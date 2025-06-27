В Армении есть горная местность, где пейзажи сильно напоминают древний город инков в Южной Америке. Но Мачу-Пикчу сегодня — туристическая Мекка, а о Старом Хоте знают лишь немногие. Давайте отправимся туда! Дорога очарует вас сочетанием неприступных скал и бескрайних садов. А в самом селе вы удивитесь причудливому сплетению домов и прогуляетесь по их крышам.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первая остановка — Спандарянское водохранилище. Этот высокогорный водоём признран одним из самых красивых уголков Армении. Здесь вас ждёт захватывающий вид на горные вершины и возможность сделать потрясающие фотографии на фоне завораживающего ландшафта.
Далее направимся в Воротанское ущелье — место, где вам покажется, что время остановилось. С высоты, глядя на ущелье, вы ощутите себя в доисторической эре динозавров, когда на планете царила дикая природа. Это живописное место с величественными скалами и буйной зеленью оставит незабываемые впечатления.
Наша цель — заброшенное поселение в глубине ущелья, куда не добраться на обычном транспорте. Здесь вы станете свидетелем уникального сочетания природы и человеческой истории: дома, словно вросшие в землю и покинутые более 90 лет назад, сохранились в первозданном виде. Я расскажу вам о жизни армянского народа и его традициях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Поедем на 4-6-местных внедорожниках.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гор — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 26 туристов
Я Гор, и когда-то я поставил себе цель показать Армению с другой стороны, другими глазами. Мы с командой открыли для себя уникальнейшие места и красоты, которые никто до нас неЗадать вопрос
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