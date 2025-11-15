Отправляемся на сапах по живописной реке Азат исследовать природные красоты Армении и местные ландшафты. Под чутким руководством инструктора вы освоите сапсёрфинг и насладитесь безмятежностью водной глади.
Вокруг — чистейшая вода, скалистые горы и приглушённые звуки природы, с которыми так легко быть на одной волне.
Описание водной прогулки
Встреча и начало путешествия
На комфортабельном автомобиле мы заберём вас по удобному адресу — и отправимся в путь! В дороге сделаем остановку у Арки Чаренца, где откроется великолепный вид на Араратскую долину. Если повезёт, вы увидите белоснежную вершину Арарата — настоящее природное чудо.
Азатское водохранилище и подготовка к сплаву
На месте старта вам выдадут сапборды (SUP-доски) и проведут подробный инструктаж по технике безопасности. Инструктор расскажет:
- что представляет собой сапсёрфинг
- как этот вид спорта проник в Армению
- как безопасно вести себя на воде
- и как правильно грести
Прогулка на сапах
Дальше вас ждёт незабываемое водное путешествие среди первозданной природы и горных красот. Инструктор всегда будет рядом, чтобы помочь и поддержать, а также сделает для вас эффектные любительские фотографии.
Отдых и дегустация
При желании организуем для вас винную дегустацию или чаепитие в одном из уютных местных баров — прекрасный способ завершить день.
Организационные детали
- Специальной физической подготовки не требуется, могут участвовать даже новички
- Прогулку можно провести для большего количества человек. Доплата — 25 000 драмов за каждого последующего
- Рекомендовано взрослым и детям с 8 лет. Дети с 8 до 10 лет поплывут на одном сапе со взрослым. Ребёнок с 10 лет может плыть на доске самостоятельно
- Прогулка может быть отменена или перенесена при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, дожде или грозе
Что включено:
- Услуги профессионального инструктора (обучение гребле и сопровождение на маршруте)
- Аренда сапов и необходимого снаряжения (весло, сап, страховочный лиш)
- Средства безопасности на воде (всем участникам выдают спасательные жилеты — детские и взрослые)
- Любительские фото и видео от инструктора
- Трансфер по программе на комфортабельном автомобиле
- Родниковая вода
Что не включено:
- Перекус (за доплату можем организовать)
- Дегустация вина (по желанию можно организовать, 12 000 драмов на человека)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 31 туриста
Дорогие гости, добро пожаловать! Меня зовут Жанна, родилась и выросла в России, но всегда была предана своим корням и традициям, и вот судьба вернула меня к истокам. Выйдя замуж, переехала
