь Гошаванк, который находится примерно в 15 км от Агарцина. По дороге к Гошаванку вы полюбуетесь горными ⛰️ массивами. Сам монастырь находится прямо в деревне, где после экскурсии 🧭 можно устроить перекус в маленьком деревенском кафе.

Организационные детали: