Дилижан — один из любимых среди гостей курортов Армении. Лесной массив, окруживший город 🏙️ со всех сторон, включает 102 вида деревьев и считается «зелёными легкими» этого района.
Монастырь Агарцин
Первым пунктом нашего путешествия в Дилижан будет посещение монастыря Агарцин, что расположен примерно в 20 км от города-курорта. На каждом метре прекрасной дороги туда находятся беседки, где многие туристы останавливаются на пикник. Сам монастырь прячется в гуще зелёных лесов и является прекрасным примером древней армянской архитектуры.
Монастырь Гошаванк
После монастыря Агарцин отправляемся в монастырь Гошаванк, который находится примерно в 15 км от Агарцина. По дороге к Гошаванку вы полюбуетесь горными ⛰️ массивами. Сам монастырь находится прямо в деревне, где после экскурсии 🧭 можно устроить перекус в маленьком деревенском кафе.
Организационные детали:
Оплата экскурсии производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуги гида-водителя
Посещение монастырей бесплатное
Автомобиль
Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.