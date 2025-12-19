Этот маршрут объединяет главное, за что любят Армению: горные пейзажи, древние монастыри и уютные города. Вы увидите высокогорное озеро Севан и монастырь Севанаванк с панорамными видами, прогуляетесь по атмосферному Дилижану и посетите старинный комплекс Агарцин, скрытый среди лесов. Это будет спокойная поездка, в которой природа и история дополняют друг друга.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

10:40–11:30 — монастырь Агарцин. Вы посетите средневековый монастырский комплекс 13 века, скрытый среди лесов Дилижанского национального парка. Узнаете об истории обители и её архитектуре.

11:50–12:20 — Дилижан. Прогуляетесь по уютным улочкам старого города. Гид расскажет о его истории, ремёслах, застройке и традиционном быте.

12:30–12:40 — памятник Мимино. Остановитесь у одного из самых узнаваемых символов Дилижана. Вспомните об ивестном фильме и сфотографируетесь на память.

13:20–14:20 — обед. Отдохнёте в одном из местных ресторанов.

14:30–15:30 — озеро Севан и монастырь Севанаванк. Увидите высокогорное озеро и подниметесь к монастырю Севанаванк на полуострове с панорамными видами. Услышите о судьбе монастыря, жизни монахов и роли христианства в этом регионе.

16:40 — возвращение в Ереван

Тайминг маршрута примерный. Можем скорректировать его в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали