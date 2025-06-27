Что вас ожидает

Первая остановка — Спандарянское водохранилище. Этот высокогорный водоём признран одним из самых красивых уголков Армении. Здесь вас ждёт захватывающий вид на горные вершины и возможность сделать потрясающие фотографии на фоне завораживающего ландшафта.

Далее направимся в Воротанское ущелье — место, где вам покажется, что время остановилось. С высоты, глядя на ущелье, вы ощутите себя в доисторической эре динозавров, когда на планете царила дикая природа. Это живописное место с величественными скалами и буйной зеленью оставит незабываемые впечатления.

Наша цель — заброшенное поселение в глубине ущелья, куда не добраться на обычном транспорте. Здесь вы станете свидетелем уникального сочетания природы и человеческой истории: дома, словно вросшие в землю и покинутые более 90 лет назад, сохранились в первозданном виде. Я расскажу вам о жизни армянского народа и его традициях.

Организационные детали