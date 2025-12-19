Отправиться в атмосферный город, к легендарному озеру и древним монастырям
Этот маршрут объединяет главное, за что любят Армению: горные пейзажи, древние монастыри и уютные города.
Вы увидите высокогорное озеро Севан и монастырь Севанаванк с панорамными видами, прогуляетесь по атмосферному Дилижану и посетите старинный комплекс Агарцин, скрытый среди лесов. Это будет спокойная поездка, в которой природа и история дополняют друг друга.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Еревана
10:40–11:30 — монастырь Агарцин. Вы посетите средневековый монастырский комплекс 13 века, скрытый среди лесов Дилижанского национального парка. Узнаете об истории обители и её архитектуре.
11:50–12:20 — Дилижан. Прогуляетесь по уютным улочкам старого города. Гид расскажет о его истории, ремёслах, застройке и традиционном быте.
12:30–12:40 — памятник Мимино. Остановитесь у одного из самых узнаваемых символов Дилижана. Вспомните об ивестном фильме и сфотографируетесь на память.
13:20–14:20 — обед. Отдохнёте в одном из местных ресторанов.
14:30–15:30 — озеро Севан и монастырь Севанаванк. Увидите высокогорное озеро и подниметесь к монастырю Севанаванк на полуострове с панорамными видами. Услышите о судьбе монастыря, жизни монахов и роли христианства в этом регионе.
16:40 — возвращение в Ереван
Тайминг маршрута примерный. Можем скорректировать его в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Altima, Dodge Journey, Ford Fusion или аналогичной модели
Обед оплачивается дополнительно
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сусанна — ваша команда гидов в Ереване
Я представляю команду гидов в солнечной Армении. Наша задача — наполнить ваш отдых яркими эмоциями и впечатлениями на всю жизнь. Ждём вас!