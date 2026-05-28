Отправимся туда, где Армения особенно красива: к лазурному Севану, лесам Дилижана и древним монастырям среди гор. Панорамные виды, старинные храмы, уютные улицы и тишина национального парка — это будет путешествие, где природа, история и вера переплетаются особенно гармонично.

Описание экскурсии

Монастыри Агарцин и Гошаванк

Вы побываете в двух средневековых монастырях, что скрыты среди лесов Дилижанского нацпарка. Услышите об армянской монастырской архитектуре и духовной жизни.

Дилижан

Уютный город среди лесов и гор, который называют армянской Швейцарией. На старых улицах вы рассмотрите традиционные дома и мастерские ремесленников.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Увидите одно из крупнейших высокогорных пресноводных озёр в мире. Посетите монастырь Севанаванк на полуострове и полюбуетесь панорамными видами на лазурную воду и горы.

Мы расскажем:

за что Севан называют жемчужиной Армении

как монастырь Севанаванк оказался на полуострове, хотя раньше стоял на острове

чем Дилижан привлекал художников, музыкантов и путешественников

как строились армянские монастыри

какие традиции хранят современные армяне и что они особенно ценят в повседневности

Примерный тайминг

Выезд и дорога в монастырю Гошаванк — 2 ч

Монастырь Гошаванк — 1 ч 15 мин

Монастырь Агарцин — 1 ч 15 мин

Дилижан — 2 ч

Озеро Севан и монастырь Севанаванк — 1 ч 10 мин

После — обратная дорога в Ереван около 2 ч

