Отправляемся на сапах по живописной реке Азат исследовать природные красоты Армении и местные ландшафты. Под чутким руководством инструктора вы освоите сапсёрфинг и насладитесь безмятежностью водной глади. Вокруг — чистейшая вода, скалистые горы и приглушённые звуки природы, с которыми так легко быть на одной волне.

Описание водной прогулки

Встреча и начало путешествия

На комфортабельном автомобиле мы заберём вас по удобному адресу — и отправимся в путь! В дороге сделаем остановку у Арки Чаренца, где откроется великолепный вид на Араратскую долину. Если повезёт, вы увидите белоснежную вершину Арарата — настоящее природное чудо.

Азатское водохранилище и подготовка к сплаву

На месте старта вам выдадут сапборды (SUP-доски) и проведут подробный инструктаж по технике безопасности. Инструктор расскажет:

что представляет собой сапсёрфинг

как этот вид спорта проник в Армению

как безопасно вести себя на воде

и как правильно грести

Прогулка на сапах

Дальше вас ждёт незабываемое водное путешествие среди первозданной природы и горных красот. Инструктор всегда будет рядом, чтобы помочь и поддержать, а также сделает для вас эффектные любительские фотографии.

Отдых и дегустация

При желании организуем для вас винную дегустацию или чаепитие в одном из уютных местных баров — прекрасный способ завершить день.

Организационные детали

Специальной физической подготовки не требуется, могут участвовать даже новички

Прогулку можно провести для большего количества человек. Доплата — 25 000 драмов за каждого последующего

Рекомендовано взрослым и детям с 8 лет. Дети с 8 до 10 лет поплывут на одном сапе со взрослым. Ребёнок с 10 лет может плыть на доске самостоятельно

Прогулка может быть отменена или перенесена при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, дожде или грозе

Что включено:

Услуги профессионального инструктора (обучение гребле и сопровождение на маршруте)

Аренда сапов и необходимого снаряжения (весло, сап, страховочный лиш)

Средства безопасности на воде (всем участникам выдают спасательные жилеты — детские и взрослые)

Любительские фото и видео от инструктора

Трансфер по программе на комфортабельном автомобиле

Родниковая вода

Что не включено: