Отправимся туда, где Армения особенно красива: к лазурному Севану, лесам Дилижана и древним монастырям среди гор.
Панорамные виды, старинные храмы, уютные улицы и тишина национального парка — это будет путешествие, где природа, история и вера переплетаются особенно гармонично.
Описание экскурсии
Монастыри Агарцин и Гошаванк
Вы побываете в двух средневековых монастырях, что скрыты среди лесов Дилижанского нацпарка. Услышите об армянской монастырской архитектуре и духовной жизни.
Дилижан
Уютный город среди лесов и гор, который называют армянской Швейцарией. На старых улицах вы рассмотрите традиционные дома и мастерские ремесленников.
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Увидите одно из крупнейших высокогорных пресноводных озёр в мире. Посетите монастырь Севанаванк на полуострове и полюбуетесь панорамными видами на лазурную воду и горы.
Мы расскажем:
- за что Севан называют жемчужиной Армении
- как монастырь Севанаванк оказался на полуострове, хотя раньше стоял на острове
- чем Дилижан привлекал художников, музыкантов и путешественников
- как строились армянские монастыри
- какие традиции хранят современные армяне и что они особенно ценят в повседневности
Примерный тайминг
- Выезд и дорога в монастырю Гошаванк — 2 ч
- Монастырь Гошаванк — 1 ч 15 мин
- Монастырь Агарцин — 1 ч 15 мин
- Дилижан — 2 ч
- Озеро Севан и монастырь Севанаванк — 1 ч 10 мин
- После — обратная дорога в Ереван около 2 ч
Организационные детали
- В салоне авто для вас будет бутилированная вода
- Сделаем перерыв на обед в Дилижане — оплачивается дополнительно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 9971 туриста
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
